СМИ2.Леди и «Абрау-Дюрсо» представили коллаборацию на AdIndex Awards 2025

СМИ2.Леди и один из ведущих российских производителей игристых и тихих вин — группа компаний «Абрау-Дюрсо» представили коллаборацию в рамках премии AdIndex Awards 2025. Посвящённая вину Femme d’Abrau Rose совместная бренд-зона с элегантным баром и стильной фотозоной стала центром притяжения для гостей вечера.

На площадке также работал шеф-амбассадор компании: он рассказывал о выбранных вкусовых сочетаниях и подходах к созданию коктейльной карты мероприятия. Гости могли сделать снимки в фотозоне с тематическими фразами, посвящёнными профессиональной самореализации и роли женщин в индустрии.

Как отметил директор по маркетингу «Абрау-Дюрсо» Василий Дмитриев, AdIndex Awards — значимое мероприятие в сфере маркетинга, где традиционно высока доля специалистов-женщин. «Именно это и повлияло на наше решение пойти нестандартным путём. Мы выбрали для мероприятия недавнюю новинку — женское вино Femme d’Abrau, а совместно с нашим партнёром СМИ2.Леди создали бренд-зону со смысловым акцентом и “парковкой каблуков” — символическим местом паузы и отдыха среди череды проектов и дедлайнов», — рассказал Василий Дмитриев.

По словам PR-директора новостного агрегатора СМИ2 Алексея Филимонова, коллаборация с «Абрау-Дюрсо» стала отличным примером того, как можно оживить бренд-коммуникацию, превратив её в живой, осязаемый опыт. «Зона СМИ2.Леди стала не просто точкой притяжения, а настоящим пространством диалога с аудиторией, где философия и ценности бренда встретились в идеальном месте», — отметил Алексей Филимонов.

Премия AdIndex Awards прошла 26 ноября в московском пространстве VK Gipsy. Это первая и единственная премия в области рекламы, где победителей определяют сами рекламодатели. В текущем году в опросе приняли участие 1065 экспертов из 535 компаний.

Гостями церемонии стали ключевые фигуры digital-рынка: владельцы и топ-менеджеры агентств, представители медиаплощадок, лидеры мнений. В рамках вечера были объявлены победители рейтинга Digital Index 2025 и названы имена лучших специалистов индустрии в обновлённой номинации Digital Talent Power Index.

