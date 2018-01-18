Видео: наглый песец смешно выпросил угощение у рыбака

«Вот ты наглый, а! Это моя рыба, моя мойва, не ешь!», — кричит рыбак из Норильска на нахального зверька и не может сдержать смех. «Ладно, бери, это тебе за фокус», — сдаётся человек в конце концов.

В Норильске к местному рыбаку пришёл песец и попытался стащить его улов из лунки. Мужчина попробовал отогнать нахального зверька словами: «Нельзя! Моя лунка, моя рыба. Не ешь, да что ж ты наглый-то, а!». Но белоснежное и очень голодное животное не сдавалось. В конце концов песец сделал вид, что копает снег в поисках добычи, и рыбак, рассмеявшись, сдался: «Ладно, бери. Это тебе за фокус».

Минутный видеоролик под названием «Песец и мойва» собрал на YouTube уже больше 140 тысяч просмотров и сотни комментариев. Посмотрите его до конца и со звуком, и вы точно не сможете сдержать смех.

Пользователи Ютуб порадовались, что в тренды вышел такой позитивный ролик и написали автору множество комментариев.

«Песец красавец, все видео был настойчив! Рыбку однозначно заслужил:3»

«Автор — кремень. Невозможно сдержаться и не начать угорать с этого пушистого пройдохи!»

«Я так понимаю, в конце, поняв, что на халяву не прокатывает, он малость покопал, типа помог тебе лунку делать — а значит, лунка совместная, а значит, заработал. Умный зверек и хитрый, и довольно обаятельный»

«Замечательно! Смелый и голодный песец. Заработал, однако!»

«я бы ему и побольше рыбы отдал))) вообще не сдавался, до конца шёл!)))»

«Хоть что-то позитивное на российском ютубе».