День города — 2025 в Москве: дата, история, программа мероприятий

13 и 14 сентября Москва отмечает День города. Столице исполняется 878 лет. В этом году в план основных торжеств, по данным официального портала московского правительства mos.ru, войдёт 138 мероприятий: спортивных соревнований, концертов, конкурсов, фестивалей, мастер-классов. Как отметила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, чьи слова приводит mos.ru, приуроченные ко Дню города события объединят площадки форума «Москва 2030», музеи, парки, ВДНХ, пешеходные пространства и культурные центры. «Рамблер» рассказывает, какие площадки и мероприятия можно посетить в День города в Москве.

© Пресс-служба ВДНХ

История Дня города в Москве

Впервые День города отмечался в Москве 1 января (13-е по новому стилю) 1847 года. Празднование было посвящено 700-летию города. Как пояснял в беседе с «Лентой.ру» историк Михаил Фадеев, в то время в странах Европы проходил так называемый «парад национализмов»: в каждой стране активно вспоминали и даже создавали национальные традиции и мифологию. Историки Иван Забелин, Константин Аксаков и Михаил Погодин обнаружили в Ипатьевской летописи запись о пире суздальского князя Юрия Долгорукого в Москве в 1147 году. Погодин написал письмо царю Николаю I с предложением отпраздновать 700-летие города: он уверял, что такое торжество сплотит народ. Император согласился.

© Анатолий Гаранин/РИА Новости

Празднование восьмисотлетия Москвы у гостиницы «Москва» на Манежной площади

В следующий раз День города в Москве, тогда уже снова ставшей столицей страны, отмечали 7 сентября 1947 года. По словам Фадеева, тогда генеральный секретарь ЦК КПСС Иосиф Сталин решил с размахом отпраздновать 800-летие города, показав успехи в восстановлении страны после Великой Отечественной войны. Как отмечается на сайте mos.ru, в послевоенной столице к празднованию провели множество работ: привели в порядок дорожные покрытия, на бульварах и в скверах высадили более 200 тысяч цветов, оформили витрины и вывески, покрасили указатели и домовые фонари.

После этого День города не отмечали на протяжении 40 лет. Следующее торжество состоялось 19 сентября 1987 года. В 1988–1990 годах традиция празднования продолжилась. В 1997 году столица отметила своё 850-летие. До 2010 года церемония открытия праздника проходила на Тверском бульваре у памятника Юрию Долгорукому, в 2011 году её перенесли на Красную площадь.

Дата проведения Дня города в Москве

До 2016 года День города в столице отмечали в первую субботу сентября. В 2016 году мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о переносе даты Дня города. Согласно этому документу, праздновать День города теперь можно либо в первую, либо во вторую субботу сентября. Мера была принята, чтобы избежать пересечения с траурными датами: Днём памяти жертв Беслана 3 сентября, днём памяти погибших в результате теракта в Буйнакске 4 сентября 1999 года, днём памяти погибших при крушении самолёта Як-42 под Ярославлем 7 сентября 2011 года, днём памяти погибших при взрывах жилых домов на улице Гурьянова (8 сентября 1999 года) и Каширском шоссе (13 сентября 1999 года) в Москве.

В 2025 году День города в Москве отмечается 13 и 14 сентября.

Куда пойти на День города в Москве

Кинопарк «Москино»

© kinopark.moskino.ru

В кинопарке «Москино» 13 и 14 сентября состоится концерт-мюзикл «А я иду, шагаю по Москве» с участием знаменитых артистов. Песни о столице споют более 20 исполнителей и музыкальных групп, в том числе Алексей Чумаков, Лариса Долина, группа Uma2rman.

Также для гостей кинопарка подготовили интерактивную программу для всей семьи: на территории «Москино» пройдут квесты, мастер-классы, постановочные съёмки. Посетители смогут поиграть в лапту, позаниматься танцами, создать световой меч или необычную маску, сделать селфи в фотозонах, которые будут оформлены в виде сцен из знаменитых кинофильмов.

Приобрести билеты можно на сайте bilet.mos.ru.

Площадка «Театральный бульвар. Послесловие»

В рамках Дня города в Москве на площадке «Театральный бульвар. Послесловие» на Патриарших прудах 14 сентября в 16:00 пройдёт показ поэтического спектакля «Руслан и Людмила». В этой постановке выразительные средства современного театра будут сочетаться с классическим литературным прочтением. В спектакле заняты артисты Мастерской Сергея Безрукова Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК): Александр Смирнов, Алексей Дворянский, Кристина Гайдукова и другие.

В этот же день в 19:00 артисты Театра на Бронной исполнят известные произведения о Москве.

Вход на оба мероприятия свободный.

ВДНХ

Главная выставка страны подготовила ко Дню города большую программу. Возле фонтана «Дружба народов» будет оборудовано пять площадок с экранами и арт-объектами. На них пройдут поэтические, литературные и музыкальные спектакли. Также посетителей выставки ждёт шоу «Кольца Москвы» с применением 3D-графики, рассказывающее о жителях города и их роли в развитии столицы.

В музее «Атом» 13 и 14 сентября пройдут интерактивные экскурсии «Москва атомная», которые будут посвящены научным достопримечательностям города. Посетителям расскажут о секретной лаборатории № 2, первом экспериментальном реакторе и об истории предприятий, где работали физики-ядерщики на старте Советского атомного проекта. Посещение бесплатное, по предварительной регистрации на сайте музея.

14 сентября в музее «Атом» в рамках празднования Дня города состоится «Батл оркестров» с участием духового оркестра Московской консерватории имени Чайковского и духового оркестра института «Академия имени Маймонида» Российского государственного университета имени Косыгина. Гости смогут оценить мастерство музыкантов в ходе живых выступлений. Начало в 14:00. Вход бесплатный, по предварительной регистрации на сайте музея.

13 сентября с 10:00 до 21:00 в музее «Атом» будет проходить открытый фестиваль Московского физико-технического института (МФТИ) про технологии, науку и юмор FestTech. Посетители смогут посмотреть на бои роботов, послушать лекции учёных и популяризаторов науки, например о чувстве прекрасного у животных и о роли искусственного интеллекта, поучаствовать в открытой дискуссии о театре и науке с режиссёром Театра имени Вахтангова, постановщиком спектакля «Солнце Ландау» Анатолием Шульевым и многое другое. В парке «Орион» гостей ждёт отдельная программа: днём — творческие номера от МФТИ ко Дню города Москвы, а вечером — музыкальная вечеринка под открытым небом FestTech Music Live. Вход на фестиваль бесплатный, по предварительной регистрации на сайте музея «Атом».

Сад имени Баумана

© Евгений Самарин/РИА Новости

В Саду имени Баумана в рамках празднования Дня города в Москве 13 сентября состоятся показ фильма «Я шагаю по Москве» и выступления музыкальных групп. 14 сентября посетителей приглашают на просмотр советской кинокомедии «Девушка без адреса». В этот же день гости сада смогут сделать графический коллаж с изображением столицы.

Парк искусств «Музеон»

13 сентября на площадке «Цифровые технологии Москвы» в парке искусств «Музеон» состоится соревнование ИТ-специалистов. Оно будет приурочено не только к празднованию Дня города, но и ко Дню программиста. Гостей ждут ИТ-зарядка, турниры по настольным играм, а все желающие от 18 лет могут попробовать свои силы в соревновании программистов — хакатоне. Для этого нужно подать онлайн-заявку и принести свой ноутбук.

Павильон «Экономика Москвы» 13 сентября организует экскурсию «От “Ленивого торга” до фабрик “Красного Октября”: секреты московской пр­омы­шле­нно­сти». Пешеходный тур стартует от храма Христа Спасителя, рядом с которым в прошлом находился «Ленивый торг», — так называли рынки, где товар продавали не в отдельных лавках, а прямо с телег. Участники прогуляются по Патриаршему мосту к «Красному Октябрю»: на рубеже XIX–XX веков в здании находилось кондитерское товарищество «Эйнем», позже ставшее фабрикой «Красный Октябрь». Следующей точкой маршрута станет бывшее здание Голутвинской мануфактуры, где с середины XIX века до начала 1990-х годов существовало крупное текстильное производство. Завершится прогулка около дома Третьяковых. Экскурсия начнётся в 15:30, участие — по предварительной регистрации на сайте форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

В этот же день в 18:00 в павильоне «Экономика Москвы» начнётся показ советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Вход на сеанс свободный.

14 сентября павильон «Экономика Москвы» организует экскурсию «Купеческие династии Москвы: от “Красной Розы” до Крымского моста». Участники осмотрят шелкоткацкую фабрику «Красная Роза», узнают интересные факты из историй династий Морозовых и Третьяковых, увидят, где на Садовом кольце находились доходные дома, и полюбуются видами на столицу с Крымского моста. Начало прогулки в 15:30, участие — по предварительной регистрации на сайте форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

В этот же день в павильоне «Экономика Москвы» состоится кинопоказ фильма «Я шагаю по Москве». Начало сеанса в 14:00. Вход на сеанс свободный.

Парк Горького

© Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

В рамках празднования Дня города в парке Горького пройдут концерты, художественные и спортивные мероприятия. 13 сентября на главной сцене на Фонтанной площади выступят группа Zventa Sventana, дуэт вокалистки Александры Толстовой и пианиста Виталия Кися — младшего Vdome и музыкальный коллектив «Этносфера». Здесь же с 13:00 до 18:00 будет проходить интерактивный перформанс мастера классической живописи, художницы Аси Феоктистовой. В садовой комнате «Танцовщица» с 12:00 до 18:00 проведут турниры по петанку для всей семьи.

14 сентября на Фонтанной площади перед посетителями будут выступать квартет профессиональных музыкантов «Виоланте», чей репертуар включает в себя классическую и современную музыку, экспериментальная фолк-группа Hodila Izba и рок-группа выпускника первой «Фабрики звёзд» Павла Артемьева Artemiev.

На сцене Nova пройдёт концертная программа с русскими песнями и плясками «Русский двор». Гости парка смогут поучаствовать в перетягивании каната или состязаниях по поднятию гири, а также в мастер-классах по народным ремёслам.

На все мероприятия вход свободный.

Фестиваль «Портал 2030–2050» на кинозаводе «Москино»

13 сентября на музыкальном фестивале «Портал 2030–2050», который проходит в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», состоится выступление дубайского диджея Bliss, обладателя наград Best Local DJ (2011) и Best Urban Night (2010) по версии издания Time Out Dubai. Начало сета в 20:00.

Ещё одним звёздным гостем вечера станет французский диджей и композитор Уилли Уильям (Willi William). Он известен хитом Ego, который был признан самой популярной композицией французских исполнителей на стриминговом сервисе Shazam в 2016 году. Музыкант пять раз становился обладателем премии Billboard Latin Music Awards и четырежды номинировался на Latin Grammy. Начало сета — в 22:00.

14 сентября посетителей фестиваля ждут выступление македонского диджея Nikifor и сеты российских диджеев Roma Rone и Zuma Dionys. Хедлайнером вечера станет известный итальянский диджей и продюсер Алекс Гаудино (Alex Gaudino). В 2006 году он выпустил сингл Destination Calabria, который занял восьмое место в чарте музыкального издания Billboard Hot Dance Club Songs. В 2010 году его композиция I'm in Love (I Wanna Do It) попала на первую строчку чарта Billboard Hot Dance Airplay. А сингл What a Feeling, записанный в 2011 году при участии американской хип-хоп-исполнительницы Келли Роуленд, занял 26-е место в чарте Billboard Hot Dance Club Songs. Выступление Алекса Гаудино начнётся в 20:00.

Вход свободный.

Сериал «Майор Гром» сняли в московском кинокластере: как попасть на места съёмок