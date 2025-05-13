10 самых интересных усадеб Подмосковья, которые стоит посетить

Согласно официальному сайту правительства Московской области, в Подмосковье находится 320 усадеб. «Рамблер» выбрал десять самых интересных усадеб столичного региона: в них можно не только прогуляться и сделать красивые фото, но и познакомиться с историями знаменитых деятелей науки и культуры и побывать на музыкальных и литературных фестивалях.

© Страница усадьбы Горки Ленинские в VK; Рамблер

Усадьба Абрамцево

© http://www.abramtsevo.net/

Где: Сергиево-Посадский городской округ, c. Абрамцево, ул. Музейная, 1.

Билеты: вход на территорию — 60 рублей, главный усадебный дом — 450 рублей для взрослых, 250 рублей — для школьников. Комплексные билеты с посещением нескольких объектов, за исключением главного дома, — 400–500 рублей для взрослых, 250–300 рублей для школьников (в зависимости от количества объектов).

Важно: при покупке билета на посещение экспозиций вход на территорию бесплатный.

Усадьба была основана в XVII веке и прославилась в следующем столетии, когда её сначала приобрёл писатель Сергей Аксаков, а затем — предприниматель и меценат Савва Мамонтов. При Аксакове в Абрамцеве гостили писатели Николай Гоголь и Иван Тургенев, при Мамонтове — художники Илья Репин, Василий Поленов, Виктор Васнецов, Михаил Врубель и другие. В советские времена усадьбу национализировали и превратили в музей-заповедник, но в ней по-прежнему жили и работали живописцы, в том числе Игорь Грабарь и Пётр Кончаловский.

Сейчас коллекция музея-заповедника насчитывает более 25 тысяч экспонатов: живописи, графики, скульптур, предметов декоративно-прикладного искусства, редких книг. Часть коллекции хранится в деревянном двухэтажном главном доме: здесь можно увидеть фотографии, книги, картины и мебель, принадлежавшие семье Аксаковых, пейзажи Абрамцева, написанные Васнецовым и Поленовым, портреты членов семьи Морозова кисти Репина. Экспозиция произведений искусства XX века располагается в здании бывшего санатория, построенного на территории усадьбы в 1938 году: в нём выставлены работы Роберта Фалька и Петра Кончаловского, Аристарха Лентулова и Веры Мухиной. В деревянном здании мастерской находится экспозиция живописи и керамики Михаила Врубеля.

На территории самой усадьбы также немало любопытных мест и экспонатов. Например, скамья Врубеля с изразцами, созданными по эскизам знаменитого художника, или беседка «Избушка на курьих ножках», выполненная по эскизам Васнецова.

Усадебный комплекс Вязёмы-Захарово

© Alexander Legky/Global Look Press/www.globallookpress.com

Где: Одинцовский городской округ, районное поселение Большие Вязёмы.

Билеты: комплекс Захарово — 350 рублей для взрослых, 250 рублей для пенсионеров, школьников и студентов, а также других льготных категорий граждан (со списком можно ознакомиться на сайте). Комплекс Вязёмы — от 80 до 1130 рублей для взрослых (в зависимости от количества посещаемых объектов и экспозиций), от 80 до 680 рублей для льготных категорий граждан.

Подмосковные усадьбы Вязёмы и Захарово, расположенные в двух километрах друг от друга, известны благодаря поэту Александру Пушкину. В начале XIX века Захарово принадлежало его бабушке по материнской линии, Марии Алексеевне Ганнибал. В детстве Пушкин часто гостил здесь и бывал вместе с бабушкой в соседней усадьбе Вязёмы, которой владел знатный род Голицыных. Сейчас обе усадьбы объединены в Государственный историко-литературный музей-заповедник Пушкина.

В Захарове со времён Пушкина сохранился парк с липовой аллеей и прудом. Дом бабушки Ганнибал пережил драматическую историю: он был разрушен, затем на его фундаменте возвели особняк, сгоревший в начале 1990 годов. Сейчас на его месте находится восстановленный дом, где размещена экспозиция, рассказывающая о детстве и юношеских годах великого поэта: портреты Марии Алексеевны Ганнибал и родителей Пушкина, старинная мебель, детские издания на русском и иностранных языках.

В усадьбе Вязёмы сохранились построенные в конце XVIII века главный усадебный дом и западный и восточный флигели, а также регулярный парк. Конный двор конца XVIII века после Октябрьской революции был полностью перестроен. Главный дом и прочие здания открыты для посетителей. Постоянная экспозиция во дворце погружает гостей в атмосферу русской усадьбы конца XVIII — начала XX века: здесь представлены портреты бывших владельцев имения, старинные мебель и предметы интерьера.

Истории усадьбы от начала XX века до конца 1980-х годов посвящена постоянная выставка в западном флигеле. Портреты, документы и предметы быта рассказывают, например, о Доме творчества писателей в Голицыне, где бывали писатели Александр Куприн и Аркадий Гайдар и поэтессы Анна Ахматова и Марина Цветаева. В восточном флигеле собраны работы советских скульпторов Нины Коненковой и Анатолия Посядо.

В музее-заповеднике часто проходят временные выставки, концерты, литературные вечера и фестивали. Например, 6 июня 2025 года в парке усадьбы Вязёмы стартует трёхдневный литературный фестиваль «Проект: Поэт». В его программе заявлены выступления звезды сериала «Слово пацана» Славы Копейкина, актёров Павла Деревянко и Юлии Рутберг, а также киноконцерт актёра Гоши Куценко и группы «ГК».

Усадьба Архангельское

© Roman Denisov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Где: городской округ Красногорск, пос. Архангельское.

Билеты: единый билет на посещение парка и экспозиций в Западном флигеле Дворца, малом дворце «Каприз», Колоннаде и культурно-выставочном комплексе «Ботанические оранжереи» — 1000 рублей для взрослых и 750 рублей — для льготных категорий граждан: школьников, студентов, пенсионеров (с полным списком можно ознакомиться на официальном сайте музея-заповедника «Архангельское»).

Билет в парк — 250 рублей для взрослых и 100 рублей для льготных категорий граждан. Также можно приобрести отдельные билеты на экспозиции, стоимость можно уточнить на официальном сайте усадьбы.

История усадьбы Архангельское началась в XVI веке. Среди её владельцев значились представители знатных российских семей: Шереметевы, Одоевские, Черкасские, Голицыны, Юсуповы. В Архангельском бывали историк Николай Карамзин, поэты Александр Пушкин и Пётр Вяземский, а также российские императоры и члены их семей: от Александра I до Николая II. После революции 1917 года усадьбу преобразовали в музей.

Сейчас Архангельское — популярное место для прогулок благодаря своему парку и сохранившемуся до наших дней дворцовому комплексу. В самом здании дворца проходит реставрация. Но для посетителей открыт западный флигель с постоянной экспозицией «Каретная галерея князей Юсуповых», где можно осмотреть экипажи знаменитой семьи.

В малом дворце «Каприз» работает постоянная выставка «Фарфоровое заведение», на которой представлены изделия семейного фарфорового предприятия Юсуповых. В колоннаде и театре Гонзаги проводятся концерты: например, 17 мая в рамках акции «Ночь музеев» в театре состоится концерт «Барокко. Запад-Восток». А летом этого года в музее-усадьбе пройдут серия джазовых концертов «Jazzовые сезоны в Архангельском», летний органный фестиваль и фестиваль «Дудук в Архангельском».

Усадьба Горки Ленинские

© Страница музея-заповедника Горки Ленинские в VK

Где: городской округ Ленинский, пос. городского типа Горки Ленинские, ул. Центральная, 1.

Билеты: билет на уличные экспозиции и выставки — 150 рублей для взрослых, лицам до 18 лет и пенсионерам — бесплатно.

Усадьбой Горки до революции 1917 года владели представители дворянских и купеческих семей: Наумовы, Писаревы, Лопухины, вдова промышленника Саввы Морозова Зинаида. С 1918 по 1924 год здесь жил и работал Владимир Ленин, для которого усадьба стала последним пристанищем. В 1949 году на месте усадьбы открылся музей-заповедник «Горки Ленинские».

Особый интерес для посетителей представляет само здание усадьбы: благодаря тому, что в нём жил Ленин, исторические интерьеры сохранились почти нетронутыми, с коллекциями картин, скульптур и предметов быта. В отдельном здании открыт музей «Кабинет и квартира Ленина в Кремле», где воссозданы интерьеры рабочего кабинета и жилых комнат первого советского вождя и его семьи в Кремле.

В музее хранятся около 42 тысяч экспонатов, принадлежавших Ленину и членам семьи Ульяновых: от медикаментов и книг до кухонных принадлежностей и дорожных сундуков. В мемориальном гараже выставлена единственная в мире модель автомобиля Rolls-Royce Silver Ghost на полугусеничном ходу. Машина была приобретена в 1922 году, Ленин пользовался ею в последние годы своей жизни, а позже её переделали в снегоход для нужд Совнаркома.

Усадьба Мелихово

© Konstantin Kokoshkin/Russian Look/www.globallookpress.com

Где: городской округ Чехов, с. Мелихово.

Билеты: вход на территорию усадьбы — от 110 до 300 рублей для взрослых, от 90 до 200 рублей — для детей (в зависимости от дня недели). Комплексный билет с посещением территории усадьбы и всех открытых экспозиций — от 410 до 2000 рублей для взрослых, от 320 до 1500 тысяч рублей для детей. Льготы и стоимость посещения отдельных зданий можно уточнить на официальном сайте музея.

Усадьба Мелихово прославилась благодаря писателю Антону Чехову, который владел ею с 1892 по 1899 год. В мелиховский период было написано 42 произведения, включая повесть «Палата № 6» и пьесы «Чайка» и «Дядя Ваня». Чехов также принимал здесь пациентов и открыл школу.

Музей на территории Мелихова начал работать в 1940 году: сначала это был филиал Серпуховского музея, а с 1960 года — Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Чехова. В первозданном виде сохранился только флигель «Чайка», в котором писатель создал одноимённую пьесу. Главный дом был разобран, и в максимально близком к оригиналу виде его отреставрировали лишь в 2018 году. Сейчас в нём, равно как и во флигеле «Чайка», воссозданы интерьеры, в которых жил и работал Чехов.

В отдельном деревянном здании находится мультимедийная литературная экспозиция «Кухня писателя», знакомящая посетителей с рабочими привычками автора «Трёх сестёр» и «Дяди Вани»: например, здесь есть «Книга рецептов» с советами Чехова начинающим литераторам и интерактивный стол, на котором высвечиваются различные документы, связанные с жизнью писателя. Получить представление о врачебной деятельности Чехова можно благодаря экспозиции «Амбулатория», воссозданной в постройке для прислуги.

Ежегодно в усадьбе проводится театральный фестиваль «Мелиховская весна». В нём участвуют театры Москвы, Петербурга, российских регионов, а также зарубежные коллективы. В этом году «Мелиховская весна» пройдёт с 23 мая по 1 июня. Помимо спектаклей отечественных театров, зрителей ждут постановки из Китая, Белоруссии и Казахстана.

Усадьба Мураново

© Konstantin Kokoshkin/Russian Look/www.globallookpress.com

Где: Пушкинский городской округ, д. Мураново.

Билеты: вход на территорию усадебного парка — 100 рублей для взрослых и 60 рублей для детей, экскурсия по экспозиции усадебного дома — от 600 до 650 рублей для взрослых, от 450 до 500 рублей для детей (в зависимости от дня недели).

Важно: посетить усадебный дом можно только в составе экскурсии.

История Муранова связана с двумя известными поэтами: Евгением Боратынским и Фёдором Тютчевым. Боратынский и его близкий друг, литератор Николай Путята, были женаты на дочерях владельцев усадьбы Энгельгардтов. Боратынский с семьёй в летнее время жил в Муранове. По чертежам поэта к деревянному главному дому было пристроено двухэтажное каменное здание, сохранившееся до наших дней. Позднее усадьба отошла Николаю Путяте и его жене, на чьей единственной дочери женился младший сын Фёдора Тютчева Иван. Его усилиями Мураново превратилось в музей поэта: сын свозил в усадьбу из разных уголков России личные вещи, книги, автографы своего отца.

Официальный статус музея Мураново получило в 1919 году.

Сейчас на территории усадьбы, помимо главного дома, находятся усадебный храм, деревянная колокольня, несколько хозяйственных построек, например кучерская и сторожка, и небольшая деревянная изба, которую Иван Тютчев построил для своих детей. В главном доме расположен мемориальный музей, где можно увидеть предметы быта семьи Тютчевых: ковры, одежду, посуду, издания стихов Тютчева и Боратынского и так далее. В кучерской находится выставочный зал, где располагаются временные экспозиции. Кроме того, в усадьбе прекрасный парк: по нему можно прогуляться, полюбоваться внешним видом построек, а в здании амбара, где сейчас находится кафе, — выпить кофе и попробовать мурановские вафли и щи из квашеных ананасов.

С 2024 года в Муранове проводится литературный фестиваль «Про речь», партнёром которого стало издательство «Альпина Проза». В этом году он состоится 24 мая. Посетителей ждут публичные беседы и встречи с писателями, например с автором книги «Стихи и вещи. Как поэты Серебряного века стали иконами стиля» Екатериной Горпинко, театрально-музыкальные представления, гастроэкскурс «Кухня XIX века» и усадебные игры: крокет, лото и серсо.

Музей-заповедник Чайковского

© Konstantin Kokoshkin/Russian Look/www.globallookpress.com

Где: г. Клин, ул. Чайковского, 48.

Билеты: вход на территорию музея-заповедника — 50 рублей для взрослых, 30 рублей — для льготных категорий граждан. Единый билет в музей-заповедник с посещением мемориального комплекса, экспозиций и выставок концертно-выставочного комплекса — 650 рублей для взрослых, 450 рублей — для льготных категорий граждан.

В подмосковном Клину великий русский композитор провёл последние годы своей жизни — с 1885 по 1893 год. Сначала он снимал дачи в усадьбах сёл Майданово и Фроловское, а в 1892 году переехал на окраину Клина, в городскую усадьбу, которую снимал у мирового судьи Сахарова. В «клинский» период Чайковский написал свои знаменитые оперы «Иоланта», «Пиковая дама» и «Чародейка», балеты «Спящая красавица» и «Щелкунчик», Третий фортепианный концерт.

После смерти композитора его младший брат Модест в 1894 году выкупил дом и основал там музей Чайковского — старейший мемориально-музыкальный музей в России. В 2013 году в состав музея-заповедника также вошли Майданово, Фроловское и усадьба Демьяново, которую часто посещал композитор.

В мемориальном доме, окружённом красивым парком, полностью сохранилась обстановка, в которой жил и работал Чайковский: его дневники, рукописи произведений, фотографии, мебель, предметы быта и кабинетный рояль «Беккер», принадлежавший композитору. Помимо мемориального дома-музея и усадебных построек, на территории усадьбы находится возведённый в середине 2000-х годов концертно-выставочный комплекс. В нём размещена мультимедийная экспозиция «Чайковский. Симфония «Жизнь», знакомящая посетителей с жизненным путём композитора. Среди экспонатов — фотографии, письма и личные вещи Чайковского, также гости могут послушать запись его голоса, сделанного на фонографе Эдисона. В комплексе регулярно устраивают концерты, а с 2015 года в музее проходит знаменитый международный фестиваль искусств Чайковского.

Усадьбы Майданово, Демьяново и Фроловское до наших дней почти не сохранились. В Майданове и Фроловском есть старинные парки с прудами, в Демьянове — парково-развлекательный комплекс, восстановленная Успенская церковь XVIII века и остатки главного усадебного дома.

Усадьбы Боблово, Шахматово и Тараканово

© шахматово.рф

Где: Солнечногорский район, д. Гудино (усадьба Шахматово), д. Тараканово, 32 (усадьба Тараканово), Клинский район, д. Боблово, 11 (усадьба Боблово).

Билеты: единый билет на посещение трёх усадеб — 1000 рублей для взрослых, 850 рублей — для льготных категорий граждан. Есть отдельные билеты на посещение каждой усадьбы, а также билеты на посещение двух из трёх усадеб — со стоимостью можно ознакомиться на официальном сайте музея-заповедника Менделеева и Блока.

Три подмосковные усадьбы, образующие музей-заповедник Менделеева и Блока, связаны с историей трёх знаменитых людей: химика Дмитрия Менделеева, ботаника Андрея Бекетова и его внука, поэта Александра Блока. Менделеев вместе со своим приятелем, химиком Николаем Ильиным, купил в складчину усадьбу Боблово, где собирался устроить сельскохозяйственную ферму. Бекетов, друживший с Менделеевым, по совету химика приобрёл в качестве летней резиденции усадьбу Шахматово, куда с детства и на протяжении почти всей жизни приезжал Александр Блок. Тараканово, принадлежавшее старинному дворянскому роду Таракановых, знаменито благодаря церкви Михаила Архангела, где в августе 1903 года Блок обвенчался с дочерью Дмитрия Менделеева Любовью.

Усадьба Шахматово после революции была разрушена, но с 1980-х годов постройки начали восстанавливать. В 2000 году открылся флигель, где жили Блок с Менделеевой, а в 2001 году — главный дом: он был отстроен по проекту 1910 года, созданному самим Александром Блоком. Сейчас в доме полностью воссоздана обстановка времён поэта. Дом, построенный в Боблове Дмитрием Менделеевым, также не сохранился. Зато сохранился усадебный дом, принадлежавший Николаю Ильину.

Сегодня в здании находится экспозиция, посвящённая Менделееву: фото учёного и членов его семьи, фрагменты научных работ, мебель и предметы интерьера. Храм Михаила Архангела в Тараканове, долгое время находившийся в полуразрушенном состоянии, в 2018 году был отреставрирован, в нём проходят богослужения. Сейчас по территории Тараканова водят экскурсии, в ходе которых рассказывают о творчестве Блока и его отношениях с Любовью Менделеевой.

Усадьба Середниково

© Konstantin Kokoshkin/Russian Look/www.globallookpress.com

Где: Солнечногорский район, пос. санатория «Мцыри», вл. 1.

Билеты: вход на территорию парка — 150 рублей для взрослых и лиц от 7 лет, дошкольники — бесплатно. Стоимость экскурсий — 500 рублей для взрослых, 300 рублей — для школьников и студентов.

Усадьба Середниково известна тем, что в первой половине XIX века ею владел Дмитрий Столыпин, родной брат бабушки поэта Михаила Лермонтова по материнской линии Елизаветы Арсеньевой. В детстве и юношестве Лермонтов вместе с бабушкой часто бывал здесь. Позднее усадьба перешла к сыну Столыпина Аркадию, отцу государственного деятеля Петра Столыпина. После революции в Середникове устроили санаторий для партийных работников, а в начале 1990-х годов усадьбу отдали в долгосрочную аренду ассоциации «Лермонтовское наследие».

Усадебные постройки, включая парадный дворец, сохранились в хорошем состоянии. Сейчас они сдаются в аренду для проведения мероприятий. Попасть во дворец можно только с экскурсиями: они проводятся по расписанию, которое можно посмотреть на официальном сайте усадьбы. В ходе экскурсии посетители могут осмотреть интерьеры XIX века и узнать подробности биографии Лермонтова.

На территории Середникова сохранились старинный парк с прудом, а также остатки трёх каменных мостов. В одной из построек работает кафе «Чайный домик», где можно перекусить после прогулки. Середниково также известно как место съёмок многих фильмов и сериалов, например сериалов «Закрытая школа», «Угрюм-река» и «Пищеблок», кинофильма «Адмиралъ». Раньше на базе оставшихся декораций работал киногород Piligrim Porto, но теперь он закрыт.

Дом-музей Михаила Пришвина

© prishvin.ru

Где: Одинцовский городской округ, д. Дунино, 2.

Билеты: 300 рублей для взрослых, 200 рублей для пенсионеров и студентов, детям до 16 лет — бесплатно.

Небольшая деревянная усадьба с яблоневым садом и еловой и липовой аллеями была построена в 1901 году. В годы Великой Отечественной войны здесь находился военный госпиталь. В 1946 году пришедший в запустение дом приобрёл писатель Михаил Пришвин, который проводил здесь каждое лето до своей смерти в 1954 году. В 1980 году усадьба стала филиалом Государственного литературного музея имени Даля.

Сейчас в доме размещена экспозиция, посвящённая жизни писателя: рабочий кабинет Пришвина, комната его жены, веранда, личные вещи и охотничьи и фотографические принадлежности автора «Кладовой солнца». Особый интерес представляют его библиотека и личный автомобиль «Москвич-400» — на нём Пришвин, впервые севший за руль в 61 год и в дневниковых записях называвший себя «старейшим шофёром Москвы», ездил в последние шесть лет своей жизни. От усадьбы вдоль берега Москвы-реки по лесу проходит Пришвинская тропа, по которой любил прогуливаться писатель.

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