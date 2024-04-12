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Животные на зарплате: четырехлапые, которым удалось найти работу

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Мэр Стаббс - кот, занимавший свой пост в период с 1997 по 2017 год. В 1997 году Лори Стек, жительница местности Талкитна, Аляска, США нашла коробку с новорожденными котятами на парковке. Хозяева отказались от малышей и Стек решила взять одного из них себе. Она выбрала Стаббса, потому что у него не было хвоста. На выборах мэра 1997 года лори в шутку выставила на голосование кандидатуру котенка и, к ее удивлению, Стаббс одержал безоговорочную победу.
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Мэр Стаббс - кот, занимавший свой пост в период с 1997 по 2017 год. В 1997 году Лори Стек, жительница местности Талкитна, Аляска, США нашла коробку с новорожденными котятами на парковке. Хозяева отказались от малышей и Стек решила взять одного из них себе. Она выбрала Стаббса, потому что у него не было хвоста. На выборах мэра 1997 года лори в шутку выставила на голосование кандидатуру котенка и, к ее удивлению, Стаббс одержал безоговорочную победу.  
© Соцсети
Тама - кошка, занимавшая пост станционного смотрителя и исполнительного директора станции Киси в японском городе Кинокава. После сокращения персонала, местная бакалейщица стала подрабатывать на станции. Женщина взяла на попечение кошку Таму. В январе 2007 года железнодорожные чиновники решили официально назвать питомца станционным смотрителем. Кошка должна была носить фуражку смотрителя; "работать" с 9 до 17 часов. Вместо зарплаты железнодорожники предоставляли Таме кошачью еду и жилье. Решение компании привело к увеличению пассажиропотока на 17% и росту доходов местной экономики 1,1 миллиарда иен.
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Тама - кошка, занимавшая пост станционного смотрителя и исполнительного директора станции Киси в японском городе Кинокава. После сокращения персонала, местная бакалейщица стала подрабатывать на станции. Женщина взяла на попечение кошку Таму. В январе 2007 года железнодорожные чиновники решили официально назвать питомца станционным смотрителем. Кошка должна была носить фуражку смотрителя; "работать" с 9 до 17 часов. Вместо зарплаты железнодорожники предоставляли Таме кошачью еду и жилье. Решение компании привело к увеличению пассажиропотока на 17% и росту доходов местной экономики 1,1 миллиарда иен.  
© Соцсети
Питбуля по имени Боло, жившего в при.те для собак, однажды пригласили на рекламную фотосессию в полицейский участок. Правоохранители за несколько минут буквально влюбились в пса. Да и сам Боно, когда его собирались увозить обратно, загрустил и заскулил. полицейским ничего не оставалось делать, как назначить его в штат первым в истории четырехлапым офицером.
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Питбуля по имени Боло, жившего в при.те для собак, однажды пригласили на рекламную фотосессию в полицейский участок. Правоохранители за несколько минут буквально влюбились в пса. Да и сам Боно, когда его собирались увозить обратно, загрустил и заскулил. полицейским ничего не оставалось делать, как назначить его в штат первым в истории четырехлапым офицером.  
© Соцсети
В аэропорту Сан-Франциско работает целая команда животных. Кот, свинка, кролик и целая команда собак трудятся вместе для того, чтобы сделать сделать пассажирские перевозки более приятными.
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В аэропорту Сан-Франциско работает целая команда животных. Кот, свинка, кролик и целая команда собак трудятся вместе для того, чтобы сделать сделать пассажирские перевозки более приятными.  
© Соцсети

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Собака по кличке Люси Лу пробыла мэром города Рэббит Хэш семь лет. На посту она возглавляла городские парады, появлялась на национальном телевидении и радио, а также снялась в нескольких документальных фильмах. Ходили слухи, что Люси Лу собиралась составить конкуренцию главным кандидатам на пост президента США.
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Собака по кличке Люси Лу пробыла мэром города Рэббит Хэш семь лет. На посту она возглавляла городские парады, появлялась на национальном телевидении и радио, а также снялась в нескольких документальных фильмах. Ходили слухи, что Люси Лу собиралась составить конкуренцию главным кандидатам на пост президента США. 
© Соцсети
А вот российскому коту по кличке Пепа повезло меньше. Он пока что стал лишь рядовым сотрудником одного из подмосковных супермаркетов. Пепа носит униформу компании, угощают молоком, а также сосисками.
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А вот российскому коту по кличке Пепа повезло меньше. Он пока что стал лишь рядовым сотрудником одного из подмосковных супермаркетов. Пепа носит униформу компании, угощают молоком, а также сосисками. 
© Соцсети
Мэром небольшого курортного городка Идиллуайлд, штат Калифорния, был голден ретривер Максимус Могучий Пес Мюллер II или коротко Макс. Пес возглавил поселение в возрасте 11 недель и "правил" людьми до самой своей смерти.
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Мэром небольшого курортного городка Идиллуайлд, штат Калифорния, был голден ретривер Максимус Могучий Пес Мюллер II или коротко Макс. Пес возглавил поселение в возрасте 11 недель и "правил" людьми до самой своей смерти. 
© Соцсети
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Редкий человек способен жить без компаньонов. Мы стремимся окружить себя домашними животными, потому что они дают нам ощущение уюта, помогают справиться со стрессом и дарят радость. Часто кошки и собаки становятся настолько близки со своими хозяевами, что становятся настоящими членами семьи. Некоторым самым необычным или же самым удачливым питомцам повезло еще больше - их взяли на работу или пристроили на государственную службу.

Домашние животные, которые заняты настоящим делом (или делают вид, что заняты) - в галерее "Рамблера".

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