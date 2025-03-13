«Друзья», «Звёздные войны», «Твин Пикс»: 10 кафе по фильмам и сериалам в Москве

Посидеть в кожаных креслах Чендлера и Джо и отведать «Украденный сэндвич Росса», ощутить себя джедаем на космическом корабле, бороздящем просторы далёкой галактики, или сразиться в карточную игру «гвинт». «Рамблер» составил подборку заведений, чьи концепции созданы по мотивам известных фильмов и сериалов.

© Соцсети, Рамблер

Кафе-клуб «Папа Вейдер»

В основу концепции кафе-клуба «Папа Вейдер» легли кинофраншиза «Звёздные войны» и другие фантастические произведения. Самое уютное кафе в галактике — именно так преподносят своё заведение его создатели. Интерьер напоминает космический корабль, взойдя на борт которого посетители как будто становятся героями любимых фильмов и книг: «Чужого», «Прометея», «Пятого элемента», «Сто лет тому вперёд» и других. Атмосферу создают замысловатая мебель, космические рисунки и плакаты на стенах, множество датчиков, синий приглушённый свет.

Многие блюда в меню названы в честь фантастических персонажей и героев мультфильмов. В нём есть бастурма «RX-88-2» (так звали пилотируемого робота из аниме-сериала Mobile Suit Gundam), салаты «Робоцып» с филе куриной крудки и чипсами из пармезана и «Джа-Джа Бинкс» с говяжьим языком, фирменный бургер «Папа Вейдер», картофель с беконом «Базз Лайтер».

В специальной зоне для развлечений посетители могут побороться на световых мечах или поиграть в настольные игры. Также в кафе устраивают тематические и косплейные вечеринки, посвящённые разным фильмам: помимо «Звёздных войн», это могут быть «Тайна третьей планеты», «Пятый элемент» и другие. Приходить на них просят в костюмах персонажей. А ещё здесь проводят вечеринки, посвящённые различным праздникам. Так, 15 марта в кафе отметят День святого Патрика. Гостей ждут специальное меню, живая ирландская музыка и конкурсы по древним легендам Ирландии.

Средний чек: 2000 рублей.

Адрес: Большой Златоустинский пер., 3/5, стр. 1.

© Кафе-клуб «Папа Вейдер»

Сеть кафе «Френдс»

Сеть кафе «Френдс» — это два заведения, созданные по мотивам одного из самых популярных американских сериалов 1990-х годов «Друзья» (F.R.I.E.N.D.S) о друзьях, проживающих по соседству на Манхэттене.

Кафе «Джо не делится едой» на Покровке представляет собой совмещённые квартиры Джо и Моники. Здесь и кухня Моники с кирпичной кладкой, холодильником, кухонным столом и плакатом Maina на стене, и гостиная в фиолетовых тонах с белым диваном, на котором друзья собирались за просмотром фильма. К слову, посмотреть сериал в кафе также можно — повсюду развешаны телевизоры, по которым транслируют серии «Друзей». Посетители могут посидеть в кожаных креслах Чендлера и Джо, а также сфотографироваться с бронзовой статуей собаки Джо, которую так ненавидел Чендлер. Также гости могут поиграть в настольный футбол.

Кафе «Френдс» на Преображенской площади — копия кофейни Central Perk, где друзья собирались каждый день за чашкой кофе и делились новостями. Интерьер выдержан в стиле заведения из сериала: есть барная стойка, уютные столики, но главная изюминка — оранжевый диван главных героев.

Блюда в меню названы в честь персонажей, запоминающихся моментов из сериала или фраз героев. Например, в кафе можно отведать «Украденный сэндвич Росса» с пастрами, ветчиной или курицей, куриные крылья «Джо не делится едой», рисовую кашу «Толстая Моника», бургер с котлетой из мраморной говядины «Драный кот», запечённый сибас с брокколи «Же мапель Клод».

Средний чек: 2000 рублей.

Адреса: ул. Покровка, 31, стр. 1; ул. Краснобогатырская, 90, стр. 2.

© Кафе «Френдс»

Таверна «Дядя Геральт»

На создание таверны её владельцев вдохновили фильмы, книги и игры в тематике средневекового фэнтези. Заведение названо в честь главного героя книжной вселенной и сериала «Ведьмак» Геральта из Ривии, который охотится за монстрами. Интерьер отсылает к «Ведьмаку», «Времени ведьм» и другим книгам и кинокартинам о Средневековье. Мебель полностью выполнена из дерева — массивные столы и стулья, барная стойка. Атмосферу дополняют каменная кладка на стенах, развешанные кольчуги, средневековые шлемы и рыцарские щиты, чучела животных.

В баре можно приобрести чеканные монеты и расплатиться ими или забрать с собой в качестве сувенира. А ещё каждый день здесь устраивают забавные испытания. Одно из самых популярных — Довакин: участникам необходимо как можно быстрее выпить напиток из рога.

В таверне часто проходят концерты живой музыки — от средневековой до фолк-рока, а также тематические недели, посвящённые определённым произведениям. Для каждого мероприятия создают авторское меню, придумывают квизы и мастер-классы, косплейные вечеринки. Недавно прошли недели по «Гарри Поттеру», книгам Макса Фрая, «Властелину колец», компьютерной игре «Скайрим».

В основном меню много разных позиций с оригинальными названиями. Например, в таверне подают «Колбаски бастарда», куриные крылышки «Полет Валькирии», запечённую в меду рульку «Мечта Золтана», гуляш из косули «Приют лесника» и суп по-скандинавски «Берсерк».

Средний чек: 1700 рублей.

Адрес: ул. Земляной вал, 58.

© Таверна «Дядя Геральт»

Таверна «Под ведмачьим мечом»

Таверна, посвящённая непосредственно «Ведьмаку», расположена в Камергерском переулке. Интерьер в средневековом стиле отсылает к книгам, компьютерным играм и фильмам про Геральта из Ривии. Мебель сделана из дерева, на скамьях разложены шубы и шкуры животных. С потолка свисают вязанки лука, рыба и засушенные растения. Кирпичные стены украшены знакомыми поклонникам щитами с гербами фэнтезийных королевств, а также шлемами. Атмосферности добавляют канделябры и искусственные свечи, от которых исходит приглушённый тёплый свет.

В меню — форшмак «Милость Дагона», мини-чебуреки «Приманка на Грифона», треска в кляре «Бездна Седны», свиные ребрышки «Дом Вепря». В барной карте есть различные фантазийные эликсиры, например «Гнев волколака» (виски, вермут, апельсиновый сок, лимон фреш) или «Зелье Раффара Белого» (гренадин, водка, джин, трипл-сек), медовуха «Мощь Берсерка» с малиновым соком или «Кровь валькирий» с вишнёвым. В ожидании заказа можно сыграть в карточную игру «гвинт» из компьютерной игры «Ведьмак-3». По ней в таверне даже проводятся турниры.

Средний чек: 2000 рублей.

Адрес: Камергерский пер., 5/7.

© Таверна «Под ведмачьим мечом»

«МакЛарен'с паб»

В «МакЛарен'с» воссоздали атмосферу паба, в котором проводили время герои американского ситкома нулевых «Как я встретил вашу маму». По сюжету главный герой Теда Мосби рассказывает своим детям о событиях, предшествовавших его первой встрече с женой: его жизни в Нью-Йорке и отношениях с его друзьями Барни Стинсоном, Робин Щербатски, Маршаллом Эриксеном и Лили Олдрин.

Интерьер оформлен по всем традициям: зелёные стены, на которых размещены фотографии главных героев сериала, наклейки и шарфы футбольных команд, широкие красные диваны с большими спинками, деревянные столики и люстры. Вспомнить сюжет помогут идущие на экранах телевизоров серии ситкома.

Названия блюд в меню также отсылают к знакомым поклонникам сериала фразам и эпизодам. Например, посетителям предлагают попробовать сет из шести видов европейских колбасок «Эт Самое», чесночные гренки «День раздачи пощёчин» и премиальный стейк «Кодекс братана». В барном меню есть коктейли «Робин Спарклс» (ликёр маракуйя, ванильная водка, пюре из маракуйи и игристое), «Инцидент с Ананасом» (текила с кордиалом карамбола, агавой, личи и лимонным соком) и «Голый мужик» (джин с ликёром из диких ягод и тоником).

Также в пабе можно приобрести сувениры на память. Среди них галстук с уточками, который по сюжету ситкома должен был носить Барни в случае проигрыша спора Маршаллу, брелок «Валторна и зонт» и книга «Кодекс братана».

Средний чек: 1500 рублей.

Адрес: ул. Краснобогатырская, 90, стр. 2.

© «МакЛарен'с паб»

Casting Cafe

Ресторан находится на первом этаже кинотеатра «Октябрь». Интерьер выполнен в стиле легендарного сериала Дэвида Линча «Твин Пикс» о специальном агенте ФБР, который расследует убийство старшеклассницы в одноимённом городке штата Вашингтон. Атмосферу создают чёрно-белая плитка на полу, красные портьеры и светильники-софиты.

В меню представлены блюда разных кухонь мира — от паназиатской до европейской. Здесь нет названий, отсылающих к сюжету сериала, зато есть оригинальные авторские блюда. На закуску можно взять, например, битые огурцы, кейл с гуакамоле или кимчи. На горячее — форель с печёными яблоками и соусом бер-блан, курицу тикки масала, а на десерт — хлебный пудинг, брауни и взбитый йогурт.

Средний чек: 1300 рублей.

Адрес: ул. Новый Арбат, 24.

© Casting Cafe

Вселенная Гарри Поттера

В Москве работает несколько заведений, оформленных в тематике франшизы о мальчике-волшебнике.

Кофейня «Три метлы»

В небольшой кофейне на спинках красных бархатных диванов разложены распределяющие шляпы, на обитых серой тканью стульях — шарфы Гриффиндора, а стены украшают метла, муляж чемодана и совы Букли. Шляпы и шарфы можно примерить.

Основу меню составляют авторские напитки. Например, здесь есть «Сыворотка правды» с мятой и шоколадом, тыквенный латте Рона, а также сливочное пиво, любимое учениками Хогвартса. Перекусить можно выпечкой от тетушки Уизли: круассанами, чизкейками или пряниками.

Также в кофейне работает магазин с сувенирами, где можно приобрести волшебные палочки, шарфы всех факультетов Хогвартса, настольные игры и украшения, например маховик времени.

Средний чек: 400 рублей.

Адрес: ул. Автозаводская, 23Б, корп. 2.

© Кофейня «Три метлы»

Кофейня «Чулан под лестницей»

В кофейне также создан антураж вселенной Гарри Поттера. На стенах развешаны вырезки из газет, фотографии с кадрами из фильмов, а под потолком — искусственные свечи в облаках.

Места для посиделок очень мало, напитки можно заказать с собой. В меню эспрессо с апельсиновым соком и карамельным сиропом, «Бамблдор», раф «Хаффлпафф», «Матча-полукровка», латте с попкорном «Гарри в кино». И конечно, сливочное пиво.

Средний чек: 500 рублей.

Адрес: Лубянский пр-д, 5, стр. 1.

© Кофейня «Чулан под лестницей»

Кафе «Шалость удалась»

Посетителей кафе на Сущёвской улице встречает красочная картина с изображением Хогвартса, летающего автомобиля семейства Уизли и совой Буклей. В самом заведении — импровизированный камин, пианино, портреты героев книг и фильмов, объявления о розыске преступников из Азкабана, а также фотографии кошек из кабинета Долорес Амбридж, стилизованные под современные мемы с котами.

Поскольку кафе открылось чуть больше месяца назад, полноценное меню ещё в разработке. Пока посетителям предлагают сэндвичи и напитки: например, арбузно-вишнёвый лимонад с мятой «Амортенция», молочный коктейль со вкусом халвы и киви «Драко» и чёрный чай с чабрецом и облепихой «Поход в Запретный лес».

Средний чек: 500 рублей.

Адрес: ул. Сущёвская, 19, стр. 4.

© Кафе «Шалость удалась»

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