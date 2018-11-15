Невероятные открытия, сделанные в джунглях

В 2011 году исследователь Андрэас Рузо отправился в экспедицию в джунгли Амазонки. На территории Перу он обнаружил приток реки длиной 6,4 километра и глубиной около 6 метров, в котором вода имеет температуру 45-100 градусов. Местные жители именуют приток Шанай-Тимпишка, что переводится как «подогретая солнечным жаром». Это единственная в мире «кипящая» река. Учёные до сих пор не могут понять, почему вода в реке так горяча, ведь рядом нет термальных источников, а расстояние до ближайшего вулкана — более 650 километров. Шанай-Тимпишка — это лишь одна из удивительных находок, сделанных в джунглях, которые хранят множество тайн и загадок.

В пятидесятых годах прошлого века в джунглях Гватемалы исследователи нашли колоссальных размеров голову, созданную из цельного камня. Лицо имело выраженные кавказские черты лица и была обращена к небу. Специалисты не пришли к единому мнению относительно того, кто и зачем сделал голову, но есть предположение, что она изображает представителя древней цивилизации. К сожалению, спустя несколько лет повстанцы уничтожили артефакт, лишив нас возможности узнать тайну истории Земли.

Смотрите ролик и узнайте ещё о восьми находках, сделанных в джунглях, которые интригуют исследователей.