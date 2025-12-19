Концепция «Неоцирк»: как прошла вечеринка Digital Elka 2025

5 декабря в московском пространстве TAU состоялась ежегодная костюмированная вечеринка Digital Elka. Её гостями стали топ-менеджеры и креаторы из мира рекламы, цифровой индустрии, кино и медиа. В этом году мероприятие прошло в обновлённом формате, объединив масштабное театрально-цирковое шоу от звёздного режиссёра, выступления популярных артистов и высокотехнологичную площадку мирового уровня.

Концепцией вечеринки Digital Elka 2025 стал «Неоцирк». Организаторы создали иммерсивную вселенную, интегрировав в событие яркое тематическое оформление и более сотни актёров. Гости могли сразиться на световых мечах с самураем, получить предсказание от гадалки из сериала, окунуться в сухой бассейн со 120 тысячами шариков и отдохнуть в мягкой ложе с видом на главную сцену.

На мероприятии выступали Iowa, Ugli, Mark Schedrin, DJ Oguretz (Сергей Мезенцев), Raumtester, Undergroover, Symbol (Live), DJ Katya Guseva и другие.

Кульминацией вечера стала премьера циркового шоу «Любовь без страховки» под руководством режиссёра-постановщика Жанны Шмаковой («Сны Пушкина»). В представлении участвовали Анатолий Акулов и другие именитые артисты цирковой труппы постановки «Сны Пушкина». Шоу было создано специально для Digital Elka 2025.

Событие прошло при поддержке ключевых игроков рынка. Партнёрами сцены выступили Яндекс UrbanAds и E-Promo Group. Партнёрами мероприятия — Jami Lup, Х5 Media, MoeVideo, «Экран», Darkside, Bonsai Agency, Punch Media Group, ТВ-3, Adlook, T.Frame, Zen Mobile, Lavry, TimeOut, Smit. Информационным партнёром стала команда Sostav, коммуникационным — MAER, партнёром по видеоконтенту — Lagom. За напитки отвечали Maxxium Russia, Schmidt и «Черноголовка».

Генеральный директор агентства Izmeni Soznanie Ольга Тищенко, чьи слова передаёт smi2.ru, высоко оценила результат.

«Создавая из года в год различные мероприятия, в итоге становишься очень требовательным и придирчивым ко всему, что их наполняет. Далеко не всегда во время или после ивента ты полностью удовлетворен и хочешь, чтобы он не заканчивался», — отметила она.

Но на этот раз, по мнению Тищенко, всё сложилось для идеального мероприятия: очень тёплая и любимая большинству людей концепция цирка, которую удалось прекрасно раскрыть, отличная площадка, профессиональные партнёры и подрядчики. «Пожалуй, для меня это вторая ёлка, когда жалко было разбирать декорации и на следующий день хотелось вернуться обратно и заново всё это прожить», — подытоживает Ольга Тищенко.

