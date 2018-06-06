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Звезды фотографируются голыми с рыбами
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Звезды фотографируются голыми с рыбами 

Рамблер 2 часа назад
В нашей галерее — звезды, которые разделись, чтобы спасти рыб.
1/6  Кэти Летт с обыкновенной куньей акулой
Фото:
2/6  Джош Бролин
Фото:
3/6  Флоренс Кит-Роач с европейским угрем
Фото:
4/6  Хелена Бонем-Картер
Фото:
5/6  Джиллиан Андерсон с морским угрем.
Фото:
6/6  Деми Джуди Денч с европейским лобстером.
Фото:
Обнаженные знаменитости фотографируются в обнимку с рыбами и другими морскими обитателями, чтобы привлечь внимание к проблеме чрезмерного вылова рыбы.
Океан в опасности, звезды решились на смелый шаг в попытке его спасти. Рыбы страдают не только от загрязнения пластиком и другими вредными отходами, но и от браконьерства. Ежедневно в океане добывается столько рыбы, что человечество просто не в силах съесть все. В итоге пойманное портится и уничтожается, а популяции промысловых видов просто не успевают восстанавливаться.
Добывающие судна становятся все больше, используются не просто большие, а огромные сети, а применение современных технологий дает возможность обнаружить и полностью выловить целый косяк. Часто из всего улова оставляют только самые ценные виды, а остальное выбрасывают за борт.
Задача проекта Fish Love Campaign — обратить внимание общества на эту проблему и сделать мир чуточку добрее.
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