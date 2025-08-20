Коврижки, бизон и башня-ладья: что посмотреть в Зарайске

Московский Кремль считается одним из символов России. Но интересные кремли есть и за пределами столицы. В проекте «Кремли России» рассказываем о региональных городах страны, в которых можно посетить кремль. Город-герой этой статьи — Зарайск.

Расстояние между Москвой и Зарайском составляет 168 километров. Добраться из столицы до старинного города на берегу реки Осётр можно на автомобиле по трассам М4 «Дон» или М5 «Урал». Время в пути — примерно 2 часа 20 минут. Также есть вариант проезда на автобусе: № 330 идет от станции метро «Котельники» до Зарайска приблизительно 2 часа 40 минут. Цена билета — от 617 рублей.

Ещё можно рассмотреть маршрут с электричкой, но он значительно дольше и предусматривает пересадку. Примерно 3 часа 40 минут уйдёт на то, чтобы добраться от Казанского вокзала до станции «Голутвин», а потом пересесть в автобус № 31 (Коломна — Зарайск), который идёт 1 час 10 минут. Цена такого путешествия — от 485 рублей.

Чем интересен зарайский кремль

Этот памятник русского оборонного зодчества в первую очередь впечатляет своими размерами. Его площадь — всего 2,3 гектара (для сравнения: площадь московского Кремля составляет 28 гектаров). Из-за своих размеров зарайский кремль спорит за звание самого маленького кремля России с расположенным на Урале Верхотурским, чья площадь, по данным 1988 года, составляла 2,4 гектара, а по недавнему пересчёту — не более 2 гектаров. В чём нет сомнений, так это в стойкости строения: цитадель в Зарайске — это единственный целиком сохранившийся кремль в Подмосковье.

Оборонительное сооружение появилось на берегу реки Осётр по указу князя Василия III в 1528–1531 годах. Крепость была построена нетипично для тех времен, по канонам архитектуры итальянских замков: мощные башни возвели выступающими за пределы стен, что дало преимущество при обороне. Из прямоугольного строения со сторонами 125 и 185 метров можно было вести круговой бой с применением артиллерии.

При своих небольших размерах зарайский кремль отлично справлялся со сдерживанием вражеских сил. Он защищал южные рубежи Московского государства от крымских татар, а позднее, во времена Смуты, помог городу выстоять против сторонников Лжедмитрия II.

Сегодня это объект культурного наследия федерального значения и по совместительству место притяжения археологов: кремль возвышается на территории Зарайской верхнепалеолитической стоянки — древнейшего археологического памятника на территории Московской области.

Зарайский кремль. Вид на южную стену кремля. Тайницкая башня

Чем заняться в кремле

На небольшой территории кремля располагаются сразу два храма — Никольский собор XVII века и собор Усекновения главы Иоанна Предтечи, который возвели в 1904 году на месте разобранной в конце XIX века ампирной церкви. Последний интересен тем, что в нём хранится главная духовная святыня Зарайска — икона святого Николая Чудотворца (XVI в.).

Также в архитектурный ансамбль входит здание бывших Присутственных мест (духовного училища), где располагается коллекция музея кремля. В постоянной экспозиции собраны портретная живопись, жемчужиной которой считается парадный портрет графини Марии Александровны Келлер кисти Леона Бакста, предметы крестьянского быта и редкие археологические находки. В частности, известная на весь мир фигурка «Зарайский бизон» из бивня мамонта. Ей 22–23 тысячи лет. Входной билет на постоянную выставку стоит 350 рублей для взрослых и 200 рублей для школьников. Дети до семи лет могут пройти бесплатно.

Портрет графини Келлер, Бакст Л. С. (1902)

В музее кремля также устраивают временные выставки. Например, до 19 октября 2025 года здесь можно посмотреть выставку предметов декоративного искусства «Искусство в поиске. Цвет и форма». Её тема — воображаемое путешествие на Восток. В экспозицию входят произведения, созданные современными художниками из Москвы, Гжели, Рязани, Егорьевска и других городов. Цена билета — 50 рублей для взрослых и 30 рублей для школьников.

На территории комплекса открыт для посещения памятник трагически погибшей княжеской семье — Фёдору, Евпраксии и их сыну Иоанну. По легенде, своим названием Зарайск обязан им. В цикле «Повестей о Николе Заразском» рассказывается, что князь Фёдор Юрьевич был убит ханом Золотой Орды Батыем. После этого его жена, княгиня Евпраксия, выпрыгнула из своего терема с маленьким сыном Иоанном, не желая оказаться в плену врага. Она разбилась насмерть или, говоря по-древнерусски, «заразилась». Но это не единственная версия происхождения названия города. Его также связывают со словом «ряса» (болото), поскольку Зарайск с Рязанью разделяли болота или «ряски».

Детальнее познакомиться с историей кремля и города можно на экскурсиях. Их стоимость варьируется от 300 рублей до 5 тысяч рублей в зависимости от программы, дня недели и способа передвижения — пешком или на транспорте. Ознакомиться с расписанием и приобрести билеты можно на сайте Коломенско-Зарайского государственного музея-заповедника.

Для желающих подняться на галерею кремля и осмотреть его с высоты проводятся экскурсии со среды по воскресенье. Стоимость билета — 450 рублей.

Вход непосредственно на территорию крепости бесплатный.

Чем ещё заняться в Зарайске

Прогуляться по старинным улочкам

В историческом центре Зарайска сохранились планировка и застройка XIX века. Благодаря этому любой желающий может совершить путешествие во времени, окунувшись в атмосферу маленького русского городка позапрошлого столетия. Достаточно пройтись по улицам Дзержинского, Красноармейской, Комсомольской и Первомайской, где располагаются старинные купеческие особняки и жилые дома.

Улица Красноармейская. Церковь Святого Ильи

Подняться на водонапорную башню

Водонапорная башня 1916 года, напоминающая своей формой шахматную ладью, — главная смотровая площадка Зарайска. Здание высотой 29 метров располагается практически в центре, и с его вершины открывается отличный вид на город.

Башня давно не работает по назначению, но внутри неё сохранился прежний интерьер вплоть до старого резервуара для воды. Внутри здания проводятся экскурсии. Также его можно арендовать для мероприятий и проведения романтического вечера для двоих.

Водонапорная башня в Зарайске

Купить билеты для посещения можно в самой башне и во Дворце культуры имени Леонова. Перед визитом стоит проверять актуальный график работы башни в паблике VK.

Адрес: ул. Гуляева, 3.

Стоимость входного билета: 200 / 250 рублей (взрослый), 100 рублей (школьный и студенческий), бесплатно (дети до 7 лет).

Посетить Мемориальный дом-музей скульптора Анны Голубкиной

Дом детства и юности скульптора Серебряного века Анны Голубкиной немало пережил за свою историю. После смерти художницы и старших членов её семьи в здании размещали разные конторы, организации и даже коммунальные квартиры.

В музей дом начал постепенно превращаться в конце XX века: первая экспозиция открылась в 1974 году. Сейчас первый этаж строения посвящён творческому пути Голубкиной, а второй — жизни её семьи. Создатели экспозиции постарались наглядно передать атмосферу, в которой росла будущая художница с мировым именем.

В числе экспонатов — предметы быта, мебель, личные принадлежности Голубкиных. Особенно примечательны вещи, сделанные самой скульптором, например украшенная битым стеклом глиняная крынка или ваза «Туман», созданная в 1899 году.

Адрес: ул. Дзержинского, 38 (вход со двора).

Стоимость входного билета: 150 рублей (взрослый), 100 рублей (школьный), бесплатно (дошкольный).

Погрузиться в мир театрального искусства в филиале Театрального музея имени Бахрушина

Это особенный филиал московского Бахрушинского музея, ведь Зарайск — родина семейства известных меценатов и промышленников Бахрушиных. Предки основавшего музей собирателя театральной старины Алексея Бахрушина прожили в подмосковном городе более двух столетий. Поэтому внушительная часть экспозиции посвящена непосредственно им. В музее представлены вещи из коллекции потомков известного рода, фотографии и материалы из Рязанского областного архива.

Также в филиале есть постоянная выставка, знакомящая с миром театра с помощью интерактивных элементов, зал с поделками местных умельцев и помещение для временных экспозиций. Например, до 7 сентября там проходит выставка художника Алексея Раскина «Родная земля», где можно посмотреть живописные пейзажи Зарайска и его окрестностей. Цена билета на выставку — 150 рублей (взрослый), 125 рублей (детский).

Экспозиция выставки «Родная земля»

Для желающих узнать больше о Бахрушиных, Зарайске и театре есть возможность пройтись по музею с экскурсоводом. Цена прогулки по постоянной экспозиции — 250 рублей, стоимость экскурсии по выставке «Родная земля» — 350 рублей.

Адрес: ул. Красноармейская, д. 51.

Стоимость входного билета: 150 рублей (взрослый), 125 рублей (детский).

Где поесть

За европейской кухней со старорусским акцентом можно заглянуть в кафе «Старый город» на площади Революции, 5. В меню фетучини с куриным филе и чизкейк уживаются с салом пряного посола, супом из цветной капусты с картофелем пай и фирменным слоёным десертом «Подушки Достоевского» — в честь классика русской литературы, который провёл детские годы под Зарайском. Средний чек: 1 500–2 000 рублей. Приятный бонус — хороший вид из окон заведения на Троицкую церковь с Торговыми рядами.

Сладкоежкам и желающим попробовать именно местную кухню стоит посетить кофейню «Коврижка Зарайская. Коврижечная» на улице Советской, 4/7. Здесь подают самые разные виды коврижек, закрепивших за собой статус настоящей гастрономической достопримечательности Зарайска. С апельсином, с изюмом и чёрным перцем, с бразильскими кофе и орехом — и это ещё не все варианты начинок. В меню также есть сладость, посвященная Достоевскому, — «Федина радость». Это коврижка с вишней, абрикосовой косточкой и миндалём. Средний чек в заведении: 200–350 рублей.

Что привезти из Зарайска

Для желающих привезти близким нечто особенное «Коврижечная» предлагает не только подарочные наборы (цена — от 500 до 1 200 рублей), но и мастер-классы, на которых любой желающий сможет испечь свою коврижку. Стоимость такого развлечения — 600 рублей.

Если же коврижек в качестве гастросувениров покажется мало, то стоит заглянуть в сыроварню «Зарайские деликатесы» по адресу улица Советская, 7А. Там есть не только разные сорта сыров, но и ассорти колбас, напитки местного приготовления, а также сырно-шоколадные конфеты.

Несъедобные памятные мелочи вроде магнитиков и копий фигурки бизона можно приобрести на площади у Троицкой церкви.

