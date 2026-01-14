Россияне стали чаще отдыхать за границей

СберИндекс и OneTwoTrip подвели туристические итоги 2025 года. Эксперты подробно проанализировали анонимные банковские транзакции и данные о бронированиях и выявили, какие ключевые изменения произошли в отрасли в прошлом году. Согласно исследованию, основные тренды указывают на восстановление рынка, перераспределение приоритетов в расходах и растущий спрос на зарубежные направления.

© CocoSan/iStock.com

Внутренний туризм

Ситуация с внутренним туризмом остаётся стабильной, заключили эксперты: рост турпотока составил 1% по сравнению с 2024 годом. Пик сезона традиционно пришёлся на летние месяцы, а Москва, Санкт-Петербург и Сочи остались самыми посещаемыми городами. Наибольший прирост доли туристов зафиксирован в Татарстане, Крыму, Москве, Воронежской области и Хабаровском крае.

Согласно исследованию, на 8% увеличились потребительские расходы россиян. Туристы стали больше тратить на кафе и продукты во время путешествий (50% от всех трат), при этом траты на покупки в универсальных магазинах увеличились на 17%. В то же время траты на одежду и обувь во время поездок сократились на 7%.

© Kseniia Ivanova/iStock.com

По словам руководителя лаборатории СберИндекс Дарьи Цыплаковой, реальные расходы на одного туриста (с учётом инфляции) выросли на 2%, что стало позитивным разворотом после снижения в предыдущем году. Она также отметила, что потребители сохраняют баланс между основными и сопутствующими тратами.

Среди других трендов 2025 года — сокращение средней продолжительности путешествий по стране на полдня, в результате чего поездка теперь длится в среднем 5,2 дня. При этом ключевые параметры конкретных видов отдыха по сравнению с 2024 годом остались без изменений: средний срок проживания в гостиницах зафиксирован на отметке 2,3 дня, а продолжительность железнодорожных путешествий — 4,5 дня.

Параллельно с этим укрепилась привычка к спонтанным решениям. Более половины всех путешественников предпочитают организовывать поездки в последний момент, что особенно характерно для авиаперелётов: доля бронирований билетов непосредственно перед вылетом достигла 65%. На железнодорожном транспорте этот показатель составляет 56%.

Международный туризм

В 2025 году значительно возрос интерес к зарубежным путешествиям: за границу отправился каждый четвёртый турист против каждого пятого годом ранее, выяснили эксперты. Бронирования международных авиабилетов и отелей выросли на 14 и 15% соответственно.

В топ популярных зарубежных направлений вошли страны Закавказья (Армения, Грузия), ОАЭ, Китай и Турция. При этом популярность стран Центральной Азии (Киргизия, Азербайджан, Таджикистан) среди россиян снизилась. Хотя Киргизия всё равно находится в топе. Активно ездили туристы во Францию, Таиланд, Японию, Вьетнам.

© nantonov/iStock.com

Тенденция к более коротким, но частым путешествиям затронула и зарубежный отдых. Средняя продолжительность авиапутешествий в 2025 году по сравнению с 2024 годом сократилась почти на полдня. Исключением стал семейный отдых с детьми, где длительность пребывания в отелях остаётся стабильно высокой.

Средняя стоимость авиаперелёта увеличилась на 1700 рублей: эксперты связывают это отчасти с ростом доли бронирований бизнес-класса. Наиболее значительно цены выросли на перелёты в Японию (27%), Таиланд (9%), Китай (7%) и страны Средней Азии. При этом авиабилеты в Армению, Вьетнам и Францию, наоборот, стали стоить дешевле.

Как отметила руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова, рост интереса к зарубежным поездкам связан с расширением полётных программ, упрощением визовых процедур и возобновлением разрешений на въезд в некоторые страны. «Всё это даёт возможность россиянам исследовать мир активнее», — добавила она.

