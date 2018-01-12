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Первый марсианский город будет построен ОАЭ
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Первый марсианский город будет построен ОАЭ 

Trendymen 12 января 2018
Правительство Объединенных Арабских Эмиратов недавно объявило о намерениях построить город на Марсе. Согласно заявленному плану, проект «Марс 2117» будет реализован в следующем столетии, а пока инженеры со всего мира будут работать над его полноразмерным прототипом.
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На данный момент известно, что ОАЭ запланировали постройку огромного мегаполиса размерами примерно с Чикаго и населением в полмиллиона человек. Для разведки местности на месте будущего города Эмираты отправят орбитальный аппарат Hope, старт которого запланирован на март 2021 года.
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Сейчас же на территории ОАЭ полным ходом идет работа над прототипом марсианского города. Проект Mars Science City должен показать, смогут ли люди полностью обеспечить себя всем необходимым в суровых условиях Красной планеты.
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Город будет состоять из взаимосвязанных купольных сооружений. ОАЭ планирует тестировать материалы для купола, который может блокировать солнечную радиацию — основную проблему для будущих колонистов.
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