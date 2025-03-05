«Сумерки» и «Игра престолов»: семь квизов по мотивам популярных фильмов и сериалов

Для любителей кино в Москве подготовили много интересных тематических квизов, в основе которых сюжеты всеми любимых фильмов и сериалов. Например, в квизе по мотивам саги «Сумерки» участникам предстоит ответить на вопрос, в какую игру Белла играла вместе с семейством Калленов в первом фильме, в интеллектуальной битве по мотивам сериала «Отчаянные домохозяйки» нужно угадать, с кем из соседок муж Бри был замечен в измене. А любителям «Игры престолов» дадут послушать аудиозапись одной из сцен и попросят отгадать место, где происходит действие этой сцены. «Рамблер» отобрал тематические квизы, которые проходят в Москве.

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Что такое квиз

Квиз — это интеллектуально-развлекательная игра, в которой есть элементы викторины, тестирования или опроса. Процесс устроен примерно так: участники делятся на команды от 1 до 10 человек, ведущий задаёт вопросы, показывает фото или видео. Командам необходимо как можно быстрее дать точный ответ. Игра состоит из нескольких раундов, в каждом присуждаются баллы. Выигрывает та команда, у которой под конец игры их больше всего. Длиться игра может от полутора до двух с половиной часов, а иногда и больше. Проводят квизы часто в кафе и барах, поэтому в процессе игры можно ещё и вкусно перекусить.

Впервые квиз появился 1976 году в Великобритании. Чтобы выделиться среди конкурентов и привлечь новых клиентов, владельцы паба Том Портер и Шэрон Бернс придумали новое развлечение — Pub quiz — интеллектуальную викторину, играть в которую можно в пабе в непринуждённой обстановке за кружкой пива. Новшество вызвало небывалый ажиотаж среди публики. Уже на первый турнир собралось более 30 команд, а спустя год их количество превысило 12 тысяч.

Том Портер и Шэрон Бернс организовали компанию Burns & Porter и начали ездить с викторинами по стране. В 1986 году их квизы были удостоены звания «Самый эффективный бизнес южной Англии». А спустя несколько лет квизы начали распространяться по всему миру.

В России эта интеллектуальная игра начала приобретать популярность начиная с 2015 года. Первая игра, которую организовал белорусский проект «Мозгобойня», состоялась в Санкт-Петербурге. Чуть позже игра пришла в Москву.

Как устроены квизы в Москве

За десять лет количество участников интеллектуальных состязаний выросло до сотен тысяч человек, а число организаторов, предлагающих разные форматы, исчисляется десятками. «Популярность квизов можно объяснить тем, что людям надоели старые развлечения типа ночных клубов или посиделок в баре, они ищут новых впечатлений и ощущений. Квизы дают азарт и море позитивных эмоций», — считает организатор проекта «Теория большого квиза» (ТБК) Андрей Артамонов.

Проводятся квизы в барах и кафе по всей Москве. В зависимости от площади зала это могут быть небольшие турниры, рассчитанные на четыре-пять команд, и масштабные мероприятия для 10 и более групп. Чтобы принять участие в битве, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте организаторов либо через специальные сервисы. Здесь же можно узнать условия для каждой игры: тему, количество человек в команде, время игры и прочее. Причём участие может принять как уже собранная команда, так и одиночки: последних включат в группу на месте. Победители получают призы — это могут быть бутылка шампанского, настольные игры, бесплатные проходки на следующие игры — всё зависит от организаторов.

По словам организатора проекта «МяуКвиз» Кристины Моравской, квизы — это приятное развлечение, где можно задаться целью непременно выиграть, а можно прийти и повеселиться без каких-либо амбиций. «Можно прийти со своими друзьями, коллегами, одногруппниками и получить удовольствие от времяпрепровождения, а можно подсесть к кому-то и завести новые знакомства по интересам», — говорит она.

В последнее время, помимо традиционных интеллектуальных битв, организаторы всё чаще устраивают тематические квизы, посвящённые музыке, кинофильмам и мультфильмам, различным эпохам и прочее. «Людям хочется погрузиться в любимый фильм, послушать любимую музыку, вспомнить давно прошедший период жизни и поностальгировать», — отмечает Моравская.

Где поиграть в квизы по фильмам

«Отчаянные домохозяйки»

Квиз по сюжету культового американского трагикомедийного сериала от проекта «ВауКвиз». В центре событий — четыре современные американские домохозяйки из тихого пригорода Сьюзан, Габриель, Бри и Линет. Каждой главной героине в квизе посвящён отдельный тур. Вопросы касаются персонажей и сюжетных перипетий. Например, в одном из заданий нужно ответить на вопрос, что продавала агент Иди Бритт. В другом — с кем был роман у мужа Бри в первом сезоне сериала. По словам организатора, все вопросы их квизов постоянно меняются. Стоимость игры — 700 рублей с человека. Прийти можно как уже собранной командой, так и без неё.

Ближайшая игра — 9 марта в баре Travel Restobar (ул. Верхняя Радищевская, 7, стр. 1). Регистрация доступна на сайте «ВауКвиз».

Как отметил в беседе с «Рамблером» организатор проекта «ВауКвиз» Матвей Соломонов, популярностью среди участников пользуются темы не только по мотивам кино, но и популярных телепередач и историческим эпохам, среди них, например, «Угадай мелодию» и «Угадай кино». Расписание игр можно посмотреть на сайте проекта.

© ABC Studios

«Сумерки»

Квиз по мотивам культовой саги «Сумерки» от проекта «Go!Квиз». Первый фильм саги про историю любви вампира Эдварда Каллена и незаметной школьницы Беллы вышел на экраны в 2008 году. Картина стала невероятно популярной особенно у молодой аудитории. По данным BoxOfficeMojo, только первая часть саги за всё время проката заработала почти 194 миллиона долларов в США и свыше 214 миллионов долларов в мировом прокате — итого больше 408 миллионов долларов. А общие сборы от заключительной части (всего вышло пять фильмов) превысили 848,5 миллиона долларов.

Как называют племя, в котором живёт Джейкоб, в какую игру Каллены пригласили сыграть Беллу — на эти и другие вопросы предстоит ответить участникам квиза. Все задания касаются сюжета картины, её персонажей и происходящих с ними событий. Стоимость проходки — 800 рублей с человека. К участию также допускаются целые команды и одинокие любители «Сумерек».

Ближайшая игра — 9 марта в пабе Big Jim`s Pub (ул. Большая Никитская, 22/2). Регистрация доступна на сайте «Go!Квиз».

© Goldcrest Pictures

«Дрянные девчонки»

Квиз от проекта «МяуКвиз» по легендарному американскому фильму 2004 года с Линдси Лохан в главной роли. Проведя детство в Африке с родителями-зоологами, главная героиня — пятнадцатилетняя Кэйди — приходит в школу и попадает в реальный мир, где законы природы действуют совсем по другому. Квиз будет строго по сюжету фильма 2004 года, без вопросов о съёмочном процессе и новом сиквеле 2024 года, рассказала организатор Кристина Моравская.

Всего пройдёт 9 туров, во время которых участники ответят на 72 вопроса. «Будут текстовые вопросы о сюжете, вопросы по кадрам из фильма, видеовопросы, где нужно написать, что произойдёт дальше, и аудиовопросы по музыкальному сопровождению фильма», — добавила она.

Ближайшая игра — 11 марта в баре «F*CK» (ул. Земляной Вал, 7). Регистрация доступна на сайте «МяуКвиз». Стоимость — 700 рублей с человека.

Моравская отметила, что квиз на эту тему решили организовать впервые, накануне Международного женского дня. «Кажется, будто сейчас каждая вторая 30-летняя девушка смотрела этот фильм, и не один раз, испытывая к нему тёплые ностальгические чувства. Если будет ажиотаж, то проведём квиз ещё раз», — уточнила Моравская. Она добавила, что до этого они уже проводили квизы по саге «Сумерки» и мультфраншизе «Шрек».

© Broadway Video

«Игра престолов»

Квиз от проекта «Теория большого Квиза» по культовому сериалу Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайссона, который выходил на экранах и онлайн-площадках с 2011 по 2019 год. За это время сериал завоевал миллионы поклонников по всему миру. Например, заключительный эпизод установил рекорд по просмотрам.

Квиз включает в себя несколько туров, во время которых участникам предстоит ответить на 80 вопросов. «Мы подготовили вопросы, в том числе в формате аудио/видео, и текстовые задания на знание сюжета, персонажей, актёров и многого другого», — рассказал организатор Андрей Артамонов.

Например, участникам дадут прослушать аудиофрагмент из фильма, по которому нужно будет определить, с кем разговаривает герой или в каком месте происходит диалог. А ещё покажут видеоотрывок и попросят угадать, что произойдёт в следующий момент.

Ближайшая игра — 20 марта в «Олд Джек Пабе». Зарегистрироваться можно в группе «ТБК» в ВК через специальную форму. Стоимость — 700 рублей с человека.

По словам Артамонова, команда проекта регулярно организовывает разные квизы, в том числе по мотивам сериалов «Друзья» и «Теория большого взрыва». При этом самыми популярными уже долгое время остаются квизы по мотивам «Гарри Поттера» — их устраивают раз в месяц на разных площадках города. С расписанием также можно ознакомиться на странице «Теория большого Квиза» в ВК.

© HBO

«F.R.I.E.N.D.S»

Квиз от проекта «Смузи-квиз» по мотивам американского ситкома 1990-х годов о шестерых друзьях, проживающих по соседству на Манхэттене. Он признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения, а сама постановка и творческая группа получили множество наград, в том числе шесть премий «Эмми» и премию «Золотой глобус». Во время квиза участникам предстоит ответить на 75 вопросов о сюжете, главных и второстепенных персонажах, жизненных перипетиях героев и многом другом. Стоимость участия — 700 рублей за одного человека.

Ближайшая игра — 29 марта в баре «F*CK” (ул. Земляной Вал, 7). Регистрация на сайте «Смузи-квиз».

© Bright/Kauffman/Crane Productions

«Пираты Карибского моря»

Квиз по одноимённой серии приключенческих фильмов о пиратах в Карибском море с Джонни Деппом, Орландо Блумом и Кирой Найтли в главных ролях. Участников ждут вопросы о ключевых событиях, загадочных артефактах, цитатах и секретах всех пяти фильмов. «Сможете ли вы вспомнить, кто проклял ацтекское золото? Кто управлял “Летучим голландцем”? И настоящее имя у капитана Барбоссы? Проверьте, достойны ли вы звания настоящего фаната “Пиратов Карибского моря”!», — значится на сайте организатора «Bubo-квиз». Продолжительность квиза — 2 часа 15 минут, стоимость — 700 рублей за человека.

Ближайшая игра — 29 марта в баре «1929» (Славянская пл., 2). Регистрация на сайте «Bubo-квиз».

© Walt Disney Pictures

«Властелин колец»

Квиз по мотивам одноимённой культовой франшизы о мифических существах, сражающихся за кольцо, дающее всевластие. Организаторы игры — проект NeQuiz — подготовили для участников 52 вопроса, на которые предстоит ответить в восьми раундах. Вопросы будут составлены не только по сюжету фильмов, но и книг. Принять участие можно командой и поодиночке. Стоимость — 700 рублей за человека.

Ближайшая игра — 30 марта в баре Nebar (ул. Пятницкая, 66, стр. 2). Зарегистрироваться можно на сайте NeQuiz.

© New Line Cinema

Как подготовиться к квизу, если вы новичок

Если вы принимаете участие в квизе впервые, необходимо учесть несколько моментов, которые помогут без труда войти в игру. По мнению Матвея Соломонова, лучше собрать компанию, с которой будет весело и комфортно. Причём чем разнообразнее интересы участников, тем лучше.

«Выбирайте игру, которая вам по душе. Если не можете определиться, начните с чего-то универсального, например квиза обо всём», — говорит Соломонов.

Если человек планирует посетить тематический квиз, основанный на фильме или книге, лучше освежить в памяти сюжет — имена персонажей, знаковые моменты, музыкальное сопровождение и пр., добавляет Андрей Артамонов. Нелишним будет пересмотреть фильм и перечитать книгу.

«Во время игры внимательно слушайте ведущего! В каждом квизе можно получить бонусные коэффициенты — это ключ к победе», — заключает Соломонов.

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