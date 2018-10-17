Женщины, которые вели двойную жизнь

Британке Маргарет Энн Бакли очень хотелось заниматься медициной, но в 19 веке это было невозможно. В 1809 году Элизабет начала учёбы, переодевшись в мужчину, и со временем стала одним из лучших медиков страны. Лишь после смерти обман раскрылся. Бакли была одной из женщин, которые вели двойную жизнь.

О танцовщице Мате Хари в начале двадцатого века ходили легенды. Она не только завораживала мужчин танцами, она буквально околдовывала их. Беседуя в интимной обстановке с партнёрами, среди которых были и высокопоставленные военные, девушка выведывала секреты, а потом продавала их разведслужбам Франции и Германии. Никто и предположить не мог, что прелестная плясунья — опаснейший шпион.

Обычная 37-летняя американка Николь Бёрджес жила в симпатичном домике в пригороде и вела жизнь скромной домохозяйки. Чтобы обеспечивать себя деньгами, Николь шила постельное бельё на продажу. Как-то полиция задержала наркоторговца, он-то и раскрыл вторую жизнь Берджёс. Оказалось, что тихая Николь вовсе не так безобидна: она торговала марихуаной, причём объёмы были нешуточными: ежемесячно она зарабатывала на этом больше 200 000 долларов.

Из видео вы узнаете ещё о семи дамах, которые сумели прожить две жизни одновременно.