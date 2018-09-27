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Какие места могли бы стать новыми чудесами света
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Какие места могли бы стать новыми чудесами света 

Рамблер 5 часов назад
В 2007 году 100 миллионов человек выбирали новые чудеса света. Победили Великая китайская стена, город Петра в Иордании, статуя Христа в бразильском Рио-де-Жанейро, древние города Мачу-Пикчу в Перу и Чичен-Ица в Мексике, римский Колизей и мавзолей Тадж-Махал в Индии. Но на планете есть и другие, не менее интересные и интригующие места, которые могли бы стать новыми чудесами света.
1. «Золотой мост» во Вьетнаме. На высоте 1 414 метров находится смотровая площадка моста, с которой открываются невероятные виды.
2. Каменные истуканы острова Пасхи. Эти монолиты до сих пор вызывают массу вопросов, ведь пока так никто и не понял, как и зачем построили статуи.
3. Собор Святой Софии в Стамбуле, Турция. 900 лет собор был главным византийским собор, а в первом тысячелетии его даже называли восьмым чудом светом. В 1453 году собор захватили турки и переделали в мечеть. С середины прошлого века он стал музеем.
4. Московский Кремль и Красная площадь, Россия. Храм Василия Блаженного на Красной площади — одна из самых узнаваемых в мире советских и российских достопримечательностей.
5. Замок Нойшванштайн, Германия. Этот красивейший замок на вершине горы не первое столетие вдохновляет художников и композиторов. Замок копирует и символ студии «Дисней», а каждый год его посещает больше миллиона туристов.
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