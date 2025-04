Кремль, пряники и Музей станка: что посмотреть в Туле

Московский Кремль считается одним из символов России. Но интересные кремли есть и за пределами столицы. В проекте «Кремли России» рассказываем о региональных городах страны, в которых можно посетить кремль. Город-герой этой статьи — Тула.

Расстояние от Москвы до Тулы составляет 182 километра. Путь на автомобиле по трассе М-2 «Крым» занимает чуть более трёх часов. Добраться из столицы до Тулы можно и по железной дороге. Для этого подойдут либо обычные поезда, следующие по разным маршрутам, вроде Санкт-Петербург — Адлер, с остановками в Москве и Туле, либо фирменный экспресс, который отправляется с Курского вокзала три раза в день. Билет на него стоит 968 рублей, время в пути — около 2,5 часа. Поэтому, сев в состав, покидающий столицу в 06:57 утра, можно оказаться на месте уже к открытию Тульского кремля и других городских достопримечательностей.

Чем интересен Тульский кремль

В отличие от большинства русских кремлей, расположенных на возвышенностях, Тульский кремль находится в низине. Его история началась в 1507 году, когда великий князь Василий III велел заложить в пойме реки Упы дубовый острог, чтобы обезопасить путь к Москве. В 1514 году внутри деревянной крепости начали строить каменное укрепление. Его строительство завершили через шесть лет.

На сегодняшний день сохранились стены и все девять башен кремля. Помимо них, в ансамбль Тульского кремля входят торговые ряды XIX века, Свято-Успенский и Свято-Богоявленский соборы. Свято-Успенский собор — старейшая сохранившаяся постройка на внутренней территории. Первое здание собора возвели в середине XVII века, но менее чем через сто лет оно обветшало и его пришлось разобрать. В середине XVIII века был построен новый храм в стиле русского барокко, сохранившийся до наших дней.

Богоявленский собор появился спустя ещё столетие, в 1862 году.

Также на территории кремля находится здание первой тульской электростанции, построенной в начале XX века. Городские власти решили основать её в этом месте из практических соображений: кремль находился около воды. Сейчас в здании, к которому в 2017 году был пристроен атриум, находятся военно-исторический музей и музей археологии.

Чем заняться в кремле

Древняя крепость занимает площадь в шесть гектаров, так что по ней можно просто прогуляться по выложенным плиткой дорожкам, сделать фото на фоне соборов и заглянуть за кофе, пряниками и сувенирами в лавочки, открытые в торговых рядах.

Посмотреть, как выглядело укрепление в старину, можно в атриуме, где расположен макет Тульского кремля XVII века размером 1:130. На нём можно разглядеть мощёные улицы, дома и Успенский собор. Среди интересных экспонатов военно-исторического музея — медальоны Отечественной войны 1812 года, оружие и личные вещи участников Первой мировой войны и солдатские письма-треугольники времён Великой отечественной войны.

С 20 апреля на территории кремля снова открылось «археологическое окно» — расположенный в стеклянном павильоне раскоп на месте утраченного Успенского собора. Здесь находятся самые интересные из 20 тысяч найденных при раскопках артефактов: остатки глиняной посуды, монеты, наконечники стрел, а также макет храма.

Тем, кто любит сладкое, стоит зайти в Пряничный музей, расположенный в торговых рядах. Пряник — гастрономическая достопримечательность Тулы, и не попробовать его хотя бы раз будет просто несправедливо. В Пряничном музее можно сделать этот десерт на заказ, выпить с ним чаю, а также поучаствовать в мастер-классе по изготовлению пряников: самостоятельно «пропечатать тесто» в пряничной доске, заложить начинку и отправить в печь.

Вход на саму территорию кремля бесплатный. Стоимость комплексного билета по залам Тульского кремля составляет 350 для детей от 7 лет и 450 рублей для взрослых.

Чем ещё заняться в Туле

Прогуляться по Казанской набережной

Рядом с кремлём на берегу Упы находится Казанская набережная протяжённостью около 1 километра. Её благоустроили и открыли для прогулок в 2018 году: проложили пешеходные и велосипедные дорожки, установили освещение, скамейки и качели. На нижнем уровне можно посидеть на деревянных настилах и выпить кофе, на верхней — выйти на одну из смотровых площадок и посмотреть на реку. Часть набережной отведена под пряничную зону с беседками, ротондами и ресторанами, часть — под детско-спортивную площадку с горками, турниками, площадкой для баскетбола и столами для пинг-понга.

Сходить в музей оружия

Знаменитое здание Тульского государственного оружейного музея выполнено в виде шлема-«шишака». Собранная в нём коллекция впечатлит даже тех, кто не интересуется военным делом: в вертикальных стеклянных витринах выставлены образцы холодного и стрелкового оружия разных эпох и из разных уголков мира.

Например, здесь можно увидеть сабли русской конницы, западноевропейские алебарды, африканский нож трумбаш, дуэльные пистолеты английских мастеров и знаменитого немецкого оружейника Кюхенрейтера, пушечный ствол, подаренный королем Швеции Густавом IV Адольфом российскому императору Александру I, первый образец станкового пулемёта максим, выпущенный на Тульском оружейном заводе, авиационные пушки — список можно продолжать бесконечно. В музее работают кафе и сувенирная лавка.

Адрес: ул. Октябрьская, 2.

Стоимость билетов: взрослые — 550 рублей, лица от 14 до 18 лет и студенты — 300 рублей, детям до 14 лет — бесплатно.

Посетить кластер «Октава»

Креативный кластер появился в 2018 году в здании одноимённого действующего завода, выпускающего электроакустическое оборудование. Особый интерес для посетителей представляет интерактивный Музей станка — огромный тёмный зал с подсвеченными экспонатами, торчащими из потолка трубами и большими мультимедийными экранами. Он посвящён развитию индустриальной промышленности, и в нём выставлены всевозможные станки: например, считающаяся символом промышленной революции прядильная машина «Прялка Дженни», пресс XIX века для патронно-гильзового производства, макет конвейерной линии американского промышленника Генри Форда. На мультимедийных экранах можно отследить эволюцию промышленного производства.

По музею проводят несколько экскурсий, в том числе магистральную «История промышленной революции». В ходе этой экскурсии посетители узнают, на каком оборудовании работали тульские оружейники, как изобретённый русским учёным и механиком Андреем Нартовым токарно-копировальный станок повлиял на технический прогресс и многое другое. «Голосами» музея, рассказывающими гостям интересные факты, стали актёры Сергей Чонишвили и Вениамин Смехов. Актёры Алиса Гребенщикова, Никита Ефремов, Александр Балуев и Ирина Пегова сделали аудиозаписи дневников рабочих, инженеров и учёных, которые также звучат в музее.

В кластере проводятся кинопоказы, лекции, мастер-классы и временные выставки. Например, до 31 декабря в Музее станка работает выставка-инсталляция «Почувствуй Октаву», главными экспонатами которой стали микрофоны завода «Октава». Гости могут записать в три разных микрофона свои голоса и услышать, насколько разным может быть звучание.

Адрес: Центральный пер., 18.

Билеты в Музей станка: экскурсия «История промышленности» — 250 рублей, билет на выставку «Почувствуй Октаву» — от 300 рублей.

Посмотреть Малевича и Кончаловского в Тульском музее изобразительных искусств

Музей находится в отдалении от основных достопримечательностей города. Но добравшиеся туда будут вознаграждены впечатляющей коллекцией русского и зарубежного искусства. В музее выставлены работы итальянских мастеров Орацио Саммакини и Леандро Бассано, полотна Шишкина и Айвазовского и большое собрание произведений российских художников — авангардистов и импрессионистов: Малевича, Кандинского, Кончаловского, Фалька.

Адрес: ул. Фридриха Энгельса, 64.

Билеты: взрослые — 300 рублей, дети — 200 рублей.

Пройтись по улице Металлистов

Пешеходная улица, расположенная неподалёку от кремля, проходит мимо старинных купеческих домов и усадеб. Её также называют Музейным кварталом: в зданиях находится множество музеев, в том числе филиалы музеев «Куликово Поле» и «Ясная Поляна» и музей «Нимфозориум», посвящённый знаменитому литературному герою из Тулы — Левше.

В доме № 10, бывшем особняке купца Ивана Белолипецкого, расположен филиал Государственного исторического музея — единственная площадка музея за пределами Москвы. Здесь проходят временные выставки: например, до 19 мая 2025 года работает выставка «Викинги — путь на Восток». Она рассказывает, как и с какими целями скандинавы пришли в Восточную Европу. На ней представлены экспонаты Исторического музея: подлинные корабельные детали, мечи, доспехи. Стоимость билета на выставку — 350 рублей для взрослых, 250 рублей — для студентов и лиц от 14 до 18 лет. Дети до 14 лет допускаются бесплатно.

Где поесть

За авторской кухней и хорошим вином стоит отправиться в ресторан Well Well Well на ул. Металлистов, 13. Здесь подают классическую итальянскую закуску антипасти, куриные сердечки том ям, утиную грудку с грушей в соусе из шампанского и сметанник с тульским пряником. Средний чек — 1500 рублей.

За блюдами русской кухни стоит заглянуть в ресторан «Еда и мир» на ул. Фридриха Энгельса, 12. В меню — традиционные русские мясные закуски, например буженина и корейка, картофельная вафля с сёмгой домашнего посола, равиоли с фермерской крольчатиной и анковский пирог — пирог из ванильных коржей с лимонным кремом, который пекли в доме Льва Толстого. Средний чек — 1500 рублей.

За грузинской и европейской кухней можно зайти в ресторан «Шарден» на ул. Советская, 11/5. Традиционные грузинские хачапури, чашушули и чахохбили соседствуют в меню с карпаччо из говядины и салатом капрезе. Средний чек — 1500–2000 рублей.

Что привезти с собой

Главный тульский сувенир — пряник. Его можно купить во множестве магазинчиков и лавочек города. За свечами ручной работы, экокосметикой, посудой, украшениями и прочими изделиями от местных мастеров стоит заглянуть в магазин Party market в кластере «Октава». В сувенирном магазине филиала музея «Ясная Поляна» на ул. Металлургов, 25 можно купить бутылки для воды, майки и сумки с цитатами Льва Толстого, а также керамические изделия и книги.

