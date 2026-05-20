Современный Гамлет и Раскольников в «Идиоте»: что смотреть в театрах в мае

В МХТ имени Чехова Гамлет в исполнении Юры Борисова катается на роликах, в РАМТе рассказывают историю несчастливого детства, а в Театре имени Пушкина Мышкин и Раскольников встретятся в одном спектакле. Автор «Рамблера» отобрал театральные премьеры, которые проходят в мае в Москве.

«Песочный человек»

Где: Малый театр.

Когда: премьера прошла 8 мая.

Хореограф ряда спектаклей Малого театра («Кроткая», «Горячее сердце», «На бойком месте»), постановок спектаклей МХТ имени Чехова, Нового пространства Театра Наций и Центрального театра кукол имени Образцова Леша Кот выпустил на Камерной сцене «Дома Островского» первую режиссёрскую работу. Для дебюта он выбрал новеллу Гофмана «Песочный человек» — фантастическую историю о том, как детский страх перед Песочником, который приходит к маленьким детям, не желающим ложиться спать, вплетается во взрослую жизнь молодого человека и в конце концов губит его.

Гофмановский сюжет режиссёр раскрывает при помощи пластических средств выразительности. Инсценировку создал Владимир Петрухин. Художник-постановщик и художник по костюмам — Ася Звягина, художник по свету — заслуженный работник культуры России Андрей Изотов, композитор — Павел Жуков.

«Идиот»

Где: Театр имени Пушкина.

Когда: Премьера прошла 13 мая, следующие спектакли — в июне.

Когда в афише указано, что спектакль поставлен «по мотивам», обычно это значит, что режиссёр оставляет за собой право трактовки классического произведения. Основная сюжетная линия романа «Идиот» сохранена: князь Лев Николаевич Мышкин, последний представитель древнего рода, возвращается в Петербург из Швейцарии, где он провёл четыре года. В Петербурге он никого не знает, и вдруг оказывается, что каждый встреченный им человек, от генерала до нищего, нуждается в его любви. Спектакль — о том, как трудно полюбить ближнего, не ожидая ничего взамен, и к чему может привести такая любовь. Кроме персонажей «Идиота» Сергей Тонышев, режиссёр и автор инсценировки, ввёл в спектакль героя другого знаменитого романа — Родиона Раскольникова.

Образ Петербурга, «самого умышленного города на свете», по определению Достоевского, создавал сценограф Филипп Шейн, костюмы придумывала Мария Боровская. Роль князя Мышкина, человека христианской доброты, Сергей Тонышев доверил актёру и режиссёру Андрею Кузичеву. Настасью Филипповну играет Евгения Леонова, Аглаю Епанчину — Вероника Сафонова, Рогожина — Александр Кубанин, генеральшу Епанчину — Вера Воронкова.

«Гамлет»

Где: МХТ имени Чехова.

Когда: Премьера прошла 13 мая, следующие спектакли 21 мая и 11 июня.

Самая «горячая» премьера сезона: этого спектакля ждали с нетерпением с тех самых пор, когда МХТ имени Чехова объявил, что в планах театра — выпустить шекспировского «Гамлета» с Юрой Борисовым в главной роли. Билеты на «Гамлета» были раскуплены в первый час начала продаж.

Напомним, что Юра Борисов получил известность благодаря своим работам в кино: в 2021 году фильм Юхо Куосманена «Купе номер шесть», в котором он сыграл главную роль, получил Гран-при в Каннах. Роль Юры Борисова в картине «Капитан Волконогов бежал», снятой в тот же году, была отмечена российской кинопремией «Белый слон». В 2025 году он стал первым в истории российским актёром, номинированным на премии «Оскар» и «Золотой глобус» за роль второго плана в фильме американского режиссёра Шона Бейкера «Анора». В марте 2025 года Юра Борисов стал лауреатом «Ники» за роль в фильме «Кончится лето», а в апреле подписал контракт с United Talent Agency (UTA) — одним из крупнейших актёрских агентств Голливуда.

«Гамлет» стал для актёра возвращением в театр после долгого перерыва: после окончания Щепкинского театрального училища в 2013 году он год проработал в театре «Сатирикон», где сыграл в спектаклях «Отелло» Юрия Бутусова и «Ромео и Джульетта» Константина Райкина.

Режиссёру спектакля «Гамлет» Андрею Гончарову удалось собрать мощную актёрскую команду: королеву Гертруду играет Аня Чиповская, Клавдия — Андрей Максимов, отца Гамлета — Артём Быстров, Офелию — Софья Шидловская. Спектакль создавался этюдным методом, поэтому инсценировка, написанная режиссёром, к премьере претерпела множество изменений. В текст вошли не только фрагменты «Гамлета» в разных переводах, включая прозаический перевод Михаила Морозова, но и реплики актёров, возникшие во время репетиций.

Отвечая на вопросы журналистов, которым накануне премьеры показали фрагмент спектакля, Андрей Гончаров сказал, что при создании спектакля для него была очень важна встреча с актёрами. «Артисты в команде сложные, думающие, чувствующие время, поэтому в ходе репетиций мы размышляли и искали точки напряжения, которые были бы интересны всем, — пояснил режиссёр на пресс-конференции. — В моём случае первоначальная идея или концепция обычно до финала не доживает, в ходе репетиций она трансформируется, получается что-то другое и более интересное».

По словам Андрея Гончарова, одна из основных тем нового мхатовского «Гамлета» — это тема потерянной самоидентификации — как отдельного человека, так и группы, семьи, целого поколения. Образ «храма власти», в котором начинается действие спектакля, создал художник Константин Соловьёв, костюмы для шекспировских героев придумывала Маруся Парфёнова-Чухрай.

«Дон Жуан Суперстар»

Где: МТЮз.

Когда: Премьера прошла 14 мая, следующий спектакль 26 мая.

Главный режиссёр МТЮЗа Петр Шерешевский переносит героев классических произведений в современную и часто совершенно неожиданную обстановку: пушкинский «Борис Годунов», которого он поставил в Театре Наций, идет в декорациях спортзала, с гимнастическими конями вместо настоящих и самозванцем в спортивном костюме.

Чеховский Войницкий (в московском ТЮЗе спектакль по мотивам «Дяди Вани» называется просто «Дядя») превратился в математика, торгующего помповыми насосами, а профессор Серебряков — в киноведа. Следующий на очереди — Дон Жуан, вероломный обольститель, которого Мольер отправил в преисподнюю за лицемерие, а Швейцер в «Маленьких трагедиях» с Высоцким — за гордыню. Кто же он такой, современный Дон Жуан, и где его персональный ад в мире, который и сам всё больше походит на преисподнюю, — зрители увидят в ближайшие дни.

«История одного детства»

Где: РАМТ.

Когда: Премьера прошла, следующий спектакль 21 мая.

В рамках фестиваля искусств «Черешневый лес» в РАМТе выпускают спектакль главного режиссёра Няганского ТЮЗа Сойжин Жамбаловой. Основой постановки стала книга писательницы XIX века Елизаветы Водовозовой «История одного детства». Принято считать, что детство — самое счастливое время в жизни человека, хотя зачастую это совсем не так. Елизавета Водовозова, вспоминая своё детство, называла его «злосчастным»: ранняя смерть отца и старших сестёр и братьев, бедность, сложные отношения с матерью, убогая жизнь соседей-помещиков, состоящая из ссор, сплетен и отстаивания своего дворянского достоинства перед собственными крепостными.

Сойжин Жамбалова считает важным, что её история невыдуманная, документальная. «Меня будоражит тема прощения между матерью и ребёнком, тема сложности человеческой природы, — рассказывает она в анонсе спектакля. — Но особенно тема крепостничества, которое удалось отменить на уровне права, но удалось ли на уровне нрава?»

