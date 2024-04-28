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Все на шашлыки: лучшие мемы о майских праздниках

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Приближаются долгожданные майские праздники. По многолетней традиции, именно эти дни россияне стремятся провести на природе, вдали от городского шума. Так, согласно последним опросам, 46% всех участников исследования независимо от дополнительного отпуска в майские праздники обязательно поедут на дачу. А где дача, там и первые в этом году шашлыки. При этом, самым приятным дополнительным ингредиентом к этому замечательному блюду россияне назвали приятную компанию.

В честь долгожданный майских выходных мемы о любимом весеннем отдыхе россиян — в галерее "Рамблера".

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