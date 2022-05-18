Во Франции обнаружен крупный некрополь с кладом

Французские исследователи обнаружили в Нормандии, в коммуне Бленвиль-сюр-Орн, крупный некрополь с кладом и остатками сельскохозяйственного поселения эпохи железного века (VI век до нашей эры — I век нашей эры). Об этом сообщается на сайте Национального института охранных археологических исследований (INRAP).

В ходе раскопок археологам удалось найти 250 фрагментов металлических изделий, часть из них была предназначена для сельского хозяйства, часть — для бытовых нужд (ножи, элемент для котла). Кроме того, были найдены и украшения: браслеты, пряжки.