Звезды фотографируются голыми с рыбами

Обнаженные знаменитости фотографируются в обнимку с рыбами и другими морскими обитателями, чтобы привлечь внимание к проблеме чрезмерного вылова рыбы.

Океан в опасности, звезды решились на смелый шаг в попытке его спасти. Рыбы страдают не только от загрязнения пластиком и другими вредными отходами, но и от браконьерства. Ежедневно в океане добывается столько рыбы, что человечество просто не в силах съесть все. В итоге пойманное портится и уничтожается, а популяции промысловых видов просто не успевают восстанавливаться.

Добывающие судна становятся все больше, используются не просто большие, а огромные сети, а применение современных технологий дает возможность обнаружить и полностью выловить целый косяк. Часто из всего улова оставляют только самые ценные виды, а остальное выбрасывают за борт.

Задача проекта Fish Love Campaign — обратить внимание общества на эту проблему и сделать мир чуточку добрее.