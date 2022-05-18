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1 час назад

Во Франции обнаружен крупный некрополь с кладом

Lenta.ru

Французские исследователи обнаружили в Нормандии, в коммуне Бленвиль-сюр-Орн, крупный некрополь с кладом и остатками сельскохозяйственного поселения эпохи железного века (VI век до нашей эры — I век нашей эры). Об этом сообщается на сайте Национального института охранных археологических исследований (INRAP).

Во Франции обнаружен крупный некрополь с кладом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ходе раскопок археологам удалось найти 250 фрагментов металлических изделий, часть из них была предназначена для сельского хозяйства, часть — для бытовых нужд (ножи, элемент для котла). Кроме того, были найдены и украшения: браслеты, пряжки.

Также ученые смогли обнаружить клад, который состоял из 29 слитков в виде стержней из золота, серебра и меди. Большая часть археологических находок была сделана при раскопках примыкающего к поселению кладбища. На данный момент исследование некрополя не закончено, однако, по мнению специалистов, это одно из крупнейших подобного рода кладбищ недалеко от Кана.

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