Квиз, балет и музыкальный ужин: 10 идей, как отметить 8 Марта в Москве

Послушать шутки от популярных девушек-комиков, принять участие в квизе о великих женщинах, отправиться на выставку оригинальных работ Дали или поужинать в кафе, наслаждаясь звуками аккордеона и ритмами танго. В преддверии Международного женского дня «Рамблер» публикует подборку событий, которые 8 марта можно посетить вместе с подругами или второй половиной.

© PIKSEL/iStock.com, Рамблер

С подругами

Квиз «В квизе только девушки»

Где: Музей «Атом» на ВДНХ (павильон № 19).

Во сколько: 16:00.

Цена: 500 рублей.

8 марта музей «Атом» подготовил для представительниц прекрасного пола несколько интересных мероприятий — от мастер-классов до экскурсий. Самым необычным станет квиз «В квизе только девушки», предназначенный для женской аудитории 12+. После распределения на команды по 3–6 человек дамам предстоит пройти три раунда. В первом вопросы будут касаться биографии выдающихся женщин, во втором — подарков, которые получали не только прекрасные леди, но и целые страны, а в третьем нужно будет вспомнить автора названного изобретения. Победит команда, которая даст больше всего правильных ответов. Она и получит приз.

Продолжительность квиза — 90 минут. Купить билет можно на сайте музея. Здесь же можно узнать, какие ещё сюрпризы подготовил для женщин «Атом».

Международный женский день будут справлять на всей территории ВДНХ. Женщинам подарят цветы, проведут для них бесплатные экскурсии, покажут фильмы, прочтут лекции и даже устроят чемпионат по рыбалке. Ознакомиться с программой можно на официальном сайте выставки.

Женский Stand-Up в театре

Где: Культурный центр ЗИЛ (ст. м. Автозаводская, ул. Восточная, 4, корп. 1).

Во сколько: 18:00, 20:00.

Цена: от 890 рублей.

На главной сцене Культурного центра ЗИЛ выступят популярные стендап-комики, участницы проектов «Женский стендап», «Стендап на ТНТ», «Разгоны», «Большое шоу». Карина Салихова, Алина Проскура, Туяна Хоровиц, Юлия Демиденкова и другие артистки жанра прочтут свои лучшие монологи. Благодаря театральной рассадке зрители смогут полностью сосредоточиться на представлении и вдоволь посмеяться над искромётными шутками девушек-комиков.

Продолжительность — 1 час 20 минут. Билеты можно приобрести по ссылке.

Экскурсия «Город женщин»

Где: сбор — автобусная остановка «Зубовский бульвар», напротив ст. м. «Парк культуры».

Во сколько: 12:00.

Цена: 2700 рублей.

Взглянуть на архитектуру столицы сквозь призму женских историй приглашает проект «Москва глазами инженера». Во время пешеходно-автобусной экскурсии «Город женщин» участники увидят памятники культуры, в создании и истории которых видную роль сыграли женщины — заказчицы, меценатки, художницы.

Например, маршрут проходит мимо здания Московского архитектурного института, где когда-то находились самые передовые художественные мастерские и творили представительницы авангарда, доходного дома крупной московской домовладелицы, предпринимательницы и меценатки Веры Фирсановой и ателье Надежды Ламановой, которая была любимым модельером императрицы Александры Федоровны.

На экскурсию организаторы рекомендуют одеваться по погоде и взять небольшой перекус. Приобрести билет можно на официальном сайте проекта.

Фестиваль «Ламбада-маркет»

© Соцсети «Ламбада-маркет»

Где: «Три вокзала. Депо» (ул. Новорязанская, 23, стр. 1).

Во сколько: 12:00–21:00.

Стоимость: бесплатно.

8 и 9 марта в «Три вокзала. Депо» пройдёт масштабный фестиваль, посвящённый Международному женскому дню, — «Ламбада-маркет». Свою продукцию представят более 130 модных проектов. Желающие смогут приобрести одежду и обувь, дизайнерские украшения и предметы интерьера, выбрать подарки для себя и близких. Также на маркете можно будет попробовать гастрономические изыски от лучших шеф-поваров, принять участие в мастер-классах. 9 марта в 18:00 на главной сцене состоится концерт певца Никиты Малинина.

Вечеринка «Молодость простит!»

Где: клуб «1930» (Партийный пер., 11, корп. 1).

Во сколько: 23:30.

Цена: от 1000 до 3200 рублей.

Масштабная праздничная вечеринка «Молодость простит! 8 Марта» в клубе «1930» предназначена для тех, кто хочет окунуться в атмосферу нулевых и услышать легендарные хиты «Иванушек», «Отпетых мошенников», Дмитрия Маликова, Леонида Агутина и других кумиров эпохи. Диджей подберёт плейлист из самых запомнившихся песен, которые в 2000-х звучали везде и отовсюду. Гости смогут вдоволь потанцевать, насладиться ярким визуальным шоу, принять участие в различных интерактивах.

Вход строго от 18 лет, на входе необходимо предъявить паспорт. Купить билеты можно на сайте клуба.

Рок-н-ролл-мюзикл «Девчата»

© Театральный центр «На Плющихе»

Где: Театральный центр «На Плющихе» (ул. Плющиха, 64/6с1).

Во сколько: 15:00, 19:30.

Цена: от 1400 до 7500 рублей.

Рок-н-ролл-мюзикл «Девчата» — первая постановка подобного плана в театральном центре «На Плющихе». В основу сюжета мюзикла лёг одноимённый знаменитый советский фильм. Но саму постановку интерпретировали на современный лад. Действие происходит в городке Нефтемлянске, где трудятся сильные и мужественные нефтяники, а помогают им красивые и добрые подруги, в том числе главная героиня Тося. В конце каждая из девушек найдёт свою любовь. В «Девчатах» много музыки, песен и зажигательных танцев в стиле рок-н-ролл. Постановщицей мюзикла стала знаменитый российский режиссёр, обладательница театральных премий «Московские дебюты» и «Чайка» Нина Чусова.

Купить билеты можно по ссылке.

Со второй половиной

Спектакль «Международный женский день в Аргентине»

Где: кафе «Баловень» (ул. Валовая, 11/19).

Во сколько: 19:30.

Цена: от 1950 рублей с человека.

8 марта в кафе «Баловень» пройдёт спектакль-путешествие «Международный женский день в Аргентине. Один вечер в Буэнос-Айресе». Артисты представят на сцене три истории любви, действо будет сопровождаться игрой на аккордеоне и танцевальными номерами в стиле танго. После показа состоятся интерактивная программа и фотосессия, а ещё можно будет договориться об индивидуальном уроке танго для двоих.

Зарегистрироваться и купить билеты можно на сайте кафе. При покупке двух и более билетов гости размещаются за отдельным столиком.

Концерт «Вивальди. Времена года»

Где: «Театр на Мельникова» (ул. Мельникова, 7).

Во сколько: 19:00.

Цена: от 1300 рублей.

Концерт «Вивальди. Времена года» в исполнении санкт-петербургского камерного оркестра Olympic Orchestra объединит в себе всеми любимую классическую музыку и современные технологии. В первом отделении концерта зрители смогут услышать известный цикл Антонио Вивальди. Во втором артисты исполнят известные произведения Моцарта, Чайковского, Брамса, Массне и Гарделя. На большой экран над сценой выведут проекции картин на воде — их в моменте станет создавать художница Ольга Каурова.

Приобрести билеты можно здесь.

Выставка «Женщины-цветы»

© Фонд “Искусство наций

Где: усадьба Голицыных в Саду имени Баумана (ул. Старая Басманная, 15а, стр. 4).

Во сколько: 12:00–21:00.

Стоимость: от 500 до 900 рублей.

В галерее «Дали & Пикассо» в усадьбе Голицыных открывается выставка подлинных работ великого испанского художника Сальвадора Дали, посвящённая женственности. Посетители увидят, как знаменитый живописец представлял себе женщину и как боготворил её в лице своей неизменной музы Галы. В экспозиции представлено более 80 оригинальных творений маэстро, многие из которых ранее не выставлялись в России.

Российский фонд «Искусство наций» приобрёл экспонаты у фонда «Мир Дали», владеющего Музеем Сальвадора Дали в Париже. Гости выставки смогут увидеть бронзовые скульптуры «Почтение моде», «Леди Годива», «Сюрреалистическое пианино», иллюстрации на стихи французских поэтов, графические произведения и другие работы.

Приобрести билеты можно на сайте фонда «Искусство наций».

Балет «Ромео и Джульетта»

Где: «Москонцерт-холл» (ул. Каланчевская, 33).

Во сколько: 19:00.

Цена: от 1300 до 3000 рублей.

Балет «Ромео и Джульетта» по одноимённой пьесе Уильяма Шекспира на музыку Сергея Прокофьева впервые был представлен Театром балета классической хореографии под руководством Элика Меликова в феврале 2024 года. Это возобновлённая версия знаменитой постановки советского балетмейстера Леонида Лавровского, которая впервые прошла в Кировском театре в Ленинграде в 1940 году и была удостоена Сталинской премии. Зрители увидят балет в хореографической редакции балетмейстера Михаила Лавровского, сына Леонида Лавровского.

Продолжительность — 2 часа 20 минут (2 акта с антрактом).

Приобрести билеты можно здесь.

Косметика и коктейли: что предложат женщинам в ресторанах Москвы на 8 марта