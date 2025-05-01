Где пожарить шашлык в Москве в 2025 году: платные и бесплатные места в парках

В преддверии майских праздников «Рамблер» выяснил, сколько в Москве пикниковых зон в парках, как их забронировать и можно ли устроить пикник без вреда для здоровья.

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Пикник на природе в майские выходные — для жителей нашей страны такая же традиция, как готовка оливье на Новый год. Она объединяет семьи и компании друзей. Поэтому с наступлением праздников кто-то отправляется на дачу, чтобы устроить барбекю на собственном участке, а кто-то ищет зоны для пикника в городских парках.

В Москве оборудованные места для пикника можно арендовать удобным способом, также есть возможность пожарить шашлык бесплатно в специально отведенных зонах отдыха. Но важно соблюдать не только правила безопасности и экологические нормы, но и не забывать о культуре потребления этого блюда. Об этом и не только читайте в материале «Рамблера».

Где можно забронировать место для жарки шашлыка

Арендовать пикниковую зону в этом году снова можно онлайн, с помощью сервиса «Мосбилет». Для этого нужно выбрать подходящий вариант из 160 зон в 14 парках столицы, определиться со временем, ввести необходимые данные и оплатить бронь. Площадки рассчитаны на компании от 4 до 20 человек. Стоимость начинается от 750 рублей.

«Система максимально прозрачна: один слот — 4 часа, продление невозможно. Если необходимо забронировать два временных слота, это нужно сделать заранее», — пояснила «Рамблеру» генеральный директор АНО «Развитие парков» Юлия Адигамова.

В прошлом году бронирование зон для пикников действовало в семи парках. «Такой формат доказал свою эффективность — площадки для пикника, оборудованные в 2024 году московских парках, за тёплый период забронировали около 30 тысяч раз», — отмечает Адигамова.

Большинство платных мест для пикника располагают практически всем, что нужно для приготовления шашлыка или барбекю. Для гостей здесь предусмотрели беседки с навесами, противопожарные мангалы, скамейки, столы, ящики для угля и песка, урны. О необходимости быть бдительными напоминают информационные стенды с правилами безопасности. В некоторых парках есть даже обогреваемые домики с террасами.

«Мангальные принадлежности и продукты нужно приносить с собой — они не входят в стоимость аренды», — напоминает Адигамова.

Но есть и беседки, где можно устраивать пикники, но нельзя разводить костры, поэтому при выборе площадок следует внимательно читать их описания. Такая зона есть, например, в Сквере по Олонецкому проезду (ул. Сухонская, 6, стр. 3, рядом с детской площадкой).

Полный список доступных для бронирования пикниковых зон с описанием их особенностей можно найти здесь.

В числе самых популярных:

Кусковский лесопарк

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Рассветная аллея, 34

Эта локация прекрасно подходит для любителей лесного отдыха, инфраструктура для пикников размещается здесь среди вековых деревьев, отмечает Юлия Адигамова. Компании до четырёх человек могут разместиться здесь в уютных открытых беседках, в которых предусмотрены все удобства: мангалы, столы и скамейки.

Стоимость аренды: 1000 рублей.

«Поляна невест» в Кусково

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Ул. 3-я Музейная, 40, стр. 1

В Кусковском лесопарке есть ещё одна зона отдыха, где можно приготовить шашлыки. На случай прохладной погоды здесь предусмотрены комфортабельные обогреваемые домики с просторными террасами и мангальными зонами, а также открытые площадки с большими деревянными столами, рассчитанными на компанию до восьми человек, где можно насладиться отдыхом в тени вековых елей. Инфраструктура включает всё необходимое: благоустроенные санузлы, оборудованную парковку для автомобилей и специальную площадку для активных развлечений.

Стоимость аренды: от 10 000 до 20 000 рублей в зависимости от выбранной зоны отдыха.

Парк «Серебряный бор»

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Ул. Таманская, стр. 3, корп. 5, вл. 1

Беседки с мангалами, рассчитанные на 6-8 человек, расположены на берегу Москвы-реки. Они подойдут не только для майских пикников, но и для семейных, детских праздников и деловых встреч на открытом воздухе. Беседки защищены навесами от дождя. Каждая, помимо мангала, оснащена мебелью, мусорными урнами и ящиком с песком. В шаговой доступности от беседок расположены туалетные кабины.

Стоимость аренды:

750 рублей — будние дни.

1000 рублей — выходные и праздничные дни.

Парк «Кузьминки»

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Ул. Головачёва, вл. 7

На территории парка «Кузьминки-Люблино» оборудованы специальные зоны для отдыха. Они включают открытые беседки, мангалы для приготовления пищи на открытом огне, столы, скамейки и контейнеры для мусора. Каждая беседка рассчитана на комфортное размещение до шести человек.

Стоимость аренды:

750 рублей в будни.

1000 рублей в выходные и праздничные дни.

Парк «Борисовские пруды»

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Каширское шоссе, 80

Здесь можно провести семейное торжество или просто отдохнуть с близкими в тени деревьев. На территории обустроены специальные площадки для пикников с беседками открытого типа. Для гостей предусмотрены мангалы, столы и скамейки. В каждой беседке с комфортом могут разместиться до шести человек.

Стоимость аренды:

750 рублей в будни.

1000 рублей в выходные и праздничные дни.

Где можно пожарить шашлык бесплатно

Желающие приготовить мясо на открытом огне, при этом сэкономить, всегда могут воспользоваться бесплатными зонами для пикника. Но нужно быть готовым и к некоторым неудобствам. Не все пикниковые зоны, к примеру, оборудованы стационарными мангалами. Посетителям часто необходимо приносить собственные приспособления для приготовления мяса. Но даже в этом случае нет гарантий, что пикник состоится, если не приехать на место как можно раньше. Желательно ранним утром. Бесплатные зоны отдыха пользуются большой популярностью, особенно в выходные и праздничные дни, и важно успеть занять место.

Актуальный перечень бесплатных зон для пикника столичные власти разместили на портале открытых данных правительства Москвы. Такие площадки есть, например, в парках «Кузьминки-Люблино», «Серебряный Бор», в заказнике «Алтуфьевский» и др.

Вот некоторые примеры парков со свободными для посещения пикниковыми зонами:

Ландшафтный заказник «Химкинский»

© АНО "Развитие парков"

Ул. Дыбенко, 5

Здесь оборудованы специальные места для барбекю, но мангалы отсутствуют. Посетителям нужно привозить принадлежности для приготовления пищи самим. Зато в этой локации предусмотрены столы и скамейки, на которых можно разместиться, чтобы поесть приготовленное мясо.

Природно-исторический парк «Москворецкий»

© АНО "Развитие парков"

Ул. Крылатская, 28, стр. 1

Парк предлагает около 30 оборудованных зон с беседками, столами, лавками и мангалами. На площадках есть необходимый минимум для жарки шашлыков — беседки, мангалы, столы и лавки.

ВДНХ

© vdnh.ru

Пр-т Мира, 119

На территории парка «Останкино» расположены две пикниковые зоны. Основная площадка включает 12 мангалов и 14 столов вместимостью до 6 человек каждый. Вторая зона скромнее — 4 мангала с соответствующим количеством столов.

Как сделать шашлык полезнее: советы врачей

Шашлык может вполне укладываться в рамки здорового питания, если соблюдать определённые правила приготовления и употребления. Наименее вредным для здоровья будут варианты из постных сортов мяса — куриной грудки, индейки, нежирной говядины или свинины, рассказал «Рамблеру» кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог клиники «Евроонко» Владимир Логинов. Подойдёт также рыба, особенно нежирные виды.

При приготовлении маринада эксперт советует избегать избытка соли и сахара, отдавая предпочтение натуральным специям, лимонному соку или уксусу. Эти ингредиенты не только улучшают вкус, но и делают мясо нежнее, а также снижают риск размножения бактерий.

Врач-диетолог «UNI Клиник» Анна Бартенева в беседе с «Рамблером» добавила, что маринады с сахаром могут провоцировать так называемую реакцию Майяра (гликацию), в результате которой образуются потенциально вредные соединения. Идеальный вариант — готовить шашлык на гриле, без открытого огня, или в духовке, избегая жарки в масле.

Шашлык традиционно сочетают с овощами и зеленью — врачи такую подачу одобряют. Для улучшения усвояемости блюда Логинов рекомендует добавлять также цельнозерновые гарниры, например гречку или киноа, а жирных дополнений вроде картофеля фри избегать.

При этом шашлык не должен быть частым блюдом — оптимально есть его 1–2 раза в месяц. Периодическое употребление в умеренных количествах не нанесёт вреда, но ежедневное включение в рацион нежелательно.

По словам Логинова, детям можно давать шашлык, но только из нежирного мяса и тщательно приготовленный. Бартенева добавляет, что важно учитывать возраст ребёнка: малышам такое блюдо не рекомендуется, а детям 6–8 лет можно предложить небольшую порцию.

Правила безопасности при приготовлении шашлыка

Шашлык разрешается готовить исключительно в специально оборудованных местах. В городской черте и на природе использовать можно только площадки, обозначенные соответствующими указателями.

Запрещается разводить огонь в непредназначенных для этого местах: в лесных массивах, парковых зонах, на детских площадках и вблизи жилых домов. Для розжига нельзя применять бензин, спирт и другие легковоспламеняющиеся жидкости — допускаются только специальные средства для розжига.

Нельзя оставлять мангал или костёр без присмотра. При приготовлении пищи на открытом огне важно учитывать силу ветра. Если скорость ветра превышает 5 м/с, готовить на костре запрещено, а при использовании мангала ограничение действует при ветре свыше 10 м/с.

После завершения приготовления необходимо полностью потушить пламя и угли. Костёр следует засыпать землёй или тщательно залить водой до полного прекращения тления.

«Отдыхать важно с комфортом, но не забывать о правилах: убирать мусор и соблюдать пожарную безопасность. Наши парки — общее достояние, и только вместе мы сохраним их красоту для будущих посещений», — отметила в разговоре с «Рамблером» Юлия Адигамова.

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