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Найден цветок, который никогда не цветет
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Найден цветок, который никогда не цветет 

Индикатор 12 января 2018
Японские ботаники пересмотрели классификацию паразитической орхидеи Lecanorchis nigricans и выделили разновидность, цветки которой никогда не раскрываются. Подобное поведения растений может являться адаптацией к необычным условиям обитания. Статья с результатами опубликована в журнале PhytoKeys.
В процессе эволюции некоторые растения стали паразитировать на грибах. Такой способ питания получил название микогетеротрофия. Такие организмы не занимаются фотосинтезом, а их стебли появляются над поверхностью земли только в короткие периоды цветения или плодоношения. В связи с этим их исследования затруднительны.
Коллектив под руководством Кэндзи Суэцугу из Университета Кобе обратил внимание, что растущие в японских префектурах Мияги и Коти орхидеи L. nigricans плодоносят без цветения. Также у них есть лепестки, которые отличаются от лепестков растущих в других частях Японии орхидей данного вида.
Авторы также обратились к первому описанию вида, сделанному в 1931 году, согласно которому цветки не раскрывались. Поэтому разновидность без цветения сохранила оригинальное наименование L. nigricans var. nigricans, а более распространенную цветущую теперь надо называть L. nigricans var. patipetala.
Помимо неспособности к фотосинтезу, данное растение обладает другими редкими качествами: например, самоопылением без участия ветра или насекомых, из-за чего цветок остается в виде почки вплоть до опадания.
Подобные нефотосинтезирующие растения часто населяют темный полог лесов, который редко посещают пчелы и бабочки. Так как обе разновидности это орхидеи пользуются самоопылением, то, по-видимому, var. nigricans прекратила раскрывать цветки чтобы экономить ресурсы.
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