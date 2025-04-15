Финики и вяленая вишня: какие куличи приготовили рестораны Москвы к Пасхе

20 апреля в России отмечают Пасху. Кулич — одно из обязательных угощений этого праздника. Кулич можно испечь самостоятельно, приобрести в магазине или заказать заранее в одном из столичных ресторанов. «Рамблер» выбрал самые интересные и необычные куличи и другие пасхальные десерты, которые готовят в московских заведениях.

© Пресс-служба гранд-кафе «Dr. Живаго»; Рамблер

Классика в «Мари Ванна»

© Соцсети ресторана «Мари Ванна»

В ресторане русской кухни «Мари Ванна» готовят классические куличи на плотном, но пышном тесте. В них добавляют два вида изюма и вяленую клюкву и украшают глазурью, лепестками миндальных орехов, сублимированной малиной и цельными грецкими орехами. В центре декоративной композиции — три разноцветных пасхальных яйца, сделанных на основе пирожного «картошка» и глазури из белого шоколада. Куличи пекут в двух размерах: маленький (550 рублей) и большой (700 рублей). Заказывать их нужно предварительно, забрать можно до 20 апреля.

Адрес: Спиридоньевский пер., 10а.

Творожный кулич и царский кекс в гранд-кафе «Dr. Живаго»

© Пресс-служба гранд-кафе «Dr. Живаго»

Одно из пасхальных предложений ресторана русской кухни «Dr. Живаго» — килограммовый творожный кулич из ванильного теста, начинённый цукатами и изюмом и украшенный цветами из мармелада. Ещё два варианта декора кулича — белый бант из сахарной пасты или шоколадное гнездо с яйцами-драже. Стоимость всех куличей — 4900 рублей.

Также в ресторане пекут царский кекс: он украшен фигурой зайца из белого шоколада и сахарной пудрой (5500 рублей). Ещё одно традиционное угощение — творожная пасха, которую в ресторане готовят с вяленой грушей и клюквой (4900 рублей). Куличи, кекс и пасха доступны по предзаказу. В самом ресторане в пасхальное воскресенье всех гостей будут угощать фирменными куличами.

Адрес: ул. Моховая, 15.

Кулич с меренгой и десерт в виде кролика в «Доме культур»

© Пресс-служба бистро «Дом культур»

В гастробистро интернациональной кухни «Дом культур» пекут куличи с цукатами, вяленой клюквой и начинкой из домашнего варенья и заварного крема (2500 рублей). Главное пасхальное угощение украшено розовой «шапкой» из меренги, приготовленной на основе кокосового молока. Куличи доступны по предварительному заказу.

Ещё один праздничный десерт — пасхальный кролик, сделанный из творожного сыра с ванилью и карамелью и покрытый слоем белого шоколада. Угощение подают на подложке из шоколадного сабле — сухого рассыпчатого печенья. Стоимость десерта — 1200 рублей.

Адрес: ул. Сретенка, 25.

Кулич с вяленой вишней в ресторане «Мясная карта»

© Пресс-служба ресторана «Мясная карта»

В заведении мясной кухни «Мясная карта» в тесто для кулича добавляют много желтков, растопленный тёмный шоколад и мёд. Благодаря этому куличи получаются пышными, но упругими и обладают насыщенным шоколадным вкусом. Выпечку начиняют вяленой вишней, белым шоколадом и украшают миндалём. Вес кулича — 460 граммов, его стоимость составляет 1500 рублей. Предзаказ можно оформить до 18 апреля включительно.

Адрес: Смоленский б-р, 15.

Творожные куличи в лавках «Братья Караваевы»

© Страница «Братьев Караваевых» в VK

В кулинарных лавках «Братья Караваевы» готовят два вида куличей. Классический пасхальный кулич с изюмом весом 550 граммов (790 рублей) украшают сахарной глазурью и орехами. Творожный кулич доступен в двух вариантах: маленький весом 500 граммов (730 рублей) и большой весом 930 граммов (1350 рублей). Он сделан из лёгкого творожного теста и также украшен сахарной глазурью и орехами. Куличи можно купить прямо в лавках.

Адреса можно посмотреть на официальном сайте сети.

Пасхальная коллекция в Wine&Crab

© Пресс-служба ресторана Wine&Crab

В Wine&Crab подготовили по три вида куличей и пасхи, а также два набора десертов. Куличи делают по классическому рецепту (3300 рублей) или с добавлением ванильного (3100 рублей) либо фисташкового крема (3800 рублей). Декорируют угощение белковой глазурью в виде нарядных бантов. Пасху готовят из домашнего творога в трёх вариантах: ванильная (4300 рублей), шоколадная (4900 рублей) или фисташковая (5200 рублей).

Наборы десертов представляют собой три пирожных в виде шоколадных яиц, начинённых кремом со вкусом манго и абрикоса (4000 рублей) или три шоколадных печенья с чёрной смородиной (1500 рублей). Ещё одно угощение к праздничному столу — пасхальный заяц из творога с солёной карамелью (2100 рублей). Приобрести куличи, пасху и десерты можно по предзаказу.

Адрес: ул. Никольская, 19–21, корп. 1.

Три вида панеттоне в Garda

© Пресс-служба ресторана Garda

Панеттоне — итальянский кекс, который в самой Италии готовят на Рождество. В России панеттоне стал альтернативой куличам. В ресторане традиционной итальянской кухни Garda на Пасху пекут три вида панеттоне.

Для классического в тесто замешивают изюм, начиняют кекс заварным кремом с бурбонской ванилью и украшают сахарной помадкой и шоколадным гнездом с шоколадными яйцами. Большой классический панеттоне весом 1 килограмм стоит 3500 рублей, маленький весом 300 граммов — 1300 рублей.

Тесто для лимонного панеттоне готовят с добавлением цедры лимона и лайма и цукатами. В качестве начинки используют кисло-сладкий крем, напоминающий итальянский ликёр лимончелло. Кекс украшают мягкой глазурью и чипсами из лимона. Стоимость большого панеттоне — 2500 рублей, маленького — 900 рублей.

Шоколадный панеттоне готовят с начинкой из крема, сделанного с добавлением молочного шоколада. Кекс декорируют шоколадной глазурью и лесными орехами. Стоимость большого панеттоне — 2900 рублей, маленького — 990 рублей. Заказы принимают минимум за 2 дня.

Адрес: ул. Петровка, 17, стр. 1.

Пасхальный кекс в сети кофеен «Шоколадница»

В сети кофеен «Шоколадница» пекут пасхальный кекс из ванильно-лимонного теста. В качестве начинки — вишнёвые ягоды и лимонный сливочный крем с белым шоколадом. Украшает выпечку шапка из белой меренги. Стоимость пасхального кекса весом 400 граммов — 890 рублей.

Адреса кофеен можно посмотреть на официальном сайте сети.

Куличи с мезенской росписью в ресторане «Воронеж»

© Пресс-служба ресторана «Воронеж»

В ресторане мясной кухни «Воронеж» декор куличей выполнен с элементами мезенской росписи — так называется роспись, появившаяся в конце XIX века в Мезенском уезде Архангельской губернии. Для неё характерно использование двух цветов: чёрного и красного.

Куличи в «Воронеже» делают с тремя видами украшений на выбор. Первый — традиционный кулич с бантом с узорами Русского Севера: символизирующими солнце красными конями и олицетворяющими добрые вести птицами. Второй — красный шоколадный петух. Третий — два красных яйца из шоколада на подушке из фисташек и сахарных цветов.

Стоимость больших куличей весом 700 граммов составляет 2550 рублей, цена маленьких весом 300 граммов — 1550 рублей. Предзаказ можно сделать до 17 апреля.

Адрес: ул. Пречистенка, 4.

Кулич с финиками и царское шоколадное яйцо в ресторане Levantine

© Пресс-служба ресторана Levantine

Куличи пекут и в ресторане левантийской кухни Levantine. Традиционное пасхальное угощение здесь готовят с восточным колоритом: добавляют в тесто либо сладкие алжирские финики, либо крупные фисташки. Стоимость кулича с финиками составляет 1500 рублей, цена кулича с фисташками — 1300 рублей.

Также в качестве пасхального десерта подают большое шоколадное яйцо (950 рублей). При подаче его поливают горячим шоколадом: основа тает и внутри обнаруживается бисквит.

Адрес: Новинский б-р, 8.

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