Куда отправиться в речной круиз из Москвы на 3 дня и дольше: направления и цены

Спрос на речные круизы среди москвичей и гостей столицы продолжает расти. По данным Ассоциации туристических агентств России (АТОР), число раннего бронирования круизов на лето 2025 года уже на 15–20% превышает показатели прошлого года. Спрос растёт в том числе на фоне увеличения флота операторами и освоения новых маршрутов. «Рамблер» рассказывает, какие варианты круизов из Москвы доступны на выходные, неделю или 10 дней.

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24 апреля в Москве официально открылся сезон речной навигации. От Северного и Южного речных вокзалов уже начали отплывать первые круизные теплоходы. В прошлом году, по данным ГУП «Мосгортранс», более 370 тысяч пассажиров побывали в речных путешествиях по 50 направлениям страны, что на 15% превысило показатели 2023 года. Причалы столичных речных вокзалов приняли и отправили свыше 2,1 тысячи круизных рейсов, продемонстрировав рост почти на 10% по сравнению с предыдущим сезоном.

По прогнозам АТОР, в этом году спрос на подобные виды путешествий продолжит расти. В целом круизная навигация 2025 года может стать самой массовой и продолжительной за всю современную историю.

Эксперты связывают рост популярности речных круизов в том числе с расширением предложения. К примеру, компания «ВодоходЪ», владеющая самым большим круизным флотом в России (26 теплохода), в текущем сезоне вводит в эксплуатацию все свои суда. В прошлом году в круизах было задействовано 25 теплоходов, а в позапрошлом — 24, рассказал «Рамблеру» директор по развитию компании «ВодоходЪ» Илья Суховольский. «Увеличение флота закономерно приводит к росту продаж», — отмечал Суховольский в беседе с представителями АТОР.

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У туристов и представителей отрасли в этом сезоне есть и повод для беспокойства. Малоснежная зима привела к низкому уровню воды в реках, из-за чего пришлось изменить расписание некоторых апрельских, майских и июньских рейсов. Гендиректор круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский подтвердил «Рамблеру», что проблема малой воды действительно есть, но пока изменения в расписании «косметические». Михайловский добавил, что отказов от туров нет.

Впечатления по системе «всё включено»

Круизы включают в себя размещение в каюте со всеми удобствами, трёхразовое питание, развлекательную программу на борту и экскурсии на берегу. Стоимость путёвки начинается от 6–7 тысяч рублей в день на человека. «Цена имеет большой разбег в зависимости от класса теплохода — бывают варианты эконом-, премиум- и люкс-категорий», — поясняет директор по развитию компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова.

При этом у круизных туров, как и у других видов путешествий, есть свои минусы. Основной недостаток — ограниченное время в портах. Несколько часов не позволяют полноценно познакомиться с городами. Чувствительным к качке путешественникам стоит учесть риск морской болезни, особенно на открытых участках рек. Ещё один нюанс — большое количество пассажиров на борту, что создаёт очереди в ресторанах и на экскурсиях. Кроме того, предлагаемые круизными компаниями экскурсии часто ограничены стандартными маршрутами.

При выборе круиза специалисты рекомендуют обращать внимание на размер судна и его инфраструктуру. «Перед покупкой стоит изучить каютный фонд, примерное меню и экскурсионную программу», — советует Андрей Михайловский. Также полезно ознакомиться с отзывами в интернете, чтобы оценить уровень обслуживания на конкретном теплоходе.

Трёхдневная перезагрузка

Круизные компании предлагают москвичам и гостям столицы короткие речные туры продолжительностью от трёх дней. Основные направления — Тверь, Углич, Мышкин, Завидово. Маршрут может охватывать один или два города, уточняет Светлана Гончарова. «Возможен также вариант с заходом в Дубну в Московской области», — добавляет она.

Можно, например, отправиться в путешествие на винтажном теплоходе «И.А. Крылов» по маршруту Москва — Тверь — Завидово. Судно отходит утром с Северного речного вокзала и уже на следующее утро прибудет в Тверь, рассказывает Гончарова. Туристы смогут, например, прогуляться по живописной набережной Афанасия Никитина, которая начинается в месте впадения реки Тверцы в Волгу и тянется почти на 2,5 км. Побывать на экскурсии в Императорском дворце, построенном в XVIII веке для отдыха членов семьи Романовых по пути из Петербурга в Москву. Посетить один из самых старых храмов города — церковь Белой Троицы, возведённый на деньги московского купца Гаврилы Тушинского, которого Иван Грозный направил для сбора торговых пошлин в тверские земли.

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После обеда теплоход прибудет в живописный курорт Завидово на берегу Иваньковского водохранилища, который считается новой стоянкой для круизных теплоходов. По словам Светланы Гончаровой, в маршруты его стали включать лишь в прошлом году. Здесь можно выбрать экскурсию из нескольких вариантов. Например, обзорный автобусный тур по курорту с посещением храмового комплекса и музея «Государева дорога». В музее представлены точный макет Николаевской железной дороги, то есть первой русской железнодорожной ветки между Санкт-Петербургом и Москвой, и подлинная дарственная грамота Ивана Грозного 1562 года, которой он пожаловал Завидово Архангельскому собору Московского Кремля.

В Завидове также можно просто провести свободное время, любуясь местными видами или, если предлагается такая опция, поиграть в гольф. Курорт располагает полями для этой игры.

Перед возвращением в Москву запланирована остановка в зоне отдыха в Хвойном бору на Пестовском водохранилище. Здесь можно прогуляться по лесу и подышать свежим воздухом.

Калейдоскоп городов

Классикой речных путешествий остаются недельные круизы по городам Золотого кольца, отмечают в компании «ВодоходЪ». Популярные маршруты включают Ярославль, Мышкин, Углич, Кострому и Калязин, где туристов встречают живописные берега с золотыми куполами церквей и древними крепостями. Некоторые компании предлагают альтернативный вариант — путешествие с посещением Рязани, Касимова, Мурома и Константиново — родного села Есенина. Здесь сохранилась крестьянская изба родителей поэта с подлинными предметами быта, которыми пользовался и сам Есенин.

Как поясняет Светлана Гончарова, продолжительность стоянок варьируется от 3 до 8 часов. «В таких городах, как Муром, достаточно 3–4 часов, чтобы познакомиться с основными достопримечательностями. Если стоянка 8-часовая, значит, есть экскурсии в отдалённые места, например в Дивеево», — отмечает Гончарова.

В Муроме туристы могут погулять по хорошо сохранившемуся историческому центру с монастырями XI–XVII веков и музеями, в которых можно узнать много интересного о былинном богатыре Илье Муромце, родившемся, предположительно, в этих местах. Дивеево, которое находится в 120 км от Мурома, — важный духовный центр со Свято-Троицким Серафимо-Дивеевским монастырём, известным своей архитектурой и святынями.

В «Мостурфлоте» отмечают, что есть и третий вариант недельного путешествия — приобретение лишь части маршрута. Например, полноценные туры из Москвы в Санкт-Петербург и обратно занимают обычно 11–14 дней. Но туристы всё чаще покупают лишь круиз до Северной столицы, а домой возвращаются на поезде или самолёте, говорит Гончарова. Это помогает не просто сэкономить, но и разнообразить путешествие.

В полноценный отпуск

Можно отправиться в плавание по более дальним регионам страны, заложив на путешествие около двух недель. Насыщенный вариант северного круиза на 12–14 дней на теплоходе «Александр Пушкин» предлагает, например, круизный центр «Инфофлот». Во время тура Москва — Кижи — Соловецкие острова — Петрозаводск — Санкт-Петербург удастся увидеть единственный в мире 22-главый деревянный храм, включённый в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Он расположен в музее-заповеднике в Кижи.

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Туристы также смогут пройти по Беломорско-Балтийскому каналу, побывать на Соловецких островах в Белом море. На архипелаге сохранился Соловецкий кремль XVI века, древний монастырь с уникальной системой каналов, а также несколько отдалённых скитов и пустыней. Маршрут также включает посещение Беломорских петроглифов в Залавруге — одной из самых известных достопримечательностей севера Карелии.

Круизы по Волге и Каме станут не менее впечатляющими. На них также нужно закладывать 8–15 дней. Можно посетить Казань, Елабугу, Болгар, Чебоксары, Нижний Новгород, Пермь и так далее. В Елабуге, которую принято ассоциировать с Мариной Цветаевой, туристам показывают не только связанные с жизнью поэтессы места, но и дом-музей художника Ивана Шишкина, музей-усадьбу легендарной женщины-офицера Надежды Дуровой. Город сохранил купеческую застройку XIX века и древнее Елабужское городище X–XII веков, поэтому местные архитектуру и виды наверняка оценят любители истории.

Не меньше впечатлений подарит остановка в городе Болгар. Здесь находилась древняя столица Волжской Булгарии — государства в Поволжье, существовавшего до XIII века и оказавшего влияние на судьбы чувашского, татарского, мордовского и других народов. Помимо загадочных руин и исторической застройки путешественники смогут побывать в современном Музее болгарской цивилизации. Здесь хранятся различные артефакты, найденные при раскопках этой местности, в том числе монеты Золотой Орды. «Комплекс невероятный по своему объёму, с очень красивым внутренним пространством», — отмечает Гончарова.

Круиз может стать заменой отдыху на море, если выбрать южный маршрут. В этом случае нужно брать отпуск сроком до 20 дней. В круизе до Астрахани можно будет любоваться цветущими на берегу Волги лотосами, а тур до Ростова-на-Дону можно посвятить знакомству с культурой казачества.

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Топ-10 круизных направлений из Москвы

Тверь

Длительность — 3 дня. Маршрут: Москва — Тверь — Москва. Средняя цена — от 24 тысяч рублей за человека.

Углич

Длительность — 3 дня. Маршрут: Москва — Углич — Москва. Средняя цена — от 33 тысяч рублей за человека.

Ярославль

Длительность — 6 дней. Маршрут: Москва — Тверь — Углич — Ярославль — Тутаев — Мышкин — Москва. Средняя цена — от 74 тысяч рублей за человека.

Санкт-Петербург

Длительность — 6 дней. Маршрут: Москва — Мышкин — Кузино — Горицы — Валаам — Санкт-Петербург. Средняя цена — от 33 тысяч рублей за человека.

Кострома

Длительность — 6 дней. Маршрут: Москва — Углич — Кострома — Ярославль — Дубна — Москва. Средняя цена — от 77 тысяч рублей за человека.

Нижний Новгород

Длительность — 8 дней. Маршрут: Москва — Углич — Ярославль — Нижний Новгород — Городец — Чкаловск — Кострома — Мышкин — Москва. Средняя цена — от 34 тысяч рублей за человека.

Рязань

Длительность — 10 дней. Маршрут: Москва — Константиново — Рязань — Касимов — Муром — Нижний Новгород — Юрьевец — Кинешма — Кострома — Ярославль — Мышкин — Углич — Москва. Средняя стоимость — от 57 тысяч рублей за человека.

Казань

Длительность – 8 дней. Маршрут: Москва — Мышкин — Ярославль — Нижний Новгород — Казань — Елабуга — Чайковский — Пермь. Средняя цена — от 65 тысяч рублей за человека.

Соловецкие острова

Длительность — 14 дней. Маршрут: Москва — Завидово — Мышкин — Горицы — Петрозаводск — Шлюз № 5 — Сосновец (Соловецкие острова) — остров Кижи — Вытегра — Череповец — Углич — Калязин — Москва. Средняя цена — от 97 тысяч рублей за человека.

Астрахань

Длительность — 21 день. Маршрут: Москва — Углич — Кострома — Городец — Нижний Новгород — Казань — Тольятти — Самара — Саратов — Волгоград — Астрахань — Никольское — Волгоград — Саратов — Самара — Ульяновск — Чебоксары — Нижний Новгород — Чкаловск — Рыбинск — Москва. Средняя цена — от 129 тысяч рублей за человека.

Астротуризм как тренд: сколько стоит и почему популярен