Косметика и коктейли: что предложат женщинам в ресторанах Москвы на 8 Марта

Столичные заведения подготовили к Международному женскому дню сюрпризы и комплименты

© «Фальстарт»

Один из традиционных подарков на 8 Марта — ужин в ресторане. Многие московские заведения не остались в стороне от этого праздника и приготовили для представительниц прекрасного пола специальные меню и подарки. «Рамблер» выяснил, чем будут удивлять женщин столичные рестораны, кафе и гастробистро.

Сет с севиче и вулканический скраб во Flâner

Команда ресторана Flâner вдохновилась греческой линией уходовых средств Meraki российского косметического бренда MyTaui и создала к 8 Марта специальный гастрономический сет (1390 рублей). В него вошли коктейль с грушевым кордиалом, лимонным соком и мятой Santorini Vibes, названный в честь греческого острова Санторини, и севиче из судака с апельсином и грейпфрутом — цитрусовыми, которыми славится Греция.

При заказе сета гостьи ресторана получат подарок: полноразмерную версию вулканического скраба для тела Мегакі Santorini Volcano Scrub в льняном мешочке. Это специальное предложение будет действовать до 10 марта.

Адрес: Кривоколенный пер., 7.

© Flâner

Меню в честь «Завтрака у Тиффани» и браслеты в «Доме Культур»

С 8 марта и до конца месяца ресторан «Дом Культур», где подаётся комфорт-фуд — простая еда с авторскими нотками, запускает «Завтраки у Тиффани», вдохновением для которых стала одноимённая новелла Трумена Капоте. Бренд-шеф Кирилл Прокашев добавил в меню бранчей круассан с шоколадным ганашем и пеканом (590 рублей), французский тост с соусом англез и фисташковым мороженым (690 рублей) и омлет с красной икрой, сырный соус качо и микс-салат (990 рублей).

Шеф-бармен Александр Глазунов ввёл в коктейльную карту коктейли «Тиффани Аффогато» с пеной из мороженого и мятного ликёра (550 рублей), сливочный «Тини» на вермуте с привкусом какао и свежей мяты (890 рублей) и «Хайбол» на роме с лёгким фруктово-ореховым вкусом кокоса (890 рублей).

8 Марта во время бранча (с 12:00 до 16:00) на киноэкране «Дома Культур» будут показывать фильм «Завтрак у Тиффани», а всем гостьям будут дарить браслеты с надписями.

Адрес: ул. Сретенка, 25.

© «Дом Культур»

Комплиментарный десерт и записка с сюрпризом в «Воронеже»

В честь Международного женского дня в ресторане мясной кухни «Воронеж» приготовили два комплимента: коктейль на основе рома с земляничным и апельсиновым ликёром и десерт в форме шара из ванильной пены с малиной и шоколадом. Внутри десерта — записка с подарком.

Среди подарков заявлены маникюр в салонах «Москвичка Nails», сертификаты в бизнес-клуб Osnova Club, тренировки в фитнес-клубе «Секция», билеты в Театр имени Пушкина и Театр Терезы Дуровой, косметические наборы от брендов Elian и Seven7een и так далее. Угощать коктейлями и десертами в ресторане будут с 7 по 9 марта.

Адрес: ул. Пречистенка, 4.

© «Воронеж»

Косметический бокс и крем для губ в кафе «Миндаль»

К Международному женскому дню кафе южно-азербайджанской и персидской кухни «Миндаль» и российский косметический бренд «Human Being» объединились, чтобы сделать подарки посетительницам. Все представительницы прекрасного пола, которые придут в кафе 8 марта, получат косметический бокс с гелем для умывания, увлажняющим кремом, увлажняющей сывороткой, кремом для губ и кремом для тела. Еще один подарок — сертификаты на скидку 5% на средства косметического бренда.

Адрес: площадь Киевского вокзала, 2.

© «Миндаль»

Сладкие орхидеи в Black Thai

В ресторане тайской кухни Black Thai всем гостьям в Международный женский день предложат в качестве комплимента десерт в виде орхидеи. Он приготовлен из белого шоколада на муссе из манго с лаймом, начинка сделана из каламанси — плода гибрида мандаринового дерева и кумквата. Сама орхидея, украшающая десерт, изготовлена из белого шоколада и окрашена в красный или жёлтый цвет.

Адрес: Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 1.

© Black Thai

Бокал игристого и вечеринка в стиле Чикаго 1920-х годов в «Бочке»

В ресторане русской кухни «Бочка» 8 Марта устроят вечеринку в стиле Чикаго 1920-х годов — с игристым вином и живой джазовой музыкой. Всех гостей ждут комплиментарный бокал игристого или коктейля «Cosmopolitan вишня/личи», а прекрасным дамам сделают подарок от швейцарского косметического бренда Cholley.

В меню праздничного ужина войдут салат «Каламанси» с жареным сыром халуми, утиная ножка с тыквенным пюре и чипсом из кейла, сливочный мусс с клубничным конфи. Стоимость ужина на одну персону составит 10 тысяч рублей.

Адрес: ул. 1905 года, 2.

© «Бочка»

«Художественный» коктейль и домашние профитроли в бистро «Фальстарт»

К Международному женскому дню команда «Фальстарта», где подают западноевропейские и балканские блюда, подготовила специальный коктейль «Маргарита де Севр» (650 рублей), названный в честь французской певицы и актрисы, в которую был влюблён грузинский художник Нико Пиросмани.

Напиток приготовлен на текиле с добавлением ликёра «Блю кюрасао», грушевой водки и кордиала на алоэ. Цветовая гамма коктейля напоминает о знаменитой картине Пиросмани «Актриса Маргарита», выполненной в сине-белых тонах. 7 и 8 марта при заказе коктейля гостям подадут комплимент — домашние профитроли с заварным кремом.

Адрес: Большой Путинковский пер., 5.

© «Фальстарт»

Особое меню и десерт-комплимент в ресторан-баре Tsunami

В Tsunami, где готовят блюда азиатской кухни, шеф-повар Вячеслав Западинский разработал к 8 Марта специальное меню из трёх позиций. Первая — японские устрицы муроцу: можно заказать одну (850 рублей), шесть (5000 рублей) или 12 штук (9500 рублей). Вторая — суши с крабом и лососем New Style (1200 рублей). Третья — фаланга краба с соусами манго чили и васаби майо (3300 рублей).

При заказе любого блюда из специального меню гостям принесут комплиментарный десерт: конфеты с начинкой из кокосового ганаша, белого шоколада и с кокосовой стружкой.

Адрес: ул. Большая Садовая, 14, стр. 6.

© Tsunami

Коктейль и украшение в ресторане Aquamarine

Ресторан авторской европейской кухни Aquamarine объединился с российским брендом украшений Odno Zveno, чтобы создать для посетительниц подарок к 8 Марта. В меню ввели коктейль на лаванде и джине (1000 рублей) с кубиком льда. В кубике запечатано специально разработанное украшение — водостойкий кафф, сочетающий в себе золотой и серебряный цвет.

Адрес: ул. Лужники, 24, стр. 4.

© Aquamarine

Букет цветов и десерт в виде парфюма в «Erwin.РекаМореОкеан»

К Международному женскому дню шеф-кондитер «Erwin.РекаМореОкеан» Татьяна Маркина создала десерт в форме флакона парфюмерной воды Chanel (600 рублей). Десерт изготовлен из ванильного мусса, сделанного из сыра маскарпоне, с бурбонской ванилью. В качестве начинки — карамелизированный ананас с добавлением капель апельсинового ликёра.

К десерту прилагается подарок — букет цветов.

Адрес: Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 6.

© «Erwin.РекаМореОкеан»

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