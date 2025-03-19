Новые правила, ограничения, модели и цены: в Москве стартовал сезон самокатов-2025

15 марта в Москве стартовал очередной сезон проката электросамокатов. В этом году он начался на неделю раньше положенного срока из-за прихода в город климатической весны. «Рамблер» узнал у столичного департамента транспорта и сервисов по аренде самокатов о нововведениях нынешнего года, правилах вождения и штрафах, а также подобрал места с красивыми видами для прогулок на самокате.

© Пелагия Тихонова/РИА Новости, Рамблер

Верификация по-новому

В столичных сервисах проката сегодня зарегистрировано 5 миллионов человек. В этом сезоне для жителей и гостей столицы будут доступны 60 тысяч прокатных электросамокатов, рассказали «Рамблеру» в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Их предоставят три крупные кикшеринговые компании: Whoosh, Яндекс Go и «МТС Юрент». Каждая из них также работает в Подмосковье, поэтому всего средств индивидуальной мобильности (СИМ) в столичном регионе будет гораздо больше.

В Москве и области Whoosh и «МТС Юрент» предоставят пользователям по 40 тысяч самокатов, а в парке Яндекс Go будет доступно больше 30 тысяч устройств, рассказали «Рамблеру» представители компаний. «Город ждёт увеличения количества СИМ в пригородных локациях, где жители используют самокаты, чтобы добраться до транспортных хабов», — добавила специалист по связям с общественностью Whoosh Анастасия Шевченко, не уточняя конкретные цифры.

Основное нововведение этого года, как отметили в департаменте транспорта, — обязательная верификация пользователей через портал mos.ru. Это сделано, чтобы исключить доступ к управлению СИМ детей и подростков. Управлять арендным самокатом можно только с 18 лет. Чтобы пройти верификацию, нужно иметь полную учётную запись на портале mos.ru. Далее её необходимо связать с аккаунтом в сервисе аренды — пройти по ссылке из приложения и авторизоваться через Mos ID. Если учётная запись не полная (например, не хватает СНИЛС), её необходимо повысить до полной через Госуслуги или один из банковских сервисов: Сбер ID, ВТБ ID и другие. На верификацию аккаунта пользователям даётся тестовый период из пяти поездок: если за это время они не выполнят требования, аккаунт будет заблокирован до подтверждения учётной записи.

Модели и тарифы

© Кирилл Каллиников/РИА Новости

Новшества касаются и самих электросамокатов. Во-первых, все они теперь имеют увеличенные номерные знаки на передней, задней и боковых панелях. Как отметили в сервисах, это сделано для лучшего распознавания камерами. «Номера легко считываются камерами и упростят выявление нарушителей ПДД, в том числе при неспешивании на пешеходных переходах — одной из наиболее распространённых причин ДТП с самокатами», — пояснил представитель «МТС Юрент».

В новом сезоне кикшеринговые компании представили новые улучшенные модели электросамокатов. По словам директора по коммуникациям «МТС Юрент» Алёны Сухаревской, весь московский парк самокатов в этом году оборудован поворотниками на руле и заднем крыле самоката, при помощи которых водитель может обозначить своё направление другим участникам движения. Также на всех моделях сервиса установлены улучшенные тормоза с более плавным управлением, герметичные мотор-колеса, а переработанная конструкция заднего крыла защитит от брызг и грязи в плохую погоду.

Яндекс GO представит в новом сезоне новую модель самоката собственной разработки. Самокат будет «заводиться» с кнопки, расположенной на вилке руля: при нажатии на неё в течение 2–3 секунд СИМ синхронизируется со смартфоном через Bluetooth и подаёт сигнал старта. Аренда начинается после проверки аккаунта. При помощи кнопки также можно будет ставить самокат на паузу и завершать поездку. Сейчас функция ещё тестируется, запустить её сервис обещает в апреле.

В парке Whoosh появилась улучшенная версия электросамоката модели S90L с конструкцией для комфортного управления в городских условиях. В ней усилены главные нагрузочные узлы — рама и вилка, а также герметичность мотор-колеса. Новая прошивка делает отклик на нажатие кнопки газа мягче. У самоката ярким цветом выделены подножка, звонок и курок газа, а платформа стала серебристой.

Стоимость поездок зависит от сервисов и действующих в них тарифов. В «МТС Юрент» пользователям необходимо заплатить 50 рублей за активацию самоката, плюс взимается плата за каждую минуту — от 7,99 рубля. Подписка МТС Premium обнуляет стоимость старта.

Арендовать самокаты Яндекс GO можно по тарифу «Поминутный» с базовой ставкой 55 рублей и платой за минуту катания от 7 рублей. Также компания приглашает вступить в Клуб самокатов: с участников не взимается плата за активацию СИМ, самокат бесплатно можно поставить на паузу на 10 минут, а при наличии проблем — бесплатно поменять на другой, отмечается на сайте сервиса.

Старт самоката Whoosh в Москве обойдётся в 55 рублей, а стоимость минуты колеблется от 8,5 рубля. При этом можно сэкономить на поездках, воспользовавшись разными предложениями от партнеров. Например, по подписке СберПрайм пользователям доступны бесплатный старт, скидка 50% на одну поездку при первом подключении, а также скидка 10% на все поездки.

Во всех сервисах действует динамичный тариф — стоимость минуты может повышаться в зависимости от локации, спроса, погодных условий и времени аренды, рассказали представители сервисов.

Открываем сезон: как выбрать электросамокат

Оплатить поездку можно в том числе при помощи карты «Тройка», привязав её к своему аккаунту. Такая опция стала доступна пользователям в конце прошлого сезона. Ею уже воспользовались 42 тысячи раз, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводят в Telegram-канале Дептранса.

Обучение вождению

В этом году Дептранс совместно с кикшеринговыми сервисами продолжит обучение горожан правилам вождения. На сайтах, в соцсетях и в приложениях компаний для новых пользователей доступны обучающие ролики. «МТС Юрент» продолжит проект «Школа безопасного вождения» — добровольное тестирование, состоящее из десяти вопросов в приложении на знание ПДД. В самых популярных локациях будут работать 200 консультантов по безопасности, которые расскажут о правилах управления самокатом, ПДД и правильной парковке, отметила Алёна Сухаревская и добавила, что в течение сезона количество специалистов может быть увеличено.

Whoosh в новом сезоне продолжит проводить обучающие занятия в колледжах и вузах, а также организует бесплатные школы вождения в разных городских локациях. По приведённым Анастасией Шевченко данным, в прошлом году в Москве Whoosh организовал 12 школ вождения, которые посетили 62 тысячи человек. Адресную программу этого года пока утверждают.

Правила и штрафы

© Кирилл Каллиников/РИА Новости

Для повышения безопасности поездок в 2023 году электросамокаты получили правовой статус — транспортные средства. Для пользователей установили правила, которые необходимо соблюдать. Эти же правила действуют и в текущем году.

Так, максимальная разрешённая скорость СИМ в городе — 25 км/ч. В жилых зонах и на дворовых территориях передвигаться можно со скоростью не больше 20 км/ч. Такая же скорость предусмотрена на всей зоне между Третьим транспортным кольцом и МКАД, добавила Анастасия Шевченко.

Кроме того, в Москве действуют 350 «медленных зон» — это парки, территории рядом с метро, МЦД, МЦК, остановками наземного транспорта, отмечают в Telegram-канале Дептранса Москвы. В последних скорость (в зависимости от места) не должна превышать 5–15 км\ч. В столице есть зоны, где движение в определённые часы полностью ограничено, например Красная площадь или Манежная площадь. Посмотреть такие зоны можно на официальном сайте Дептранса Москвы в разделе «Московский прокат». Например, согласно карте «медленных зон», опубликованной на сайте Дептранса, по Красной площади нельзя передвигаться на самокате ежедневно с 12:00 до 23:59.

Пользоваться арендными электросамокатами могут люди старше 18 лет (на собственных СИМ могут передвигаться и граждане младшего возраста) только по одному. Кататься можно по велосипедным, велопешеходным дорожкам, проезжей части велосипедной зоны или полосе для велосипедистов, а также по правому краю проезжей части по ходу движения, где скорость машин не превышает 60 км/ч. Во время перехода улицы необходимо спешиваться. Нельзя управлять самокатом в состоянии алкогольного опьянения.

Нарушения, как и в прошлом году, будут фиксировать камеры городской системы видеонаблюдения Центра организации дорожного движения (ЦОДД), информация с которых станет передаваться кикшеринговым компаниям. В тех местах, где правила нарушаются чаще всего, оборудуют ещё 250 дополнительных камер, сообщается на сайте mos.ru. В выявлении нарушений помогут специальные датчики на электросамокатах и чат-боты, куда увидевшие нарушения жители смогут отправить сообщение, прикрепив фото.

Регулировать соблюдение правил станут и сотрудники Госавтоинспекции: они могут остановить пользователя и выписать штраф. За нарушение скорости, езду на самокате вдвоём или неспешивание на пешеходном переходе придётся заплатить 800 рублей. Езда в нетрезвом виде обойдётся в 1–1,5 тысячи рублей. Если же пользователь собьёт человека и причинит по неосторожности вред его здоровью лёгкой или средней тяжести, штраф составит 1–1,5 тысячи рублей.

Свои штрафы предусмотрены и у каждой компании. Например, в «МТС Юрент» за езду вдвоём, передачу управления самокатом ребёнку, езду в нетрезвом виде на территории Москвы в этом году придётся заплатить 100 тысяч рублей. Сервис также может заблокировать аккаунт пользователя на неопределённый срок. «В 2024 году в столице «МТС Юрент» выписал около 63,3 тысячи штрафов, заблокировал более 12 тысяч аккаунтов за серьёзные нарушения», — привела статистику Алёна Сухаревская.

У Whoosh за поездку на электросамокате лиц младше 18 лет предусмотрены штраф 10 тысяч рублей и блокировка аккаунта в сервисе. За езду вдвоём придётся заплатить 5 тысяч рублей, а за неспешивание на пешеходном переходе — 1 тысячу рублей. За езду в нетрезвом виде последуют штраф в размере 100 тысяч рублей и блокировка аккаунта. Если же произойдёт инцидент по вине пользователя сервиса, повлёкший причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц, штраф составит от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, также будет заблокирован аккаунт пользователя.

Где покататься на электросамокатах

© Павел Бедняков/РИА Новости

«Музеон» и набережные

В парке «Музеон» можно не только прокатиться на самокате, но и прикоснуться к искусству. На территории парка расположено около 700 скульптур — памятников советских времен и работ авангардистов. От «Музеона» начинается самая длинная в городе велодорожка протяжённостью 16 километров. Она проходит через парк Горького, Крымскую, Пушкинскую и Андреевскую набережные, Нескучный сад, Воробьевы горы и заканчивается в Парке Победы. С Воробьёвской набережной открывается красивый вид на спорткомплекс «Лужники» и канатную дорогу. Рядом со станцией метро «Воробьёвы горы» можно сделать фото на фоне инсталляции «Счастье в парке». На протяжении всего пути есть кафе и точки проката электросамокатов.

Скоростной режим: парк «Музеон» и парк Горького относятся к «медленным зонам», скорость здесь ограничена до 15 км/ч. По велодорожкам вдоль набережных можно ехать со скоростью 20 км/ч.

Парк Победы

В Парке Победы на Поклонной горе проложены асфальтированные и плиточные дорожки с ровным покрытием, что делает катание максимально комфортным. Любители военной техники также смогут осмотреть экспонаты, расположенные под открытым небом, — танки, самолёты и вертолёты. В тёплое время года в парке включают фонтаны, рядом с которыми можно отдохнуть, открываются точки питания. Поскольку вся территория парка хорошо освещается, кататься здесь можно и в тёмное время суток.

Скоростной режим: территория относится к «медленным зонам», максимальная скорость — 15 км/ч.

Территория спорткомплекса «Лужники»

На всей территории комплекса проложены велосипедные и роллерные дорожки с хорошим покрытием. Во время самокатной прогулки можно осмотреть все спортивные сооружения, включая Большую и Малую арены, ледовый дворец «Кристалл», Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, Международный центр самбо и центр бокса и другие. Для отдыха есть кафе и лавочки в скверах. Также можно выехать на Лужнецкую набережную и прокатиться по велодорожке протяжённостью 3,5 километра вдоль Москвы-реки.

Скоростной режим: относится к «медленным зонам», максимальная скорость — 15 км/ч.

ВДНХ

Территория Выставки достижений народного хозяйства с её шумной центральной частью и уединёнными аллеями хорошо подходит для прогулок на велосипедах и электросамокатах. Передохнуть можно, сидя на лавочках, а перекусить — в многочисленных кафе. Во время прогулки можно припарковать самокат и зайти в павильоны, посетить экскурсии и лекции. При желании с ВДНХ также легко проехать в парк «Останкино» и Ботанический сад. Все дорожки оснащены качественным асфальтовым покрытием без бордюров и препятствий.

Скоростной режим: территории ВДНХ и Ботанического сада входят в «медленную зону», максимальная скорость самокатов здесь не должна превышать 15 км/ч. На многолюдных центральных аллеях скорость ограничена до 7 км/ч.

Парк Северного речного вокзала

Парк площадью 49 га реконструировали в 2020 году. Здесь восстановили городскую инфраструктуру 1930 годов, учитывая потребности современных горожан. Можно кататься на самокате по самому парку, любуясь отреставрированными зданиями, скульптурами и фонтанами, или прокатиться по полуторакилометровой велодорожке на набережной. В тёмное время суток здание вокзала красиво подсвечивается.

Скоростной режим: относится к «медленным зонам», максимальная скорость — 15 км/ч.

Как арендовать электросамокат в Москве через mos.ru