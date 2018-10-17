Ещё
Женщины, которые вели двойную жизнь
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женщины, которые вели двойную жизнь 

Рамблер 1 час назад
Фото: Depositphotos
Британке Маргарет Энн Бакли очень хотелось заниматься медициной, но в 19 веке это было невозможно. В 1809 году Элизабет начала учёбы, переодевшись в мужчину, и со временем стала одним из лучших медиков страны. Лишь после смерти обман раскрылся. Бакли была одной из женщин, которые вели двойную жизнь.
О танцовщице Мате Хари в начале двадцатого века ходили легенды. Она не только завораживала мужчин танцами, она буквально околдовывала их. Беседуя в интимной обстановке с партнёрами, среди которых были и высокопоставленные военные, девушка выведывала секреты, а потом продавала их разведслужбам Франции и Германии. Никто и предположить не мог, что прелестная плясунья — опаснейший шпион.
Обычная 37-летняя американка Николь Бёрджес жила в симпатичном домике в пригороде и вела жизнь скромной домохозяйки. Чтобы обеспечивать себя деньгами, Николь шила постельное бельё на продажу. Как-то полиция задержала наркоторговца, он-то и раскрыл вторую жизнь Берджёс. Оказалось, что тихая Николь вовсе не так безобидна: она торговала марихуаной, причём объёмы были нешуточными: ежемесячно она зарабатывала на этом больше 200 000 долларов.
Из видео вы узнаете ещё о семи дамах, которые сумели прожить две жизни одновременно.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Техника обмана: как вас «разводят»3
Сколько лет русскому народу на самом деле10
История 8-летней девочки, пропавшей в собственном доме56
Почему рыбакам и врачам нельзя желать удачи
История самой жадной женщины в мире49
Видео
00:59
История 8-летней девочки, пропавшей в собственном доме
Люди
01:54
Следы НЛО нашли на снегу в Аргентине
Безумный мир В мире
11:38
Баснословно дорогие вещества
Вещи
Женщины, которые вели двойную жизнь
Люди
07:08
Узнаете ли вы этих знаменитостей прошлого?
Люди
11:23
Редкости, которые надо увидеть хотя бы раз в жизни
Вещи
03:26
Странности нашего мира
Безумный мир
05:01
Мифы, в которые мы верили напрасно
Безумный мир
12:45
Драматические изменения планеты
Места
06:32
Абсурдные, но законные вещи
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение