Огромная акула кружит у клетки с дайверами: фото 

1/5 Потрясающие кадры сделал фотограф Джон Маэр из США. Вместе с исследователями, изучающими акул, он погрузился под воду и сделал снимки, от которых кровь стынет в жилах. Фото: @john_maher

2/5 Энтузиасты проводили свои исследования вблизи острова Гуадалупе, который находится в Мексике. Клетку опустили под воду на глубину 12 метров. Фото: @john_maher

3/5 Вся работа заняла не более трех дней. Команда погружалась под воду с рассветом, где Маэр проводил в среднем по 8 часов каждые сутки, делая небольшие перерывы на еду и восстановление сил. Фото: @john_maher

4/5 "Первозданная красота" — так подписал этот кадр автор. Фото: @john_maher