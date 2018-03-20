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Огромная акула кружит у клетки с дайверами: фото
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Огромная акула кружит у клетки с дайверами: фото
Рамблер
20 марта 2018
Американский фотограф сделал леденящие душу кадры того, как акула кружит у клетки с дайверами.
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Потрясающие кадры сделал фотограф Джон Маэр из США. Вместе с исследователями, изучающими акул, он погрузился под воду и сделал снимки, от которых кровь стынет в жилах.
Фото:
@john_maher
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Энтузиасты проводили свои исследования вблизи острова Гуадалупе, который находится в Мексике. Клетку опустили под воду на глубину 12 метров.
Фото:
@john_maher
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Вся работа заняла не более трех дней. Команда погружалась под воду с рассветом, где Маэр проводил в среднем по 8 часов каждые сутки, делая небольшие перерывы на еду и восстановление сил.
Фото:
@john_maher
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"Первозданная красота" — так подписал этот кадр автор.
Фото:
@john_maher
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35-летний Джон Маэр восхищается этими существами. Он говорит, что наблюдать за акулами, а также иметь возможность установить с ними зрительный контакт, — это совершенно непередаваемый опыт.
Фото:
@john_maher
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14
Посмотрите, какая мощная акула. И какими крошечными кажутся люди на ее фоне. Лучшие фотографии из этой серии — в нашей фотогалерее.
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