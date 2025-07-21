Комик Сергей Орлов «Моя цель развлекать людей, а не обижать»

В интервью «Рамблеру» Сергей Орлов рассказал о новом бизнесе, «мамбете» и недопустимых шутках.

© Sasha Orlov

32-летний уроженец якутского посёлка Депутатский Сергей Орлов — один из самых популярных российских комиков. Он начал заниматься стендапом в начале 2010-х, став одним из организаторов первого в Якутии «Северного Stand Up клуба», а в 2017 году создал YouTube-канал, куда выкладывал свои выступления. После победы на комедийном фестивале «Панчлайн-2018» в номинации «Лучший сольный концерт» Орлов переехал в Москву и начал выступать в клубе «Stand Up Club #1». Сейчас у YouTube-канала комика более 1,4 миллиона подписчиков, на его счету пять сольных концертов. В своих выступлениях Сергей затрагивает темы, понятные многим россиянам: проблемы с алкоголем, жизнь в провинции, самоопределение.

Сейчас Орлов пробует себя на новом поприще. Вместе с ресторатором Александром Пичугиным, в чью барную сеть «Феодальная сеть баров» входят расположенные в разных городах России бары «Руки Вверх! Бар», Spletni Bar by Anna Asti, Nebar и другие, Сергей открыл в московском Столешниковом переулке летний поп-ап-проект Summer Punch, средний чек в котором составляет 1500 рублей.

«Рамблер» поговорил с Орловым и Пичугиным о концепции и меню этого заведения и расспросил комика о юморе в разных регионах страны, недопустимых шутках и способах перезагрузки после длительных туров.

Вы занимаетесь стендапом более 10 лет. По вашим наблюдениям, как за это время изменилась эта индустрия?

Сергей Орлов: Сильно изменилась. Когда я начинал выступать, то в некоторых заведениях приходилось рассказывать, что такое стендап. Сейчас все знают, что стендап — большая индустрия, в ней много денег, много комиков, которые гастролируют. Среди этих комиков есть большие звёзды, которые снимаются в кино и на телевидении, работают с большими брендами. На мой взгляд, за эти 10 лет индустрия стендапа прижилась в России очень хорошо. Могу ошибаться, но русскоязычный стендап по размерам индустрии находится на втором месте после англоязычного. Хотя, возможно, он уступает и испаноязычному, потому что на испанском тоже говорит много людей.

Как за это время изменилась ваша публика? Стала ли она более требовательна к шуткам, сложнее её рассмешить?

Сергей Орлов: Я бы не сказал, что аудитория стала более требовательной. Люди по-прежнему приходят на мои выступления отдыхать, смеяться, развлекаться. Ведь стендап, по сути, это фокус. Когда его смотришь впервые, то кажется, что это просто разговорный жанр, но это не так. Все комики на самом деле показывают фокусы, и со временем эти фокусы видоизменяются. Возможно, в чём-то моя публика изменилась, но и я за это время изменился. Я взрослею, у меня появляются темы, которыми я не интересовался пять лет назад. Например, сейчас мне интересна тема переходного возраста у взрослых людей.

Вы ездите в туры по разным городам. По вашим наблюдениям, есть ли города, где аудитория более отзывчивая, её легко рассмешить? Например, где-то слушатели очень отзывчивые и весёлые, а на условном Урале — серьёзные ребята, которых нужно долго раскачивать?

© Sasha Orlov

Сергей Орлов: Наоборот, на Урале у меня всегда шикарные концерты. Я обожаю ездить в Екатеринбург, Челябинск и другие города Урала. По моему опыту, везде в России люди достаточно открытые.

Различается ли сам юмор в разных регионах?

Сергей Орлов: Мне кажется, да. Юмор — это прежде всего язык, и шутки рождаются, исходя из языка. А внутри нашей страны есть разные диалекты и слова. Допустим, слова или фразы, которые используют на юге, не используют на Урале, Севере, Дальнем Востоке. Например, у нас в Якутии есть слово «мамбет», которое вряд ли кто-то знает в Москве. Это скорее оскорбление, так называют не очень образованного, грубого, хамоватого человека. Наверное, это аналог слова «гопник». А в Сочи есть слово «бздых», так называют отдыхающих.

Над какими темами вы никогда не позволите себе шутить?

Сергей Орлов: Над человеческим горем. Это одна из ключевых недопустимых для меня в юморе тем. В этом случае шутки никогда не будут уместными. Не буду шутить о религии, потому что для многих людей это важная часть жизни. Я же преследую цель развлекать людей, а не обижать. Хотя у меня бывали неудачные шутки. Но если я кого-то обижу своим юмором, то мне очень легко извиниться.

Вы сами можете обидеться на шутку?

Сергей Орлов: Меня, наверное, трудно обидеть. Но есть шутка, а есть оскорбление, и между ними тонкая грань. И надо понимать, ради чего это было сказано: чтобы пошутить или чтобы оскорбить. Будет ли человек обижаться на шутки, зависит от его рамок: для кого-то смешное высказывание может быть обидным, для кого-то — нет.

На ваш взгляд, чувство юмора даётся от природы или его можно в себе развить?

Сергей Орлов: Я думаю, что это и природный дар, и то, что в себе, безусловно, можно развить. Но только природного дара для комика недостаточно. Как говорят в спорте, дисциплина бьёт талант. Стендаперу для успеха нужно каждый день выступать, желательно даже несколько раз.

Вы сильно устаёте во время туров по стране? Как в таком случае восстанавливаетесь?

Сергей Орлов: Туры — это очень большие энергетические и физические затраты. Мне несложно выходить на сцену, я люблю свою работу. Но я не люблю светские мероприятия, где нужно фотографироваться, где много людей, которые снимают всё на смартфоны или веселятся напоказ. Такие люди выводят меня из равновесия.

Перезагружаюсь дома или на даче. Рядом с моей дачей большой лес. У меня есть багги, я на нём катаюсь по лесу, по грязи. Иногда багги застревает, меня выталкивают, и я еду дальше. Мне почему-то очень нравится этот процесс: застрял, вытолкали, поехал дальше.

Ещё люблю ходить в баню и гулять по Москве. Летом Москву просто обожаю, это лучший город на планете. Я побывал уже во многих городах, но города лучше Москвы пока что не видел. Здесь каждый год стараются, чтобы столица выглядела всё лучше. Например, у нашего кафе сейчас идёт монтаж павильона фестиваля «Сады и цветы». Это доставляет некий дискомфорт, но это делается, чтобы здесь стало красиво. А на Новый год и Рождество Столешников переулок превращается в сказку.

Раньше КВН был трамплином для тех, кто хотел построить карьеру в юморе. А какие сейчас есть возможности и площадки для начинающих комиков?

Сергей Орлов: Их очень много. Можно целиком и полностью сделать себя самому. Для этого достаточно развивать свои социальные сети, снимать свои выступления и выкладывать их в интернет, ездить в туры. И не нужны будут никакие телеканалы или продюсеры.

Многие комики сейчас так и продвигаются. Последние звёзды, которые появлялись в стендапе, например Дима Коваль (стендап-комик, ведёт подкаст «Пью пиво и ною» и YouTube-канал «Канал Коваля» — Прим. «Рамблера»), — это люди из интернета, а не с телевидения.

Если человек талантлив и трудоспособен, он добьётся успеха в этой сфере. Это, правда, сейчас занимает гораздо больше времени, чем в самом начале развития стендап-индустрии в России, но тем не менее это возможно.

Но из-за того, что продвижение в интернете доступно всем, для артиста создаётся большая конкуренция…

Сергей Орлов: Во-первых, в конкуренции нет ничего плохого. Во-вторых, каждый артист благодаря интернету может найти свою аудиторию: не просто левых или правых людей, а публику, которая придёт посмотреть именно на этого комика, а не потому, что им больше некуда сходить.

Как у вас родилась идея создать Summer Punch? Как вы выбирали локацию и разрабатывали меню?

© Sasha Orlov

Сергей Орлов и Александр Пичугин

Александр Пичугин: Я давно наблюдаю за Сергеем в социальных сетях и заметил, что он глубоко погружен в гастрономию. Когда он высказывается о ресторане, ощущается, что у него есть определённый уровень насмотренности. Я подумал, что, скорее всего, ему захочется открыть своё заведение.

Потом менеджер Сергея познакомил нас, мы встретились в помещении в Столешниковом переулке, где сейчас находится Summer Punch. Я сразу обозначил интерес и желание попробовать запустить новый гастропроект. Сергею это тоже оказалось интересно. В течение пары недель мы придумали название и начали разрабатывать концепцию. Поскольку в этой локации раньше работало другое моё заведение, то мы уже понимали, какой здесь трафик, аудитория и контингент. Нам нужно было в короткие сроки сделать ребрендинг.

Сергей, как вы решились на эту авантюру? У вас до этого не было ресторанного бизнеса, а конкуренция в Москве высокая.

Сергей Орлов: Поэтому мы и открыли Summer Punch вместе с Сашей и заявили его как летний проект. Посмотрим, насколько он будет популярен. Сейчас я не знаю ничего, я новичок на этом поприще. Когда Саша выдвигает мне какие-то идеи, я в чём-то спорю, а в чём-то соглашаюсь, но очевидно, что у него больше опыта.

Как распределились ваши роли в проекте?

Александр Пичугин: Я называю Сергея концепт-шефом: он подаёт нам идеи, какую еду он хотел бы видеть в заведении. Мы их реализуем. Совместно в процессе придумываем форматы, которые могут быть интересны нашим потенциальным гостям: людям от 25 до 35 лет, активным и любящим веселиться.

Мы открыли заведение, чтобы наши гости могли отдохнуть от повседневной рутины, повеселиться, отвлечься от новостей и прочего информационного шума. Концепция подразумевает большое количество мероприятий с одновременным размещением большого количества людей (у нас около 150 посадочных мест, в режиме танцпола на вечеринках бар вмещает до 300 человек). Мы сразу определили, что скорость отдачи блюд и напитков должна быть очень высокой. Поэтому в меню появились сэндвичи и пунши, которые можно отдавать очень быстро. И вообще нет, наверное, более летнего напитка, чем пунш, и более простого и понятного блюда, чем сэндвич.

Сергей Орлов: Кстати, у нас в заведении есть беговая дорожка для тех, кто чувствует вину за потреблённые калории и хочет их тут же сбросить.

Сергей, вы будете отвечать за творческую составляющую заведения?

Сергей Орлов: Да, я сам буду выступать здесь и приглашать своих знакомых комиков.

Сколько денег вы вложили в этот проект?

Александр Пичугин: Пока мы не разглашаем эту информацию. Но мы планируем окупить эти вложения за три месяца. У нас запланированы коллаборации с крупными брендами, известными лицами в ресторанной индустрии. Например, мы ведём переговоры о запуске спецменю от шеф-повара Андрея Шмакова, чей ресторан Savva в 2021 году получил звезду Michelin. Планируем поработать с командой петербургского бара El Copitas, который неоднократно входил в топ-50 лучших баров мира по версии рейтинга The World's 50 Best Bars.

Каждую неделю мы будем вводить в меню новые блюда и напитки. Например, еженедельно будем делать новый авторский пунш, попробовать который можно только на протяжении недели. Каждую пятницу и субботу будем готовить бассейн пунша.

Сергей, вам не было страшно браться за проект в сфере, в которой вы ранее себя не пробовали?

Сергей Орлов: Мне не было страшно, но не хотелось бы быть очередным артистом, который открыл ресторан, а потом быстро закрыл. Хотелось бы, чтобы что-то получилось. Пока что мы планируем работать до конца лета. В конце лета обсудим, как у нас идут дела, какие решения оказались удачными, а какие — нет. Два месяца — небольшой срок, тем не менее за это время что-то можно будет понять.

Ваши ближайшие творческие планы?

Сергей Орлов: Сейчас у меня проходит тур по городам России: например, в августе буду выступать в Великих Луках, Гатчине, Петергофе и так далее. И в ноябре мы снимем видеоверсию текущего концерта «Переходный возраст». В нём речь идёт о том, что переходный возраст бывает не только у детей, но и у взрослых.

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