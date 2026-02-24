Москва стала самым востребованным городом для коротких путешествий

Аналитики сервиса поиска недвижимости Домклик изучили предпочтения российских туристов, планирующих поездки на 2–3 дня в период февральских и мартовских праздников. Эксперты составили рейтинг самых популярных городов, а также самых дорогих предложений по аренде недвижимости.

© Mordolff/iStock.com

Лидером рейтинга стала Москва, на которую пришлось 7,4% всех бронирований. Второе место у Санкт-Петербурга, который лишь немного уступил столице: на него пришлось 7,1% бронирований. Тройку лидеров замкнула Уфа с показателем 4,8%.

© Oleg Elagin/iStock.com

Санкт-Петербург

По данным экспертов Домклик, на традиционно популярную у туристов Казань на этот раз пришлось 4,4% всех бронирований, что отодвинуло её на четвёртое место в рейтинге. В десятку самых востребованных направлений также вошли Екатеринбург (4,3%), Сочи (4,2%), Краснодар (3,9%), Кисловодск (3,9%), Новосибирск (3,1%), Нижний Новгород (2,5%) и Пятигорск (2,4%). Замыкает список Тюмень — 2,2% от общего числа забронированных поездок.

Москва также остаётся самым дорогим городом для посуточной аренды — в среднем арендодатели просят 4,9 тысячи рублей за ночь. При этом по сравнению с прошлым годом цены в столице снизились почти на 5%. Эксперты связывают это с ростом конкуренции в сегменте краткосрочной аренды.

Ненамного отстают по стоимости Санкт-Петербург (4,6 тысячи рублей), Сочи (4,2 тысячи рублей) и Казань (4,1 тысячи рублей). Но, в отличие от Москвы, в этих городах зафиксирован заметный рост цен. В Северной столице аренда подорожала на 17,5%, в Казани — на 16,3%. Антилидером по динамике стал Нижний Новгород, где ставки взлетели на 19%.

© MihailTsvetkov/iStock.com

Казань

Самые доступные по цене варианты нашлись в Краснодаре (2,4 тысячи рублей), Новосибирске и Тюмени (по 2,7 тысячи рублей), а также в Уфе (2,9 тысячи рублей). Примечательно, что в Новосибирске и Краснодаре цены немного снизились — на 6,2 и 5% соответственно. Наибольшее падение зафиксировано в Екатеринбурге — минус 10,5%. Сейчас средняя ставка там составляет 3,6 тысячи рублей.

Для составления рейтинга аналитики использовали данные сервиса Домклик24 по бронированиям на февраль — март 2026 года. В рейтинг вошли 12 самых популярных на рынке краткосрочной аренды городов, для каждого рассчитаны медианная стоимость ночи и доля от общего числа поездок. Динамика цен определялась сравнением с аналогичным периодом прошлого года.

Ещё больше полезных материалов — в мессенджере Max.

Россияне в 2025 году стали больше путешествовать по стране