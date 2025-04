В Москве пройдут концерт Onyx и фестиваль азиатской культуры: афиша событий 1–4 мая

Выступление легендарных американских хардкор-рэперов Onyx в Base Club, фестиваль китайской, корейской и японской культуры «Дальше» в Доме творчества «Переделкино» и спектакль «Цветы для Элджернона» во «Фламенкерии». «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в первые длинные майские выходные в Москве.

Что посмотреть

Семейный фильм «Легенды наших предков» с Александром Яценко

В прокат выходит семейное фэнтези «Легенды наших предков» режиссёра Ивана Соснина. Екатеринбургский журналист Антон едет в командировку в уральские леса и невольно становится хранителем легенды о лесном духе Нюлэсмурте. Более того, Нюлэсмурт настойчиво преследует журналиста с просьбой найти его сестру и брата, хозяйку воды и владыку гор, чтобы сохранить память и о них, иначе духи исчезнут навсегда.

К Антону тем временем приезжает на каникулы 12-летняя дочь Мира, которая после развода родителей живёт с матерью в Москве. Отношения между отцом и дочерью не ладятся, но герои вместе с Нюлэсмуртом отправляются в уральскую глубинку на поиски мифических существ.

Иван Соснин ранее снял фантастическую картину «Пришелец» и сериал «Юг». В его новой работе играют Александр Яценко, Антон Кузнецов, Александра Бабаскина и Юрий Колокольников. Премьера картины состоялась в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля.

Посмотреть расписание и купить билеты можно по ссылке.

Спектакль «Есенин. Дорога из разбитых сердец» в VS Театре

2 мая в 19:00 в VS Театре покажут спектакль «Есенин. Дорога из разбитых сердец». 75-минутная постановка рассказывает о жизни знаменитого русского поэта, его душевных метаниях, любовных переживаниях и трагическом финале. Благодаря стихотворениям и песням на стихи Есенина зрители смогут проследить разные этапы его творческого пути.

Режиссёром-постановщиком спектакля стала Валентина Саянская, создательница VS Театра. Билеты можно приобрести по ссылке.

Спектакль «Цветы для Элджернона» во «Фламенкерии»

3 мая в 16:00 на сцене «Фламенкерии» театр «Многоточие» покажет спектакль «Цветы для Элджернона». В основу постановки лёг одноимённый роман американского писателя Дэниела Киза. Главный герой — добрый и отзывчивый мужчина Чарли Гордон. Он отстаёт в развитии, работает уборщиком в пекарне и мечтает стать умнее.

Вскоре ему предоставляется шанс: учёные успешно провели хирургическую операцию по улучшению интеллекта на мыши по имени Элджернон и теперь ищут человека, готового пойти на такой же эксперимент. Чарли соглашается, и после операции его умственные способности становятся всё лучше.

Вместе с тем герой начинает постепенно черстветь. Он осознаёт, что люди, которых он считал друзьями, на самом деле смеялись над ним, а его бывшая учительница Алиса Кинниан, к которой Чарли испытывал романтические чувства, больше не кажется ему привлекательной.

В постановке режиссёра Светланы Бутузовой задействованы Игорь Савостин и Лили Журавлёва. Приобрести билеты можно по ссылке.

Выставка «Между Парижем и Москвой. Александра Бычкова и Сергей Кольцов» в Музее Москвы

29 апреля в Музее Москвы открылась выставка ретроспективных работ советской художницы Александры Бычковой и её мужа, известного скульптора Сергея Кольцова. Бычкова прославилась благодаря своим виртуозным вышивкам и мерцающим текстильным панно. Кольцов создал скульптурные группы для станции метро «Бауманская», восстановил на фасаде Большого театра фигуры Летящего гения и Терпсихоры, разрушенные во время Великой Отечественной войны. Несмотря на то что Сергей и Александра были супружеской парой, в творчестве они не пересекались.

В экспозицию вошли произведения Бычковой и Кольцова из собраний более чем 20 столичных и региональных музеев. Здесь представлены скульптуры, живопись, графика, панно и предметы дизайна, а также совместные фотографии супругов и письма, которые они посылали друг другу во время разлуки. Посетители узнают, как художница оказалась в Париже, почему осталась там почти на четыре года и как её супруг участвовал в восстановлении фасада Большого театра.

Выставка продлится до 24 августа 2025 года.

Что послушать

Концерт группы Onyx в Base Club

2 мая в 19:00 в клубе Base выступит легендарная американская хардкор-рэп-группа Onyx. Её история началась в 1988 году, и с тех пор Onyx записали 13 студийных альбомов, совместный лонгплей Shotgunz In Hell с нидерландской хип-хоп-командой Dope D.O.D. и 60 синглов. В 1994 году группа была номинирована на премию American Music Awards за альбом Bacdafucup.

На официальном сайте клуба Base заявлено, что рэперы приедут в Москву с программой The Best Of, то есть со своими главными хитами Slam, Last Dayz, Shut’Em Down, Shifftee и другими. Также в программе заявлены треки с сольных альбомов двух участников Onyx — Фредро и Стики.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Концерт Объединённого симфонического оркестра Мариинского и Большого театров в «Зарядье»

2 мая в 19:00 в концертном зале «Зарядье» выступит Объединённый симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева. В программу концерта войдёт Симфония № 8 до минор Антона Брукнера. Это предпоследняя симфония, написанная знаменитым австрийским композитором: он работал над ней на протяжении трёх лет, с 1884 по 1887 год, и посвятил произведение императору Австрии Францу Иосифу I.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Где погулять

Фестиваль «Дальше» в Доме творчества «Переделкино»

3 и 4 мая в Доме творчества «Переделкино» пройдёт фестиваль культуры Китая, Кореи и Японии «Дальше». На протяжении двух дней посетителей ждёт более 50 событий: лекций, мастер-классов, театральных представлений и концертов.

Например, 3 мая историк Алексей Родионов расскажет о литературном диалоге России и Китая. Японист, кандидат исторических наук Диана Кикнадзе прочитает лекцию «Благодарность животного за спасение в японской мифологии», а востоковед Наталья Чеснокова поговорит о гадательных практиках в Корее.

4 мая переводчица Анна Слащева будет читать лекцию о влиянии СССР на японскую массовую культуру 1920–1930-х годов. Японовед и переводчик Юлия Магера расскажет об адаптации «Преступления и наказания» в манге, а китаист Юлия Дрейзер побеседует о современной китайской литературе.

Также гости фестиваля смогут поучаствовать в мастер-классах по игре в китайскую и японскую версию маджонга, корейской живописной технике минхва и китайской технике могуфа. Финалом «Дальше» станет концерт, в программу которого войдут произведения пионера японской электронной музыки Хироси Ёсимуры в интерпретации композитора Ивана Бушуева.

Билеты на мероприятие можно приобрести на официальном сайте Дома творчества «Переделкино».

День «Звёздных войн» на ВДНХ

4 мая на ВДНХ на выставке-косплей «В далёкой-далёкой Галактике» отметят День «Звёздных войн». Посетителей ждёт насыщенная программа. На площадке перед павильоном № 21, в котором проходит выставка, состоятся барабанное шоу Тима Иванова с исполнением мелодий из культовой кинофраншизы, выступление танцевальной студии «Тодес» Аллы Духовой, поединки на световых мечах и конкурс косплея «Галактик Fest». Маленькие гости могут поучаствовать в мастер-классе по сборке световых мечей и квесте «Путь джедая». Программа начнётся в 12:00.

