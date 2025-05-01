Где пожарить шашлык в Москве в 2025 году: платные и бесплатные места в парках
В преддверии майских праздников «Рамблер» выяснил, сколько в Москве пикниковых зон в парках, как их забронировать и можно ли устроить пикник без вреда для здоровья.
Пикник на природе в майские выходные — для жителей нашей страны такая же традиция, как готовка оливье на Новый год. Она объединяет семьи и компании друзей. Поэтому с наступлением праздников кто-то отправляется на дачу, чтобы устроить барбекю на собственном участке, а кто-то ищет зоны для пикника в городских парках.
В Москве оборудованные места для пикника можно арендовать удобным способом, также есть возможность пожарить шашлык бесплатно в специально отведенных зонах отдыха. Но важно соблюдать не только правила безопасности и экологические нормы, но и не забывать о культуре потребления этого блюда. Об этом и не только читайте в материале «Рамблера».
Где можно забронировать место для жарки шашлыка
Арендовать пикниковую зону в этом году снова можно онлайн, с помощью сервиса «Мосбилет». Для этого нужно выбрать подходящий вариант из 160 зон в 14 парках столицы, определиться со временем, ввести необходимые данные и оплатить бронь. Площадки рассчитаны на компании от 4 до 20 человек. Стоимость начинается от 750 рублей.
«Система максимально прозрачна: один слот — 4 часа, продление невозможно. Если необходимо забронировать два временных слота, это нужно сделать заранее», — пояснила «Рамблеру» генеральный директор АНО «Развитие парков» Юлия Адигамова.
В прошлом году бронирование зон для пикников действовало в семи парках. «Такой формат доказал свою эффективность — площадки для пикника, оборудованные в 2024 году московских парках, за тёплый период забронировали около 30 тысяч раз», — отмечает Адигамова.
Большинство платных мест для пикника располагают практически всем, что нужно для приготовления шашлыка или барбекю. Для гостей здесь предусмотрели беседки с навесами, противопожарные мангалы, скамейки, столы, ящики для угля и песка, урны. О необходимости быть бдительными напоминают информационные стенды с правилами безопасности. В некоторых парках есть даже обогреваемые домики с террасами.
«Мангальные принадлежности и продукты нужно приносить с собой — они не входят в стоимость аренды», — напоминает Адигамова.
Но есть и беседки, где можно устраивать пикники, но нельзя разводить костры, поэтому при выборе площадок следует внимательно читать их описания. Такая зона есть, например, в Сквере по Олонецкому проезду (ул. Сухонская, 6, стр. 3, рядом с детской площадкой).
Полный список доступных для бронирования пикниковых зон с описанием их особенностей можно найти здесь.
В числе самых популярных:
Кусковский лесопарк
Рассветная аллея, 34
Эта локация прекрасно подходит для любителей лесного отдыха, инфраструктура для пикников размещается здесь среди вековых деревьев, отмечает Юлия Адигамова. Компании до четырёх человек могут разместиться здесь в уютных открытых беседках, в которых предусмотрены все удобства: мангалы, столы и скамейки.
Стоимость аренды: 1000 рублей.
«Поляна невест» в Кусково
Ул. 3-я Музейная, 40, стр. 1
В Кусковском лесопарке есть ещё одна зона отдыха, где можно приготовить шашлыки. На случай прохладной погоды здесь предусмотрены комфортабельные обогреваемые домики с просторными террасами и мангальными зонами, а также открытые площадки с большими деревянными столами, рассчитанными на компанию до восьми человек, где можно насладиться отдыхом в тени вековых елей. Инфраструктура включает всё необходимое: благоустроенные санузлы, оборудованную парковку для автомобилей и специальную площадку для активных развлечений.
Стоимость аренды: от 10 000 до 20 000 рублей в зависимости от выбранной зоны отдыха.
Парк «Серебряный бор»
Ул. Таманская, стр. 3, корп. 5, вл. 1
Беседки с мангалами, рассчитанные на 6-8 человек, расположены на берегу Москвы-реки. Они подойдут не только для майских пикников, но и для семейных, детских праздников и деловых встреч на открытом воздухе. Беседки защищены навесами от дождя. Каждая, помимо мангала, оснащена мебелью, мусорными урнами и ящиком с песком. В шаговой доступности от беседок расположены туалетные кабины.
Стоимость аренды:
750 рублей — будние дни.
1000 рублей — выходные и праздничные дни.
Парк «Кузьминки»
Ул. Головачёва, вл. 7
На территории парка «Кузьминки-Люблино» оборудованы специальные зоны для отдыха. Они включают открытые беседки, мангалы для приготовления пищи на открытом огне, столы, скамейки и контейнеры для мусора. Каждая беседка рассчитана на комфортное размещение до шести человек.
Стоимость аренды:
750 рублей в будни.
1000 рублей в выходные и праздничные дни.
Парк «Борисовские пруды»
Каширское шоссе, 80
Здесь можно провести семейное торжество или просто отдохнуть с близкими в тени деревьев. На территории обустроены специальные площадки для пикников с беседками открытого типа. Для гостей предусмотрены мангалы, столы и скамейки. В каждой беседке с комфортом могут разместиться до шести человек.
Стоимость аренды:
750 рублей в будни.
1000 рублей в выходные и праздничные дни.
Где можно пожарить шашлык бесплатно
Желающие приготовить мясо на открытом огне, при этом сэкономить, всегда могут воспользоваться бесплатными зонами для пикника. Но нужно быть готовым и к некоторым неудобствам. Не все пикниковые зоны, к примеру, оборудованы стационарными мангалами. Посетителям часто необходимо приносить собственные приспособления для приготовления мяса. Но даже в этом случае нет гарантий, что пикник состоится, если не приехать на место как можно раньше. Желательно ранним утром. Бесплатные зоны отдыха пользуются большой популярностью, особенно в выходные и праздничные дни, и важно успеть занять место.
Актуальный перечень бесплатных зон для пикника столичные власти разместили на портале открытых данных правительства Москвы. Такие площадки есть, например, в парках «Кузьминки-Люблино», «Серебряный Бор», в заказнике «Алтуфьевский» и др.
Вот некоторые примеры парков со свободными для посещения пикниковыми зонами:
Ландшафтный заказник «Химкинский»
Ул. Дыбенко, 5
Здесь оборудованы специальные места для барбекю, но мангалы отсутствуют. Посетителям нужно привозить принадлежности для приготовления пищи самим. Зато в этой локации предусмотрены столы и скамейки, на которых можно разместиться, чтобы поесть приготовленное мясо.
Природно-исторический парк «Москворецкий»
Ул. Крылатская, 28, стр. 1
Парк предлагает около 30 оборудованных зон с беседками, столами, лавками и мангалами. На площадках есть необходимый минимум для жарки шашлыков — беседки, мангалы, столы и лавки.
ВДНХ
Пр-т Мира, 119
На территории парка «Останкино» расположены две пикниковые зоны. Основная площадка включает 12 мангалов и 14 столов вместимостью до 6 человек каждый. Вторая зона скромнее — 4 мангала с соответствующим количеством столов.
Как сделать шашлык полезнее: советы врачей
Шашлык может вполне укладываться в рамки здорового питания, если соблюдать определённые правила приготовления и употребления. Наименее вредным для здоровья будут варианты из постных сортов мяса — куриной грудки, индейки, нежирной говядины или свинины, рассказал «Рамблеру» кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог клиники «Евроонко» Владимир Логинов. Подойдёт также рыба, особенно нежирные виды.
При приготовлении маринада эксперт советует избегать избытка соли и сахара, отдавая предпочтение натуральным специям, лимонному соку или уксусу. Эти ингредиенты не только улучшают вкус, но и делают мясо нежнее, а также снижают риск размножения бактерий.
Врач-диетолог «UNI Клиник» Анна Бартенева в беседе с «Рамблером» добавила, что маринады с сахаром могут провоцировать так называемую реакцию Майяра (гликацию), в результате которой образуются потенциально вредные соединения. Идеальный вариант — готовить шашлык на гриле, без открытого огня, или в духовке, избегая жарки в масле.
Шашлык традиционно сочетают с овощами и зеленью — врачи такую подачу одобряют. Для улучшения усвояемости блюда Логинов рекомендует добавлять также цельнозерновые гарниры, например гречку или киноа, а жирных дополнений вроде картофеля фри избегать.
При этом шашлык не должен быть частым блюдом — оптимально есть его 1–2 раза в месяц. Периодическое употребление в умеренных количествах не нанесёт вреда, но ежедневное включение в рацион нежелательно.
По словам Логинова, детям можно давать шашлык, но только из нежирного мяса и тщательно приготовленный. Бартенева добавляет, что важно учитывать возраст ребёнка: малышам такое блюдо не рекомендуется, а детям 6–8 лет можно предложить небольшую порцию.
Правила безопасности при приготовлении шашлыка
Шашлык разрешается готовить исключительно в специально оборудованных местах. В городской черте и на природе использовать можно только площадки, обозначенные соответствующими указателями.
Запрещается разводить огонь в непредназначенных для этого местах: в лесных массивах, парковых зонах, на детских площадках и вблизи жилых домов. Для розжига нельзя применять бензин, спирт и другие легковоспламеняющиеся жидкости — допускаются только специальные средства для розжига.
Нельзя оставлять мангал или костёр без присмотра. При приготовлении пищи на открытом огне важно учитывать силу ветра. Если скорость ветра превышает 5 м/с, готовить на костре запрещено, а при использовании мангала ограничение действует при ветре свыше 10 м/с.
После завершения приготовления необходимо полностью потушить пламя и угли. Костёр следует засыпать землёй или тщательно залить водой до полного прекращения тления.
«Отдыхать важно с комфортом, но не забывать о правилах: убирать мусор и соблюдать пожарную безопасность. Наши парки — общее достояние, и только вместе мы сохраним их красоту для будущих посещений», — отметила в разговоре с «Рамблером» Юлия Адигамова.
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