Танцы и бесплатное игристое: в Москве открыт сезон летних веранд

«Рамблер» подобрал веранды демократичных и дорогих баров и ресторанов, где можно поужинать с видом на озеро, потанцевать на вечеринке, полюбоваться на столицу с крыши или просто уютно провести время с друзьями.

© Ресторан Locanda, Рамблер

Бар Shortlist Books & Spirits

На улице перед баром Shortlist работает небольшая летняя веранда на 24 посадочных места. Обстановка демократичная — деревянные столики и широкие скамейки с подушками прячутся под большим навесом, защищающим от дождя и солнца. В холодную погоду гостям предлагают пледы и включают обогреватели. На открытой площадке действуют всё меню и барная карта основного зала.

На улице перед баром Shortlist работает небольшая летняя веранда на 24 посадочных места. Обстановка демократичная — деревянные столики и широкие скамейки с подушками прячутся под большим навесом, защищающим от дождя и солнца. В холодную погоду гостям предлагают пледы и включают обогреватели. На открытой площадке действуют всё меню и барная карта основного зала.

Адрес: ул. Петровка, 26/3.

© Бар Shortlist Books & Spirits

Рестораны грузинской кухни «Ткемали»

Летние веранды открыты во всех трёх ресторанах домашней грузинской кухни «Ткемали». Самая большая — в «Ткемали» в Малом Ивановском переулке: она рассчитана на 90 посадочных мест в обычном режиме и на 120 в банкетном, рассказал «Рамблеру» представитель ресторанной сети. На веранде есть обогреватели и пледы, играет живая музыка. Пледы предоставляют гостям и на летних террасах «Ткемали» на Пушечной улице и Новой площади — в последнем заведении на веранде есть и кальяны (в остальных ресторанах эта услуга пока под вопросом).

На летних террасах действует основное меню. Можно заказать ассорти грузинских сыров с чечилом и копчёным сулугуни (1050–1860 рублей в зависимости от размера сырной тарелки), уху по-тбилисски (880 рублей), хачапури по-аджарски «Титаник» весом в полтора килограмма (2700 рублей) или традиционные хинкали с бараниной, говядиной или курицей (отварные — 130 рублей за штуку, жареные — 140 рублей за штуку).

Адреса: ул. Пушечная, 7/5, стр. 2.

Новая Площадь, 8, стр. 2.

Малый Ивановский пер., 7–9, cтр. 1.

© Ресторан грузинской кухни «Ткемали»

Гастробистро Sölna Bistro

Летняя веранда гастробистро европейской кухни Sölna Bistro открылась во внутреннем дворике отеля MYS Boutique Hotel. Она рассчитана на 46 посадочных мест: деревянные столики и стулья установлены у большой каменной стены, огораживающей двор от внешнего мира и увитой зеленью. При непогоде веранду закрывают крышей и включают обогреватели. Меню такое же, как в основном зале: например, несколько вариантов сморребродов (самый доступный по цене — с печёным перцем и авокадо за 500 рублей, самый дорогой — с риетом из лосося за 950 рублей), утиная ножка с кускусом и соусом маракуйя (940 рублей), сибас по-сицилийски (1600 рублей).

Адрес: Кривоколенный пер., 10, стр. 4.

© Гастробистро Sölna Bistro

Ресторан Village Kitchen Golf

Ресторан авторской домашней кухни с кавказскими, средиземноморскими и ближневосточными нотками Village Kitchen Golf работает на территории Московского городского гольф-клуба. С летней веранды, рассчитанной на 60 посадочных мест, открывается панорамный вид на озеро и зелёные поля для гольфа.

На террасе много зелени и цветов, благодаря чему у посетителей создаётся ощущение, что они находятся за городом. Во время дождя террасу закрывают гибкими прозрачными шторами, при холодной погоде включают обогреватели и дают гостям пледы. На веранде есть кальяны, а меню — то же самое, что и в основном зале.

Внимание стоит обратить прежде всего на блюда из мяса, рыбы и птицы, например на каре ягнёнка с запечённым баклажаном и помидором гриль (3500 рублей), кебаб из индейки с болгарским перцем (980 рублей) или шашлык из лосося (3000 рублей).

Адрес: ул. Довженко, вл. 1.

© Ресторан Village Kitchen Golf

Винный бар «Игристый»

Хотя официальное открытие летней веранды винного бара «Игристый» состоится 22 мая, площадка уже работает. Она рассчитана на 25 посадочных мест, на случай холодной погоды для гостей заготовлены пледы и обогреватели. В летней зоне действует меню основного зала: например, можно заказать мясную тарелку с салями, слабокопчёной уткой и говяжьим беконом (1500 рублей), брускетты с томатами, угрём или ростбифом (все по 580 рублей) или лингвини с креветками и морскими гребешками (1150 рублей).

Как рассказала «Рамблеру» представительница пресс-службы заведения, до 11 мая всем гостям на веранде дарят бокал игристого в качестве комплимента. А на официальном открытии летней зоны посетителей ждут выступление диджея и лотерея.

Адрес: ул. Пятницкая, 82/34, стр. 1.

© Винный бар «Игристый»

Ресторан Christian

Летняя веранда ресторана итальянской кухни Christian рассчитана на 50 посадочных мест. От дождя гостей защищает крыша, а от холода — пледы и обогреватели. Площадка обильно украшена цветами: розами, баварской геранью и гортензиями. В меню — авторские блюда шеф-повара Кристиана Лоренцини: например, утка с малиной (1480 рублей), тартар из тунца, маринованный с вишней (1040 рублей), ризотто с курицей и миндалём (820 рублей) и требуха по-флорентийски (1160 рублей).

Адрес: Кутузовский п-т, 2/1, стр. 1а.

© Ресторан Christian

Винный гастробар «Танцы Food & People»

Веранда в гастробаре «Танцы Food & People» интересна тем, что с неё открываются красивые виды на Москву-реку, «Красный октябрь» и Пречистенскую набережную. Здесь 30 посадочных мест, действует основное меню от бренд-шефа Евгения Насырова: закуски из разделов «Фингер фуд» и «Тапас бар» можно взять с собой для прогулки. Например, в «Фингер фуд» значатся креветки в попкорне, в миндале или в кокосе (все по 650 рублей), а в «Тапас бар» — оливки, артишоки (все по 550 рублей), сыры дорблю или бри (каждый по 450 рублей).

По пятницам и субботам в «Танцы Food & People» устраиваются вечеринки с танцами. «На веранде есть пледы и обогреватели, а в тёплую погоду мы всегда выставляем диджейский пульт на улицу», — рассказала «Рамблеру» представительница пресс-службы заведения.

Адрес: Пречистенская наб., 15, стр. 2.

© Винный гастробар «Танцы Food & People»

Ресторан Atlantica Seafood

Летняя веранда ресторана морепродуктов Atlantica Seafood отличается большой вместимостью: она рассчитана на 100 гостей. Столики на веранде выполнены из мрамора, стены украшают большие зеркала, а сама площадка утопает в зелени. В жаркие или дождливые дни над верандой раскрывают автоматическую крышу, а в холодную погоду включают инфракрасные обогреватели.

В апреле в Atlantica Seafood появилось сезонное меню — блюда с лесными грибами и чёрной икрой. Например, здесь можно попробовать сахалинский гребешок со сморчками, трюфелем и чёрной икрой (1100 рублей), суп с лесными грибами (690 рублей) и лингвини с тигровой креветкой и осетровой икрой (1090 рублей).

Адрес: Кутузовский пр-т, 36а.

© Ресторан Atlantica Seafood

Ресторан «КрабыКутабы»

В ресторане морепродуктов «КрабыКутабы» работают две летние веранды — на 60 и 66 посадочных мест. Каждая из них защищена от непогоды стеклянными стенами и окружена зеленью и цветами. К весеннему сезону в ресторане обновили меню. В числе новинок — мусс из копчёного баклажана с цыплёнком карри (690 рублей), мясная лепёшка с зеленью и перечным соусом с костным мозгом (1490 рублей) и табуле из киноа с томатами и травами (670 рублей).

Адрес: ул. Лесная, 20, cтр. 4.

© Ресторан «КрабыКутабы»

Ресторан Twins Garden

Летняя веранда ресторана авторской кухни Twins Garden, рассчитанная на 24 посадочных места, открылась на седьмом этаже, на крыше того же здания, где находится Театральный центр «На Страстном». От непогоды гостей защищают прозрачные стены и раздвижной потолок, на веранде также есть пледы и подвесные обогреватели. С площадки открывается панорамный вид на Страстной бульвар и его окрестности.

Ресторан работает только в формате дегустационных меню из нескольких блюд: дневной и вечерний сеты и сеты Twins Easy и «Сделано в России: Путешествие по Золотому кольцу». Например, в дневном сете 7 позиций, включая тар-тар из сёмги, грудинку из осьминога, камчатского краба с базиликовым сыром и телёнка с фермерской морковью. Стоимость дневного сета — 7500 рублей.

Адрес: Страстной б-р, 8а.

© Ресторан Twins Garden

Рестораны «Рыба моя»

Рестораны «Рыба моя»

В столице три ресторана рыбной кухни и морепродуктов «Рыба моя», и летние веранды открыты в двух из них. Летняя зона на Тверской улице рассчитана на 68 гостей, площадка на Цветном бульваре вмещает до 80 посетителей. В меню обоих заведений стоит обратить внимание на устриц «Дибба Бэй» (570 рублей за штуку), «Муроцу» (850 рублей за штуку) и «Святой Патрик» (650 рублей за штуку) и икорный бар (щучья икра — 850 рублей за 50 граммов, лососевая — 1350 рублей за 50 граммов).

Адреса: Цветной б-р, 2.

ул. 1-я Тверская-Ямская, 21.

© Ресторан «Рыба моя»

Ресторан Locanda

В ресторане итальянской кухни Locanda работают две летние площадки. Одна, рассчитанная на 40 гостей, находится около входа в заведение. Она не оборудована навесом и обогревателями, но для гостей предусмотрены пледы. Вторая, вмещающая 90 гостей, расположена на крыше ресторана. Веранда на крыше украшена гортензиями, мандариновыми и лимонными деревьями, и с неё открывается красивый вид на небоскрёбы «Москва-Сити» на горизонте. Площадка полностью остеклена, и стеклянные двери открывают или закрывают в зависимости от погоды. На случай холода есть пледы и обогреватели.

На обеих верандах действует основное меню: например, можно заказать брускетту с томатами (380 рублей), карпаччо из говядины с белыми грибами (950 рублей) или фермерского цыплёнка алла дьявола с картофелем из дровяной печи (1650 рублей).

Адрес: ул. Малая Никитская, 24, стр. 4.

© Ресторан Locanda

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