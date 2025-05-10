На огонёк: где в Москве купить готовые шашлыки для жарки

Май и последующие за ним летние месяцы — традиционный сезон шашлыков. Для тех, кто любит жарить мясо, но не находит времени мариновать его, «Рамблер» сделал подборку столичных ресторанов и кулинарных лавок, где можно купить готовые для жарки шашлыки, стейки и колбаски.

© Пресс-служба ресторана I Like Grill, Рамблер

«Кофемания»

Заказать мясные полуфабрикаты для жарки можно в кулинарном разделе на сайте ресторанов «Кофемания». В ассортименте есть котлеты для бургеров из ягнёнка (2100 рублей за четыре штуки), котлеты для бургеров из говядины (2300 рублей за четыре штуки), курица, замаринованная в смеси устричного, рыбного и соевого соусов с добавлением стебля лимонника, куркумы и кориандра (1700 рублей за 680 граммов), и колбаски из индейки (1200 рублей за 6 штук). Продукты можно забрать из ресторанов самостоятельно или заказать доставку.

Адреса ресторанов можно посмотреть на сайте «Кофемании»

I Like Grill

В ресторане I Like Grill, специализирующемся на блюдах на гриле, к новому сезону предлагают специальное шашлычное меню. Мясо маринуют по рецептам шеф-повара заведения Александра Крылова: например, в маринад для шашлыка из говядины пиканья (1690 рублей за 200 граммов) добавляют ягоды можжевельника, в шашлык из телятины (1790 рублей за 200 граммов) — оливковое масло и свежую зелень, маринад для шашлыка из куриных бёдер (990 рублей за 200 граммов) готовят на основе кефира и чеснока. Можно также купить кебабы из баранины (1690 рублей за 200 граммов) или из курицы (990 рублей за 200 граммов) — в последние добавляют курдючный жир и пряности. Шашлыки и полуфабрикаты можно забрать из ресторана самостоятельно или заказать доставку.

Адрес: ул. Льва Толстого, 18б.

© Пресс-служба ресторана I Like Grill

Рестораны «Урюк»

В ресторанах «Урюк» также можно заказать маринованные блюда из мяса, птицы или рыбы. В ассортимент входят корейка ягнёнка в маринаде со сладким перцем, томатами, луком и специями (2400 рублей за 500 граммов), мраморная говядина в маринаде из лука (1150 рублей за 500 граммов) и шашлык из бедра цыплёнка (550 рублей за 500 граммов). Для любителей рыбы есть средиземноморская дорада, замаринованная в соевом соусе с добавлением имбиря, зелени и лимона (850 рублей за 300 граммов).

Также в ресторанах можно заказать набор для приготовления плова. В него входят говядина, хлопковое масло, жёлтая узбекская морковь, курдючный жир, нут, изюм, рис Лазер, нут, специи и виноградный сахар. Стоимость набора — 4500 рублей. Мясные блюда и наборы для плова можно забрать из ресторанов или заказать доставку.

Адреса ресторанов можно посмотреть на официальном сайте «Урюка».

© Пресс-служба ресторана «Урюк»

Ресторан Goodman Prime

В ресторане Goodman Prime в «Смоленском пассаже» можно заказать с собой в сыром виде один из фирменных стейков. Например, стейки категории «Прайм», то есть с самой высокой степенью мраморности — объёма межмускульного жира, равномерно распределённого по отрубу. 400-граммовый стейк «Рибай Прайм» обойдётся в 4990 рублей, 350-граммовый «Нью-Йорк Прайм» — в 3950 рублей. Есть также стейки категории «чойс», то есть с меньшей степенью мраморности: 250-граммовые «Миньон» и «Шато» стоят по 2600 рублей. Альтернативные стейки, то есть вырезки из поясничной части животного, обойдутся в 1460 рублей за 220 граммов.

Адрес: Смоленская пл., 3.

© Пресс-служба ресторана Goodman Prime

Ресторан «Мясная карта»

В ресторане работает мясная лавка, где можно заказать замаринованный шашлык из куриных бёдер и домашний говяжий бекон для жарки. Шашлык обойдётся в 850 рублей за 250 граммов, бекон — в 600 рублей за 100 граммов. К мясу предлагаются домашние соленья, например маринованная алыча или мочёный виноград. Стоимость 500 граммов солений — 850 рублей.

Адрес: Смоленский б-р, 15.

Магазины и кафе «ВЛавке»

В магазинах и кафе «ВЛавке» можно заказать несколько видов шашлыка. Например, килограмм шашлыка из мраморной говядины, нарезанного крупными кусками и замаринованного в соевом соусе с оливковым маслом, мёдом, дижонской горчицей и копчёной солью, обойдётся в 4485 рублей. Шашлык из ягнёнка в маринаде из оливкового масла с добавлением орегано, тимьяна, душистого перца и лимона стоит 3590 рублей за килограмм. Шашлык из куриных бёдер в остром маринаде с рыбным соусом стоит 1170 рублей за килограмм. Стоимость кило свиного шашлыка, замаринованного в лимонном соке с луком, — 1090 рублей. Мясо можно забрать в магазинах и кафе «ВЛавке» или заказать доставку.

Адреса:

Плотников пер., 19/38, стр. 2.

Сытинский пер., 7/14.

Где пожарить шашлык в Москве в 2025 году: платные и бесплатные места в парках