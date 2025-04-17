«Пила» и «Судная ночь»: где в Москве пройти квест по мотивам фильмов ужасов

Для любителей пощекотать нервы в столице работают десятки квестов, созданных по мотивам фильмов ужасов и триллеров. Например, можно сразиться с нечистью в легендарном особняке из фильма «Ужас Амитивилля», сыграть в игру с Пилой или попытаться спастись от группы психопатов в кукольных масках из картины «Судная ночь». «Рамблер» отобрал восемь тематических квестов Москвы.

© GrimTeam

Что такое квест?

Квест — это игра, где участникам необходимо решить набор головоломок и пройти испытания, чтобы добраться до цели. Изначально квесты появились в 1980-х годах как жанр компьютерной игры в США, а уже в 2000-х в Японии стали создавать первые эскейп-румы — игра, которая проходит в ограниченном пространстве, обычно в закрытой комнате. Основная цель участников — выполнить задания и выбраться из локации за отведённое время. Направление получило название «квесты в реальности». К 2010-му такие квесты набрали популярность по всему миру — от Азии до Европы и Америки.

В России первые квесты появились в начале 2010-х. Среди них, например, московские проекты «Психиатрическая больница» и «Советская квартира» в центре дизайна Artplay запустила компания «Клаустрофобия». С тех пор рынок значительно вырос, сейчас можно найти квесты на любой вкус: от исторических и приключенческих до научно-фантастических и хоррор-форматов, говорит PR-директор агрегатора «Мир квестов» Анастасия Недумова, не уточняя детали.

Помимо тематики, квесты в реальности бывают двух типов — с актёрами (перформансы или «перфы») и без актёров (эскейпы), поясняет основатель компании — организатора квестов GrimTeam Евгений Авин: «Перформансы подразумевают большой штат актёров, сценическую постановку, разработку игровой механики передвижения игроков, взаимодействие с актёрами и локацией. Эскейпы могут обходиться оператором и администратором. Тут игроки преимущественно находятся в одной-двух комнатах, и их задача разгадать головоломки, связанные общим сценарием».

От 12 и старше

По информации Недумовой, большой популярностью пользуются хоррор-квесты — на их долю приходятся 56–58% всех бронирований агрегатора «Мир квестов». «Такие игры основаны на сюжетах популярных фильмов ужасов или мифах, что делает их особенно привлекательными для поклонников жанра», — считает она. Чаще всего такие квесты устраивают в формате перформансов: актёры исполняют роли монстров или призраков, пугают участников неожиданным появлением, заставляя держаться в напряжении до самого конца. «Кроме того, многие хоррор-квесты используют звуковые эффекты и визуальные элементы, чтобы усилить общее впечатление», — добавляет Недумова.

Популярность хоррор-квестов, по словам Авина, объясняется эмоциональной разгрузкой, которую получает человек во время прохождения испытаний: «Стресс, тревоги, переживания, проблемы — всё это остаётся за пределами игры. Человек погружается в историю квеста, испытывает чувство страха при виде монстра или маньяка. Он сконцентрирован на задачах, которые нужно выполнить, чтобы пройти испытание. Его мозг переключается и расслабляется».

По информации компаний-организаторов, в зависимости от уровня страха на хоррор-квесты допускаются участники от 12 лет. Часто для подростков требуется письменное разрешение от родителей или их сопровождение во время прохождения испытаний. На самые страшные квесты можно попасть только с 18 лет. Обычно условия прописаны на сайте организаторов. «Проходить квесты по хоррорам не рекомендуется людям, страдающим от сердечных заболеваний, астмой и эпилепсией, клаустрофобией, паническими атаками, беременным женщинам, людям с неустойчивой психикой и тем, кто боится темноты и вида крови (даже её имитации)», — объяснил представитель компании Quest Stars.

Где пройти квесты по хоррорам и триллерам в Москве

«Пила»

© Перформанс «Пила»

Квест создан по мотивам культовой медиафраншизы о серийном убийце Джоне Крамере по прозвищу «Пила». Он был убеждён, что люди не ценят свою жизнь, поэтому заключал своих жертв в заброшенном здании, создавал для них разные ловушки и предлагал им сыграть в игру: освободиться можно было, только принеся определённую жертву. Первые шесть частей хоррора (2004–2009) в 2010 году были занесены в Книгу рекордов Гиннесса как самый кассовый хоррор-киносериал всех времён, обогнав «Кошмар на улице Вязов», «Техасскую резню бензопилой» и «Хэллоуин». За всё время мирового проката франшиза собрала более 1,016 миллиарда долларов. При этом самой кассовой частью истории страшных игр является «Пила 3» — по данным Кинопоиска, фильм собрал более 164 миллионов долларов в мировом прокате.

В основу сюжета квеста легла четвёртая часть фильма: Джон умер от рака в здании, где он заключал своих жертв. Участникам необходимо исследовать помещение-лабиринт, стилизованное под то самое здание, и ответить на вопрос: закончена игра или её продолжает новый преемник? Действие происходит в полной темноте, пользоваться можно только карманным фонариком. В процессе участники встретят жертв маньяка, роли которых исполняют актёры, сами окажутся в ловушках, из которых необходимо найти выход. Атмосферу дополняет звучащий из колонок голос «Пилы», предлагающий «сыграть в игру».

Квест могут проходить от двух до восьми человек одновременно. Стоимость — от 4500 рублей (цена может повыситься в зависимости от количества людей и дней недели). Возрастное ограничение — 18+ (детям от 16 лет можно принять участие в игре с письменного разрешения родителей). Длительность — 60 минут.

Адрес: ул. Советская, 80, стр. 9.

«Амитивилль»

© «Амитивилль»

Квест по мотивам серии фильмов «Ужас Амитивилля», снятых в разных годах (первый — в 1979 году, последний — в 2018-м) разными режиссёрами по одноимённой книге американского писателя Джея Энсона. Сюжет основан на реальной истории о доме 112 на Оушен-Авеню, штат Нью-Йорк: в 1974 году мужчина застрелил в нём всех членов своей семьи. В 1975 году в него переехала новая семья, но через 28 дней покинула дом, утверждая, что в нём водятся призраки. В фильме призраки убивают обитателей дома разными способами.

Квест проходит в трёхэтажном доме площадью 1320 кв. м с чердаком и придомовой территорией, который имитировали под знаменитый дом с призраками на Оушен-Авеню. В процессе игры участникам необходимо пройти несколько комнат, выполнить задания и найти выход. Они сталкиваются с обитателями поместья, роль которых исполняют актёры. Организаторы обещают полное погружение в сюжет благодаря спецэффектам — трупам на чердаке, пугающим завываниям, скрипам дверей, плачу детей и многому другому.

Проходить квест можно одному и в компании до 12 человек. Стоимость — от 7500 рублей (цена меняется в зависимости от количества участников). Есть два вида сценариев: классический (более страшный) могут пройти люди от 18 лет, облегчённый — от 12 лет. Длительность: 75 минут.

Адрес: Проспект Мира, 119, стр. 544 (территория ВДНХ).

«Судная ночь»

© komponent.one

«Судная ночь» — серия психологических триллеров-антиутопий об альтернативном будущем Соединённых Штатов. Согласно сюжету правительство смогло победить преступность благодаря выделению одной ночи в году, когда люди могут делать всё что угодно, в том числе убивать друг друга. Кто-то делает это ради мести, другие — ради развлечения, а третьи просто пытаются выжить. Первый фильм вышел в 2013 году, последний — в 2021-м.

Вокруг этого сюжета построен одноимённый квест-перформанс. Действие происходит в закрытом помещении площадью 200 кв. м, состоящем из восьми разных комнат. Участникам необходимо по очереди пройти каждую — важно обращать внимание на подсказки, чтобы решить головоломки и открыть следующую дверь. Но главное — не попасться в руки актёров в кукольных масках вроде тех, что носили убийцы в фильмах. Музыка, спецэффекты, цепи в руках у персонажей — всё это заставляет участников порой по-настоящему опасаться за свою жизнь. Но, конечно, всё это только игра.

Квест позволяет выбрать четыре уровня страха: самый первый подойдёт для подростков от 14 лет, а последний — для людей от 18 лет. Длительность квеста — 80 минут. Проходить можно в компании от 2 до 10 человек, стоимость игры — от 2990 рублей (цена повышается в зависимости от количества игроков и дня недели).

Адрес: ул. Академика Комарова, 3А.

«Одержимость»

© Клаустрофобия

Квест вобрал в себя сюжеты сразу нескольких фильмов ужасов о домах с призраками. Каждый любитель жанра сможет обнаружить здесь мотивы «Особняка с привидениями» (2023), «Заклятия» (2013), «Астрала» (2010) и других кинолент.

Действие игры происходит в стилизованном под старинный особняк помещении, в котором участникам, по легенде, приходится остановиться на ночлег. Но спокойно заснуть не получится, ведь в доме обитают призраки. Всю игру участников будут преследовать духи, среди которых как манекены, так и настоящие актёры, цель которых — как можно сильнее напугать. Они будут подстраивать ловушки, стараться разлучить игроков и захватить их в плен. Звуковые и световые спецэффекты не дадут расслабиться ни на минуту, но нужно выстоять и продержаться ночь. Тогда квест будет считаться пройденным.

Принять участие в квесте могут от 1 до 6 игроков. Стоимость — от 6500 рублей (зависит от количества участников). Возрастные ограничения — 16+ (с 14 лет можно проходить квест в сопровождении взрослых). Длительность — 60 минут.

Адрес: 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 6, под. 10.

«Туман»

© GrimTeam

Квест по мотивам одноимённой повести Стивена Кинга и снятого по ней ужастику «Мгла» (2007). По сюжету в один день на маленький городок в Соединенных Штатах опускается густой туман, в котором обитают ужасные существа. Те, кому удалось выжить, прячутся в супермаркете и решают, как противостоять тварям и выбраться из города. Именно с этой задачей предстоит справиться участникам квеста.

Особенность квеста заключается в самой локации. Игра происходит не в комнате или доме, а в ангаре площадью 750 кв. м, имитирующем улицу. Здесь расположены десятки строений, между которыми необходимо перемещаться. Причём, как и в фильме, — в густом тумане. Цель команды — выполнить все задания, включающие в себя множество головоломок (например, в одной надо помочь выбраться одному из участников из клетки, в которую его посадят актёры), победить всех монстров и добраться до финиша.

Длительность квеста — 60 минут. Количество игроков в обычной версии — от 1 до 12. Но можно сыграть большой компанией до 25 человек — в таком случае сюжет будет расширен и увеличено время (обговаривается индивидуально). Есть также классическая (страшная) версия с возрастными ограничениями 18+ и облегчённая — от 12 лет. Стоимость: от 6250 рублей (в зависимости от количества игроков).

Адрес: ул. Электрозаводская, 21.

«Оно»

© Quest Stars

Ещё один квест-перформанс по мотивам известного романа «короля ужасов» Стивена Кинга «Оно» о злой сущности, которая появляется в образе клоуна и убивает маленьких детей. По мотивам книги снято несколько фильмов, включая мини-сериал 1990 года, а также две современные экранизации «Оно» (2017) и продолжение «Оно 2» (2019). По данным «Кинопоиска», за время проката последних мировые кассовые сборы превысили 1 миллиард долларов.

Согласно сюжету квеста участники после долгого отсутствия приезжают в городок своего детства — Дерри. Они должны сразиться со злом в лице клоуна Пеннивайза. Интерьер напоминает заброшенный дом, в котором повсюду страшные надписи, изображения клоуна и как атрибут — красный шарик. Чтобы победить и освободить попавших много лет назад в плен души друзей, игрокам необходимо разгадать головоломки и одолеть Пеннивайза. Мешать добиться цели будут актёры в страшных масках, которые будут пугать и сбивать с толку.

Проходить квест можно самостоятельно, в компании от 2 до 12 игроков. Возрастные ограничения по классическому сценарию — 18+, а для подростков от 12 лет предусмотрена менее страшная версия. Длительность игры: 60 минут. Стоимость — от 5500 рублей (цена поднимается в зависимости от количества игроков, времени суток и дня недели).

Адрес: ул. Советская, 8, стр. 9.

«Остров проклятых»

© komponent.one

В основу легенды квеста лёг детективный психологический триллер Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо в главной роли. По сюжету два судебных пристава отправляются на остров в штате Массачусетс, чтобы расследовать исчезновение пациентки клиники для умалишенных. Но в процессе оказывается, что один из маршалов Тедди Дениэлс (Ди Каприо) сам является душевнобольным: он убил жену, которая утопила их общих детей в пруду. Его разум пытается забыть об этом ужасе.

По легенде, созданной организаторами, участники квеста являются психиатрами, которые приезжают в клинику, чтобы вылечить Дениэлса. По ходу игры перед участниками будут появляться загадочные знаки, актёры перевоплотятся в призраков — членов семьи маршала, постоянно возникая в самых неожиданных местах. Разгадывая загадки, игроки должны прийти к выводу: что же произошло с маршалом в ту ночь, когда он убил жену?

Квест можно проходить в компании от 2 до 10 человек. Есть менее страшный сценарий для детей от 12 лет и классический — для участников от 18 лет. Длительность — 60 минут. Стоимость — от 2990 (цена повышается в зависимости от количества игроков, времени и дня недели).

Адрес: ул. Академика Комарова, 3А.

«Заброшенный парк аттракционов»

© Клаустрофобия

Легенда квеста основана на истории о маньяках из известных фильмов, которые издевались над своими жертвами. Среди них, например, «Поворот не туда», «Сплит», «Пила». Но авторы создали совершенно новый сюжет о владельце парка аттракционов, который жестоко пытал своих жертв, а после убивал и превращал тела в куклы. По легенде, сейчас парк заброшен, но бывший владелец продолжает своё дело и ищет новые жертвы. Пройти все испытания и не попасться в руки злодея — задача, которую предстоит выполнить участникам квеста.

Квест проходит без актёров, но благодаря специальным аниматроникам (манекенам, имитирующим действия живого существа) расслабиться не получится. Атмосферу страха создают реалистичные декорации, нагнетающая музыка и душераздирающие крики.

Квест рассчитан на компанию от 2 до 5 человек. Но есть возрастное ограничение, например, дети от 14 лет могут проходить со взрослыми, от 16 — самостоятельно. Длительность игры — 75 минут. Стоимость — от 5 тысяч рублей (зависит от количества игроков и дня недели).

Адрес: Космодамианская наб., 46/50, стр. 1

Советы от организаторов

Заранее готовиться к квестам не нужно, говорит Евгений Авин из GrimTeam. Главное — понимать, что квесты часто бывают действительно страшными. Поэтому если вы новичок и не уверены в своей реакции, лучше выбрать менее страшную версию игры.

Перед бронированием лучше ознакомиться с легендами квеста, то есть с описанием сюжета, чтобы подобрать для себя именно тот проект, который будет интересен и понравится всем участникам команды, добавили в компании «Клаустрофобия».

В «Клаустрофобии» также рекомендовали надевать на квесты удобную одежду и обувь, которая не станет стеснять движения.

«Квест — это игра. Не нужно проявлять агрессию, браваду или казаться самым смелым. Пугайтесь как дети, прячьтесь, бегайте, кричите. Отключитесь от реальности и наслаждайтесь игрой», — сказал Евгений Авин.

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