Промышленный туризм: какие предприятия открыты для путешественников в России

Промышленный туризм — туристическое направление, позволяющее путешественникам посетить действующие предприятия и увидеть, как работают производственные цеха и создаются товары и услуги. По данным Агентства стратегических инициатив (АСИ), предоставленных «Рамблеру», сегодня в России для посещений туристами открыто около 2 тысяч предприятий в 82 регионах России. Это металлургические и химические производства, предприятия топливно-энергетического комплекса, технопарки и так далее. Например, на Магнитогорском металлургическом комбинате можно увидеть, как из железной руды получают чугун. На предприятии «Байкалкварцсамоцветы» в Иркутской области посетителям показывают, как создаются изделия из натуральных камней, а на заводе «Очаково» в Москве раскрывают секреты приготовления напитков. «Рамблер» отобрал российские производства, которые стоит посетить.

© mmk-tour.ru

Предприятия для всех

С 2020 года России действует государственная программа «Открытая промышленность», разработанная АСИ совместно с Минпромторгом России. Её цель — сделать как можно больше предприятий доступными для туристов. Стать её участниками могут любые организации: и семейные фермы, и крупные компании. Основное условие — производство должно быть действующим, а туристам должны показывать именно производственные процессы, а не только музеи при предприятиях. Компании проходят специальное онлайн-обучение, в ходе которого в том числе учатся проводить экскурсии. В конце участники сдают экзамен, разрабатывают программу экскурсий и получают соответствующий сертификат.

Экскурсии могут быть платными и бесплатными, цену выставляют сами производства. На некоторых предприятиях предусмотрены мастер-классы, лекции и так далее. Есть возрастные ограничения и ограничения по экскурсионным группам: куда-то пускают всех туристов, куда-то — только школьников и студентов или бизнес-группы.

Чтобы туристам было легче ориентироваться, АСИ совместно с Минпромторгом создали онлайн-путеводитель promtourism.online и приложение в ВК «Открытая промышленность» с возможностью бронирования экскурсий на производства. Здесь можно выбрать регион, отрасль промышленности, возрастную категорию и целевую аудиторию и найти подходящие под запросы предприятия. Как пояснила «Рамблеру» заместитель генерального директора — директор дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова, на сайте и в приложении указаны только те производства, которые полностью прошли обучение и получили соответствующий сертификат.

Ежегодно выпускается путеводитель по промышленному туризму в России, куда входят лучшие практики от предприятий. Его можно просмотреть онлайн или скачать на сайте АСИ в разделе «Библиотека».

В прошлом году стартовал совместный проект с Белоруссией — «Две страны, тысячи заводов» по обмену опытом в сфере промтуризма. «При его создании мы обращали внимание, чтобы предприятия были объединены общими историческими связями или кооперационными цепочками. Например, в Магнитке в России можно посмотреть, как делается сталь, а потом посетить Минский тракторный завод и увидеть, как эту сталь используют при производстве тракторов», — пояснила Ольга Захарова. Путеводитель «Две страны, тысячи заводов» также можно посмотреть или скачать на сайте агентства.

По данным АСИ, количество промышленных туристов в России растёт: в 2022 году отечественные предприятия посетили свыше 800 тысяч человек, в 2023-м — свыше 1 миллиона, в 2024 году — более 2 миллионов.

«Открой#Моспром» в столице

С 2019 года в Москве действует проект «Открой#Моспром», созданный столичным Департаментом инвестиционной и промышленной политики (ДИПП). В рамках этого проекта на предприятиях Москвы для жителей и гостей города проводятся бесплатные экскурсии, квизы и мастер-классы, рассказали «Рамблеру» в ведомстве.

По данным ДИПП, сегодня в «Открой#Моспром» участвует более 140 фабрик и заводов. Среди наиболее активных участников — предприятия приборостроительной отрасли, медицинской промышленности, машиностроения и так далее.

За шесть лет бесплатные экскурсии на московские предприятия посетили, по данным ДИПП, более 17 миллионов человек. Для них провели свыше 3,5 тысячи экскурсий, из которых 1,5 тысячи пришлось только на 2024 год. Наибольшим спросом у туристов в 2024 году пользовались предприятия пищевой промышленности — более 50% общего числа участников, производства авиационной и ракетно-космической промышленности — 15%, приборостроительные заводы — 10%.

Чтобы попасть на экскурсию, нужно зарегистрироваться на сайте «Открой#Моспром» или в мини-приложении «Открытая промышленность» в ВК. Экскурсии работают по сезонам. В мае стартует новый сезон, так что расписание и возможность записи скоро появится на сайте.

Экскурсии на промышленные предприятия в России

Москва

Комбинат «Очаково»

© ochakovo.ru

Адрес: ул. Рябинова, 44

Компания по производству напитков, имеющая филиалы в разных регионах России. Головной завод находится в Москве. В ассортименте — 10 видов продукции (пиво, квас, лимонады, коктейли и т. д.) более чем 30 брендов.

Экскурсии на московском заводе начали устраивать почти 20 лет назад, рассказал «Рамблеру» руководитель Музея традиционных русских напитков «Очаково» Евгений Шатилов. «Цель — познакомить наших гостей с процессами производства и рассказать об истории традиционных русских напитков», — пояснил он.

Сегодня экскурсии на завод проводятся почти каждый день. Можно посетить производство безалкогольных напитков (возрастные ограничения 7+) или пивоваренное производство (18+) в составе сборной группы от 20 до 40 человек. Группа формируется по предварительным заявкам на сайте компании. Можно договориться об индивидуальной экскурсии.

Длительность маршрута — 1,5 часа. Туристы знакомятся с работой варочного цеха, бродильного отделения, линиями розлива и упаковки, говорит Шатилов. «Завершается экскурсия дегустацией нашей продукции. В музейной экспозиции можно узнать об истории и традициях приготовления кваса», — добавляет он.

В ближайшее время на предприятии планируют запустить двухчасовой формат экскурсий с мастер-классами. Он позволит не только увидеть производство, но и попробовать себя в роли создателя напитков, уточняет Шатилов.

Стоимость экскурсий: безалкогольное производство — взрослые 700 рублей, дети (до 17 лет в сопровождении взрослых) — 500 рублей. Пивоваренное производство — взрослые 700 рублей, студенты — 500 рублей. Индивидуальные форматы и мини-группы — от 8 тысяч рублей (в зависимости от количества людей).

Предприятие участвует в проекте «Открой#Моспром». С 2019 года на комбинате в рамках проекта провели 450 экскурсий, их посетило более 15 тысяч человек, уточнили в компании.

Косметическая фабрика «Свобода»

© Страница фабрики «Свобода» в VK

Адрес: ул. Вятская, 47, стр. 4

Одна из старейших фабрик в России по производству косметики, основанная в 1843 году. В разные периоды здесь производили духи, декоративную косметику и уходовые средства. Сегодня фабрика производит товары более чем десяти брендов.

Экскурсии начали проводить с 2014 года, рассказала «Рамблеру» заведующая музейным отделом «Свободы» Елена Алехина. Посетить предприятие можно ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. Для этого необходимо заранее записаться по телефону на сайте компании. Желающих включат в сборную группу (до 24 человек) и сообщат о точном времени (сеансы проходят в 9:30, 11:00 и 13:00). Есть индивидуальные форматы экскурсий.

Длительность тура по предприятию — 1,5 часа. Всего предлагается 11 видов экскурсий по разным тематикам, включая экскурсии-квесты, мастер-классы и интерактивные лекции. Туристы посещают действующие цеха по производству мыла, косметики, зубных паст и шампуней, варочные и фасовочные отделения. «В ходе некоторых экскурсий для взрослых можно посетить ассортиментный кабинет, где собраны музейная экспозиция и коллекция продукции, выпускавшейся предприятием за последние 70 лет», — отметила Алехина.

Стоимость экскурсий: от 1350 рублей для взрослых; для детей и других льготных категорий граждан — от 675 рублей (льготы уточняются у оператора). Индивидуальный формат — стоимость экскурсии для группы из 10 человек (от 13,5 тысячи рублей).

Предприятие участвует в проекте «Открой#Моспром». По словам Елены Алехиной, экскурсия в рамках проекта длится 1 час и включает в себя историческую часть, показ архитектурных объектов, знакомство с производством и технологией, тест-сессию косметических средств, выпускаемых на фабрике. «По итогам прошлых лет мы проводим в среднем 30 экскурсий в год для 780 человек», — говорит она.

Завод «Микрон»

© www.tour.mikron.ru

Адрес: Зеленоград, ул. Академика Валиева, 6, стр. 5

Завод создаёт чипы для умных устройств, банковских карт, технического оборудования, автомобилей и космических кораблей. Регулярные экскурсии на предприятии проводятся с 2020 года по 12 маршрутам — для школьников от 12 лет, студентов, обычных туристов, бизнес-групп и так далее. Можно заказать индивидуальный тур.

Для туристов подойдёт программа «Понедельник на Микроне» — экскурсии проводятся каждый третий понедельник месяца по предварительной записи на сайте завода. В группе — не более 20 человек. Длительность экскурсии — 1,5 часа. По словам представителя компании, во время прогулки гости видят, как устроено роботизированное производство и работу инженеров. Туристы могут подержать в руках кремниевую пластину с кристаллами интегральных микросхем, рассмотреть многоэтажный чип под микроскопом и понаблюдать за изготовлением транспортных карт.

Стоимость экскурсий: от 1900 рублей за человека (имеются льготы, необходимо уточнить у оператора).

Предприятие участвует в проекте «Открой#Моспром».

Магнитогорск

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК)

© mmk-tour.ru

Адрес: Челябинская обл., Магнитогорск, ул. Кирова, 93

ММК — производство полного металлургического цикла, от подготовки железорудного сырья до глубокой переработки чёрных металлов.

Туры для посетителей устраиваются с октября 2018 года. За это время, по информации представителя комбината, было проведено около 4 тысяч экскурсий, которые посетило более 64 тысяч человек. Сейчас открыто восемь экскурсионных маршрутов, в том числе маршруты для детей от 6 лет и для людей с ограниченными возможностями.

По словам представителя ММК, один из самых популярных маршрутов среди туристов — «Укрощение огня». В его рамках путешественники могут посетить самый большой в стране доменный цех, увидеть доменные печи высотой с 20-этажный дом и побывать в листопрокатном цехе № 11, где производят металл для автомобилей и бытовой техники. Длительность экскурсии — 3 часа, в группе не более 20 человек. Проводятся они по пятницам и субботам, заявку необходимо подать за три дня до экскурсии на сайте комбината. Есть индивидуальные экскурсии, о дате нужно договариваться за 2 месяца.

Также ММК стал инициатором промышленного тура «Первые в Магнитке», в рамках которого туристы могут осмотреть знаковые места Магнитогорска с посещением самого комбината и компании — производителя питания «Ситно».

Стоимость экскурсий: от 360 рублей за человека на детские экскурсии в группе, от 1100 рублей — за взрослого.

Дагестан

Чиркейская ГЭС

© promtourism.online

Адрес: Респ. Дагестан, Буйнакский р-н, пос. Дубки

Чиркейская ГЭС, расположенная в одноимённом ущелье горной реки Сулак, запущена в 1974 году. Благодаря своей высотной арочной плотине гидроэлектростанция признана одной из самых красивых в России.

Посетить станцию может любой желающий от 10 лет. Экскурсии проводятся четыре раза в неделю (вторник, четверг, суббота и воскресенье) в 11:00 и в 14:00 в группе до 20 человек. Забронировать место надо на сайте «Русгидро» за пять дней до даты посещения, а в назначенное время прибыть на КПП, взяв документы. Длительность — 2 часа.

В рамках экскурсии гости посещают гребень плотины, откуда открываются завораживающие виды: с одной стороны — бирюзовое водохранилище, с другой — скалы. Туристам покажут и внутреннюю сторону объекта с механизмами, оборудованием и машинным залом, находящимся под водой.

Стоимость экскурсии: 1250 рублей для взрослых, 620 рублей — для детей и других льготных категорий.

Тула

Тульский молочный комбинат

© promtourism.online

Адрес: Тула, ул. Некрасова, 7

На комбинате производят молочные и кисломолочные продукты под несколькими тульскими брендами, а также варят сыр. Несколько лет назад здесь начали проводить экскурсии по сырному производству — «Сырный день». Туристов знакомят с французской линией производства сыра компании Chalon Megar, проводят по цехам, где в глубоких солильных бассейнах выдерживается сыр, и хвойным комнатам, где его хранят. По окончании маршрута гости пробуют закуски из сыра от бренд-шефа.

Экскурсии проходят два раза в месяц, в группе от 10 до 15 человек. Продолжительность — 2 часа. Записаться можно на сайте предприятия через форму обратной связи или по телефону.

Стоимость экскурсии: от 900 до 2300 рублей.

Иркутск

Предприятие «Байкалсамоцветы»

© байкалкварцсамоцветы.рф

Адрес: Иркутская обл., с. Смоленщина, ул. Трудовая, 6/1

Компания самостоятельно добывает камнесамоцветное сырьё на трёх месторождениях: чароита, нефрита и офикальцита — и изготавливает из них разные изделия — от ювелирных украшений до предметов интерьера.

По словам заведующей выставочным залом музея «Байкалсамоцветов» Ирины Булавинцевой, экскурсии на предприятии начали водить с 1970 года, а в 2015 году обновились формат и сама музейная экспозиция. С 2015 года предприятие посетили свыше 8 тысяч человек.

Экскурсии проводятся каждый будний день, их длительность — 1,5 часа, в группе — до 35 человек. Туристам показывают цеха, где мастера-резчики по камню создают изделия. Также можно увидеть коллекцию добытых предприятием драгоценных камней и минералов. «Мы рассказываем историю предприятия, историю освоения камня человеком с начала времен, описываем физико-химический состав минералов», — говорит Булавинцева. В специальных зонах воссоздан процесс добычи камней. В фотозоне музея можно сделать снимки в окружении драгоценностей.

Предприятие также проводит квизы и мастер-классы, например по рисованию гранатовым песком с берегов Байкала. Записаться на экскурсию и другие форматы можно, оставив заявку на сайте.

Стоимость экскурсий: взрослые — 300 рублей, дети — 200 рублей (до 7 лет бесплатно), пенсионеры — 150 рублей.

Иваново

Текстильное предприятие «Шуйские ситцы»

© promtourism.online

Адрес: Ивановская обл., город Шуя, ул. 1-я Московская, 19

Одно из старейших текстильных предприятий в России, работающее с 1820 года. Здесь производят постельное бельё, скатерти и так далее.

На предприятии действует туристическая программа «Полотно длиною в 200 лет», рассказала менеджер по промышленному туризму компании Елена Шияновская. Экскурсии проводятся два раза в месяц, записаться можно на сайте. Длительность — 1,5–2 часа, группа — 8–12 человек. Возможны индивидуальные форматы.

Гостей знакомят с производственными цехами и работой мастеров отделочных и швейных цехов. Путешественники видят, как суровая ткань становится белой и мягкой, как получается ткань без изнанки и как за 2 секунды выворачивается пододеяльник. Можно попробовать себя в роли оператора вакуумного выворачивателя наволочек и контролёра качества.

Стоимость экскурсии: взрослые — 500 рублей, дети от 10 лет (в сопровождении взрослых) и пенсионеры — 250 рублей. Индивидуальные экскурсии — от 6 тысяч рублей.

Кемерово

Химическое предприятие «Азот»

© promtourism.online

Адрес: Кемерово, ул. Грузовая, стр. 1

Компания производит азотные и аммиачные удобрения для агропромышленного комплекса. Экскурсии здесь начали водить с июня 2021 года и к 2024-му провели уже больше 300, рассказал заведующий музеем истории и трудовой славы «Азота» Илья Арефьев. Попасть на предприятие могут школьники и студенты с 14 лет и взрослые туристы в составе групп (от 5 до 30 человек), только по предварительной записи на сайте promtourism.online или по телефону на сайте предприятия. Длительность — 2–2,5 часа. С марта 2025 года запустили индивидуальные форматы по договоренности.

«Во время экскурсии мы знакомим гостей с понятием химической отрасли и её подразделом, которым мы занимаемся, — азотной промышленностью. Показываем производственные цеха, как сотрудники работают с газами либо с активными жидкостями», — говорит Арефьев.

Стоимость экскурсий: для туристических групп — 500 рублей с человека, для школьников и студентов — бесплатно.

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