При чём тут 1938 год? Что сделали с «Дон Кихотом» в московском театре

Ветряные мельницы, больше похожие на вентиляторы гигантского склада или аэродрома, бородатые женщины в кринолинах, каторжанки в заснеженном лесу, деревянный конь, выпускающий пар из ноздрей, — всё это можно наблюдать в спектакле «Дон Кихот» в МХТ имени Чехова. Режиссёр Николай Рощин вольно интерпретирует роман Мигеля де Сервантеса и с помощью Ильи Козырева, Ивана Волкова, Ирины Пеговой и других излагает историю Рыцаря печального образа в необычном ключе.

«Рамблер» рассказывает о неожиданном прочтении знаменитого сюжета, связи постановки с 1930-ми годами, а также как и зачем спектакль рассуждает о природе театра.

В центре сюжета спектакля — роман Мигеля де Сервантеса и пьеса Михаила Булгакова, которую советский автор написал в 1937 году. Рощин неслучайно объединил два произведения: в 2026 году отмечается 135-летие Булгакова.

Изначально Булгаков готовил инсценировку романа «Дон Кихот» для Театра Вахтангова. В качестве режиссёра планировали пригласить самого Всеволода Мейерхольда, но вскоре реальность внесла коррективы: приключения Рыцаря печального образа и его оруженосца Санчо Пансы отошли на второй план — в афише вахтанговского театра вместо него появилась постановка о вождях революции.

Поэтому неслучайно, что в одной из первых сцен спектаклей Николая Рощина на мультимедийном экране появляется цифра 1938. Действие перенесено именно в 1930-е годы, как оммаж Булгакову, а сюжет рассказывает о том, как советский экспериментальный театр готовит постановку «Дон Кихота». Так спектакль становится своеобразной шкатулкой, в которой, как матрёшки, прячутся сразу несколько историй.

О чём эта история

«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» Мигеля де Сервантеса — пародия на средневековые рыцарские романы. Это история о престарелом дворянине, который, начитавшись рассказов про благородных воинов, теряет рассудок и сам решает стать странствующим рыцарем. Вместе с верным оруженосцем по имени Санчо Панса он ищет приключения и сам придумывает себе задания: принимает мельницы за великанов, а постоялые дворы — за неприступные крепости.

Дон Кихот намерен искоренить зло в мире, но сталкивается с жестокостью людей и непониманием. В интерпретации романа Булгаковым была усилена драматическая составляющая, а характер главного героя приобрёл романтические оттенки.

Особенности спектакля

Роман Мигеля де Сервантеса — непростой материал для интерпретации на сцене, но Рощин превращает клубок смыслов, сюжетных линий и разнообразных идейных и физических столкновений героев в преимущество. Постановку можно трактовать и как посвящение Булгакову, и как попытку посмотреть на знакомых героев в новых условиях театра 1930-х годов, и как философскую притчу об истоках, целях, предназначении театра.

Рощин, любитель машинерии и сложной сценографии, по-настоящему даёт волю фантазии в этой истории. Сценическое пространство МХТ трансформируется в сложную инженерную конструкцию другой театральной сцены — своеобразную мультивселенную лицедеев и творческую лабораторию узнаваемых архетипов. Зритель видит, как технически готовят сцену в театре для спектакля — меняют задники, перемещают бутафорию. Занимаются этим сами актёры с помощью системы лебёдок, подвижных платформ, тросов и люков. Эти многочисленные приспособления делают сцену грозной и пугающей — такой, какой видел окружающий мир Дон Кихот.

Сюжет оригинального романа разделён на ряд отдельных сцен. Эти фрагменты напоминают аттракцион: они динамичны, непредсказуемы, красочны. Не в последнюю очередь благодаря световым эффектам: софиты выхватывают из темноты лица героев, которые становятся похожи на персонажей картин Эль Греко и Франсиско Гойи. Дополняют спектакль многочисленные визуальные эффекты, звуковые сигналы, перемещения артистов и переодевания.

Последним вообще отведено большое место в постановке. По периметру сцены установлены передвижные гримёрки со столиками для нанесения макияжа и зеркалами. На протяжении действия их постоянно используют актрисы, то нанося макияж, то переодеваясь из повседневной одежды в простую форму для тренировок, то в роскошные платья с кринолинами.

Актёрские работы

В спектакле довольно большой актёрский состав и значительную его часть составляют актрисы. У каждой исполнительницы сразу несколько ролей. Так, Полина Романова предстает в образе Дульсинеи, а затем — Монахини, Каторжницы, Дуэньи. Но самый «богатый» разброс характеров — у Ирины Пеговой. Она успевает играть Актрису, Карлика, Кота, Принцессу Долориду, Монахиню. Причём каждый образ отличается от другого как по визуальному воплощению, так и по нраву и пластике.

Впрочем, курьёзные ситуации и абсурдное поведение главного героя в исполнении Ильи Козырева не должно смутить зрителей. В спектакле, как и в романе, по-прежнему много горьких оттенков и философских исканий. Вместе с Санчо (Иван Волков) Дон Кихот пытается сделать мир лучше, но чаще всего только страдает от своих благих (или не очень) побуждений.

Тандем Козырева и Волкова выглядит слаженно и убедительно. Они успевают поучаствовать в представлении масок, облачиться в доспехи, перевоплотиться в гопников в снятом специально для спектакля фильме — его транслируют на большом экране со сцены. В ролике герои освобождают каторжанок из автозака, который едет по заснеженной российской глубинке. Впрочем, в фильме все действующие лица эксцентрично разговаривают на испанском, тем самым не забывая о своих литературных корнях.

Кому понравится постановка

Спектакль длится примерно два часа без антракта: это очень правильное режиссёрское решение. Шестисотстраничный роман, безусловно, в неполной версии, помещён в довольно компактный формат — это позволяет зрителю не разбрасываться вниманием, а фокусироваться на действиях без каких-либо отвлекающих манёвров.

Постановка будет интересна тем, кто не ожидает постраничного воссоздания оригинального текста романа. В прочтении Рощина Дон Кихот помещается в реалии первой трети XX века и совсем непохож на странствующего средневекового испанского идальго. Тем не менее спектакль под любопытным углом показывает знаменитый архетип. Быстро сменяющиеся сюжетные линии порой могут смутить своей разобщённостью, но в финале сложатся в единый гротескный пазл.

Ближайшие постановки намечены на 25 февраля, 11, 22 марта.

