Животные на зарплате: четырехлапые, которым удалось найти работу

Редкий человек способен жить без компаньонов. Мы стремимся окружить себя домашними животными, потому что они дают нам ощущение уюта, помогают справиться со стрессом и дарят радость. Часто кошки и собаки становятся настолько близки со своими хозяевами, что становятся настоящими членами семьи. Некоторым самым необычным или же самым удачливым питомцам повезло еще больше - их взяли на работу или пристроили на государственную службу.

Домашние животные, которые заняты настоящим делом (или делают вид, что заняты) - в галерее "Рамблера".