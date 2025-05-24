Тарифы, ограничения и новые модели: как в Москве проходит велосезон-2025

Велосипедный сезон стартовал еще в середине марта, но теплая погода в Москву для комфортных поездок пришла только под конец мая. «Рамблер» поговорил со столичным департаментом транспорта, Центром организации дорожного движения, сервисами велопроката и выяснил основные новшества этого сезона, а также отобрал локации с красивыми видами, где можно покататься.

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Километры велодорожек

Сегодня в Москве для передвижения на велосипеде жителям и гостям столицы доступно 542 км велоинфраструктуры. Большая её часть — порядка 80% — приходится на велопешеходные дорожки (отделены конструктивно от проезжей части и предназначены для раздельного или совместного движения пешеходов и велосипедистов) и велодорожки (отделены от дороги и тротуара газоном или бордюром). Еще около 20% занимают велополсы, которые отмечены на проезжей части разметкой. И менее 1% составляют велозоны — дорога, на которой могут передвигаться машины и велосипедисты, но последние имеют преимущество. Владельцы байков могут занимать всю полосу, а автомобилисты должны уступать им дорогу. Скорость на таких участках ограничена до 20 км/ч.

В 2024 году в Москве обустроили велоинфраструктуру на более 90 новых улицах, рассказали «Рамблеру» в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). В частности, было сделано 12 новых велодорожек, 16 постоянных велополос, восемь велопешеходных дорожек, четыре велозоны и три зоны со совмещённым движением — это спокойные улицы, где скорость автомобилей ограничена до 30 км/ч, а велосипедисты должны ехать по правому краю проезжей части.

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Чтобы велосипедистам было удобно передвигаться между станциями транспортного каркаса, офисами, жилыми кварталами и торговыми центрами, в столице создают специальные маршруты, добавил представитель ЦОДД. Например, в этом году новые полосы появились на маршруте, который соединяет Комсомольскую площадь с Белорусским вокзалом. Они идут по Грохольскому переулку, улицах Дурова, Достоевского, Палиха и Лесной. В Марьине велоинфраструктура связала метро «Братиславская», торговые центры («Бум», «Люблю Молл», «Марьинский пассаж») и набережную Москвы-реки. А в Отрадном велополосы теперь позволяют доехать от жилых кварталов до парка «Свиблово».

«Помимо обустройства новой, ЦОДД также следит за существующей велоинфраструктурой и, при необходимости меняет её, реализовывая более удачные проектные решения», — уточнил представитель организации. Также в городе продолжаются работы по созданию парковочных мест для велосипедистов. Сейчас действует порядка 18 тысяч велопарковок. Их организуют столичные власти и кикшеринговые сервисы.

Инфраструктура для велосипедистов развивается не только на улицах города, но и в парках. В общий сложности велоинфроструктурой оборудованы более 110 парков и зелёных зон Москвы. Среди них есть крупные парки вроде «Сокольники», «Измайловский» или музей-заповедник «Коломенское», а также небольшие районные — например, Парк имени Лужкова в Нагатино-Садовники.

В прошлом году в столице закончили работы по созданию веломаршрута «Зелёное кольцо», который начали прокладывать еще в 2021 году. Его протяженность составляет 129 км. Он связывает 32 парка и 29 транспортно-пересадочных узлов — станции метро, МЦК и МЦД. В маршрут входят велодорожки, велопешеходные дорожки, велополосы, велозоны и зоны совмещённого движения. А также знаки, указатели и навигационные стенды. За 2024 год велосипедисты совершили по «Зелёному кольцу» более 100 тысяч поездок, отметил представитель ЦОДД.

Проложить маршрут и узнать более подробную информацию о нем можно на сайте gucodd.ru в разделе «Зеленое кольцо». Например, можно проехать от Ботанического сада до музея-заповедника «Царицино», заскочив по пути в Лосиноостровский парк и Терлецкие пруды.

Функциональные модели

В этом году в столице для аренды доступно порядка 20 тысяч электровелосипедов. Среди них 9 тысяч моделей городской службы велопроката «Велобайк», более 5 тысяч электровелосипедов шерингового сервиса «МТС Юрент» и 5 тысяч компании Whoosh. Об этом рассказали представители департамента и операторы проката.

В «Велобайке» доступны усовершенствованные модели электровелосипедов в ярко оранжевом цвете 2.0. У них есть удобное мягкое сиденье, улучшенные дисплей и тормозная система, мотор-колесо, бескамерные покрышки, крупные передние и задние номера и другое. Заряда батареи хватает на расстояние до 40–50 км. Помимо Москвы, арендовать электровелосипеды «Велобайка» можно в Зеленограде, Митино, Бутово, Ново-Переделкино, Солнцево, в поселение Сосенское, Некрасовке, а еще в Сколково и на территории музея-заповедника «Горки Ленинские».

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Электровелосипеды «МТС Юрент» располагаются вблизи станций метро, МЦД и других общественных местах. Для проката компания предлагает модели Ninebot B100, рассказала «Рамблеру» директор по коммуникациям сервиса Алёна Сухаревская. Для безопасности в них установили IoT-трекеры. С их помощью можно определить месторасположение устройства и снизить его скорость в «медленных зонах» — территории ограничения скорости до 5–15 км/ч в людных местах. К ним относятся парки, территории рядом с метро, МЦД, МЦК, остановки наземного транспорта. Посмотреть такие локации можно на Едином транспортном портале transport.mos.ru в разделе «Московский прокат». Сейчас в городе действует 350 «медленных зон».

Компания Whoosh в этом сезоне представила электровелосипеды модели Ninebot B100H, которая весит всего 31,5 кг, но способна выдержать вес «двухколесного наездника» до 120 кг. Седло в них регулируется под любой рост, покрышки с вспененным наполнителем обеспечивают хорошую амортизацию, а дисковые тормоза — своевременную, но не резкую остановку. Они также оборудованы IoT-трекерами для снижения скорости или остановки транспорта в зонах ограничения. Об этом «Рамблеру» рассказала сотрудник пресс-службы сервиса Анастасия Шевченко.

Опрошенные «Рамблером» представители сервисов проката утверждают, что ездить на электровелосипедах можно как с применением мотора, так и без него — просто крутить педали, как на механическом велосипеде.

Цена за аренду

Стоимость проката складывается из платы по выбранному тарифу и повременной аренды — за каждую минуту свыше установленного времени пользования. Например, «Велобайк» предлагает арендовать электровелосипед на один час за 289 рублей, после чего каждая минута будет стоить 6 рублей. По желанию можно приобрести страховку — от 17 рублей. Также у сервиса есть «поминутный» тариф, в рамках которого оплата за старт (активация устройства) составит 40 рублей, а плата за минуту будет стоить 6 рублей.

В Whoosh действует гибкий тариф — цена за старт и минуту может меняться в зависимости от локации, спроса, времени суток и дня недели. В среднем, минута поездки стоит около 8 рублей, активация устройства обойдется примерно в 50 рублей. Есть и тарифные пакеты. Например, можно арендовать электровелосипед на 20 минут за 155 рублей.

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В «МТС Юрент» цена в Москве за старт составляет 50 рублей, а стоимость минуты — от 7,99 рублей. По словам Алены Сухаревской, можно приобрести пакет, который позволяют сэкономить до 30% на каждой поездке и включает бесплатный старт. В аренду устройств от «МТС Юрент» входит страховка, которая покрывает ущерб нанесенный здоровью пешехода или другого велосипедиста. «Максимальная страховая сумма составляет 900 тысяч рублей», — говорит она.

Помимо электровелосипедов, в Москве можно взять на прокат обычные механические модели. В июне «Велобайк» выведет на дороги более 4 тысяч таких устройств. Также постепенно открываются пункты проката детских и взрослых велосипедов в московских парках. Например, арендовать их можно в «Сокольниках», «Парке культуры», «Парке Победы» и других. Стоимость — от 100 рублей в час (в зависимости от типа велосипеда и парка).

Правила и штрафы

Максимальная разрешённая скорость в городе для СИМ (средств индивидуальной мобильности) составляет 25 км/ч. В жилых и дворовых зонах, а также на всей территории между Третьим транспортным кольцом и МКАД передвигаться можно со скоростью не больше 20 км/ч., говорит Анастасия Шевченко. Также нужно соблюдать скоростной режим в «медленных зонах» и совмещенного движения.

Управлять электровелосипедами, как и электросамокатами, могут только лица старше 18 лет. Поэтому в новом сезоне все пользователи для аренды устройства должны пройти обязательную верификацию на портале mos.ru. Нужно связать свой аккаунт в приложение проката с учетной записью на портале московского правительства. Только после этого велосипед или самокат будут доступны для аренды.

Согласно правилам дорожного движения велосипедисты старше 14 лет должны передвигаться по велополосам, велодорожкам, велопешеходным дорожкам и по другим велозонам. При отсутствии велоинфраструктуры велосипедист может двигаться по правому краю проезжей части. Если такой возможности нет, то по тротуару или пешеходной дорожке.

При этом велосипедисты до 14 лет вместе с сопровождающими могут передвигаться только по тротуарам или велосипедным дорожкам. Выезжать на проезжую часть им запрещено. Перевозить маленьких детей можно только в специальном сиденье. При плохой видимости или ночью необходимо включать фонари. Нельзя парковать личный велосипед на тротуаре. Если нет никаких знаков — то велосипед в городе должен быть припаркован на краю проезжей части, параллельно краю.

При пересечении пешеходного перехода необходимо спешиться. За нарушение ПДД велосипедисту грозит штраф в размере 800 рублей. Если он наедет на пешехода и причинит ему вред здоровья (легкая и средняя тяжесть), а также будет управлять СИМ в состоянии алкогольного опьянения, сумма штрафа составит — от 1000 до 1500 рублей.

Электросамокаты московских сервисов проката оснащены номерными знаками. Отследить двухколесных нарушителей ПДД в том числе помогает городская система видеонаблюдения. Но ввести санкции могут и сами операторы проката. Например, за управление устройством в алкогольном опьянении и перевозку пассажиров «МТС Юрент» и Whoosh штрафуют своих пользователей на 100 тысяч рублей и блокируют их аккаунты. За неспешивание на пешеходном переходе сумма штрафа составит тысячу рублей, неправильную парковку — 500 рублей (парковать прокатные электровелосипеды можно только в специальных зонах и на оборудованных парковках, все они обозначены на карте в приложении). Санкции вводят исходя из конкретного случая и серьезности нарушения, вторят представители прокатных компаний.

© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Где покататься на велосипеде в Москве

Крылатские холмы

Ландшафтный парк, расположенный в одноименной районе Крылатское. Здесь проходит единственная в мире олимпийская велотрасса протяженностью 13,6 км. Ее построили к Летним олимпийским играм 1980 года. Трасса состоит из крутых спусков, подъемов и поворотов, так что покататься на ней будет интересно опытным велолюбителям. Новички могут прокатиться по велодорожке в районе бизнес-центра «Крылатские холмы».

Измайловский парк

Это место подойдет для неспешных прогулок на открытом воздухе для всей семьи. Велосипедные дорожки есть на аллее Большого Круга и на аллее Пролетарского Входа. Общая их протяженность — 4,3 километра. Маршрут проходит мимо колеса обозрения, а также лесного массива. Отсюда также можно свернуть на необустроенную тропиночную сеть и проехать по бездорожью. Кроме того, для любителей экстрима в парке есть деревянные трамплин, на котором можно практиковать трюки. В парке работает велопрокат.

Сокольники

В парке проложена 12-километровая сеть велодорожек с удобным покрытием, оборудованных по европейским стандартам. Они пересекают центральные площадки парка, ведут к Большому розарию, Сиреневому саду, Собачьему пруду и в другие живописные уголки. На Фестивальной площадке также обустроена веломойка. Покататься можно и по «просекам», и по лесной части парка, встречая на своем пути белок и другую живность. В парке также работает велопрокат.

Музей-заповедник «Коломенское»

В музее-заповеднике организована целая сеть велодорожек, протяженностью 5 км с перепадом высот. Маршрут проходит по 1-й и 2-й улицам Дьякова Городища, рядом с Дьяковским яблоневым садом, в котором, можно спешиться, чтобы прогуляться. По маршруту также протекает Коломенский ручей. Во время поездки можно увидеть некоторые достопримечательности — дворец Алексея Михайловича, и церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи. В заповеднике есть несколько пунктов проката велосипедов.

Лианозовский парк

Для любителей спокойных прогулок в парке проложена 1,3-километровая велодорожка со специальным покрытием. Но главная «фишка» парка — BMX-комплекс с трамплинами и специальными сооружениями для оттачивания трюков. Он расположен на площади 2500 кв.м, одновременно тут могут заниматься 150 человек. Комплекс оборудован специальный противоударным покрытием.

Новые правила, ограничения, модели и цены: в Москве стартовал сезон самокатов-2025