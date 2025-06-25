В Москве появятся два новых бассейна под открытым небом

Новые летние зоны отдыха совсем скоро появятся в парках «Москворецкий» на северо-западе столицы, а также в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» на юго-востоке. Об этом сообщает портал mos.ru. Здесь, в рамках проекта «Лето в Москве», откроются бассейны под открытым небом.

© Илья Наймушин/РИА Новости

Природно-исторический парк «Кузьминки» — один из самых старых на территории Москвы. Здесь расположена знаменитая усадьба «Кузьминки», возникшая в ХVIII веке и долгое время принадлежавшая баронам Строгановым и князьям Голицыным, говорится на сайте парка. До сих пор в парке сохранились почти все архитектурные постройки и планировка тех времен. Парк «Москворецкий» — самый большой природный парк Москвы, площадь составляет 3 660 гектар. Его территория включает в себя Строгинскую пойму, Троице-Лыково, Строгинский, Щукинский полуостров и Крылатскую пойму, отмечается на сайте Мосприроды. В каждом из парков для жителей и гостей столицы имеется вся необходимая инфраструктура для отдыха — детские и спортивные площадки, тихие аллеи, зоны для игр и многое другое. Кроме того, здесь проводят мастер-классы для детей и взрослых, тренировки на открытом воздухе, праздники и др. А новые крытые бассейны станут ещё одними точками притяжения сюда людей.

Как ранее сообщалось на сайте правительства столицы, бассейны в «Москворецком» и «Кузьминках-Люблино» запустят с 1 июля. Они станут работать, как и все другие бассейны под открытым небом, которые открылись в столице с 1 июня, — по определённому расписанию. Сейчас москвичам и гостям доступны 12 бассейнов в парках, а также 12 локаций на фестивальных площадках «Московских сезонов» в районах Гольяново, Вешняки, Медведково, Марьино и других. «Всего в этом сезоне в парках будут работать 14 бассейнов», — сообщил руководитель столичного департамента культуры Москвы Андрей Фурсин, его слова приводит портал mos.ru.

Купить билет в бассейны под открытым небом «Москворецкий» и «Кузьминки-Люблино» можно уже сейчас на сайте Мосбилет. Стоимость зависит от времени суток, продолжительности сеанса и дня недели (как и во всех других бассейнах). Например, в 9.00 по будням взрослый билет стоит 550 рублей за полтора часа, детский — 250 рублей, а за трёхчасовой сеанс, который начинается в субботу в 18.00, цена взрослого билета составит две тысячи рублей, а детского — одну тысячу рублей.

Как отмечается на портале mos.ru, в новых локациях для взрослых будут работать бассейны глубиной 1,4 метра, а также зоны «мелкой воды» для детей, глубина которых составляет 0,6 метра. Переодеться можно будет в раздевалках, перед и после купания принять тёплый душ, а позагорать — на удобных шезлонгах или прилечь в тени под уютными навесами. Всё это уже включено в цену билета.

Также на площадках можно будет за отдельную плату взять напрокат полотенце, одноразовые тапочки и нарукавники. Хотя, по мнению врача-дерматовенеролога, косметолога Ирины Комаровой, лучше всё-таки пользоваться личными вещами: «Это более гигиенично и исключит передачу кожных заболеваний».

Во всех зонах для купания установлена специальная система подогрева воды, благодаря чему купаться можно в любую погоду (иногда из-за непогоды — сильного дождя или ветра — бассейны могут закрыть, об этом заранее сообщается в разделе «Бассейны» на странице «Лето в Москве»). Безопасность в городских бассейнах, как рассказали ранее «Рамблеру» в Департаменте торговли и услуг Москвы, обеспечивается специальной системой водоподготовки. Вода проходит многоступенчатую фильтрацию и очистку в круглосуточном режиме. Чтобы сотрудники успели привести в порядок территорию — помыть полы, протереть шезлонги и душевые кабины, между сеансами делается перерыв.

Хлорированная вода в бассейне не может нанести вред организму здорового человека, рассказывал ранее «Рамблеру» врач-терапевт медицинского центра «UNI Клиник» Фёдор Семёнов. Но у людей с различными заболеваниями кожи, например, атопическим дерматитом, экземой, псориазом и прочими, хлорка может вызвать воспаление. Также, по его словам, не стоит посещать бассейны аллергикам или людям с повышенной чувствительностью к хлору: «У таких людей после сеанса может появиться зуд, конъюнктивит, насморк и кашель».

Очень важно во время отдыха у воды защищать кожу от воздействия солнечных лучей, продолжает Ирина Комарова. По ее словам, необходимо использовать солнцезащитный крем с уровнем SPF (указывает на степень защиты кожи от ультрафиолетовых лучей) не менее 30, а лучше — 50. «Наносите его каждые 30 минут, если загораете на пляже или около бассейна, так как крем перестаёт действовать при активном купании», говорит эксперт. Также она добавляет, что самое безопасное время для отдыха у воды — это утренние часы с 7.00 до 11.00 и вечерние часы с 16.00 до 19.00.

Бассейны под открытым небом в Москве: лучшие локации и стоимость сеансов