Все на шашлыки: лучшие мемы о майских праздниках

Приближаются долгожданные майские праздники. По многолетней традиции, именно эти дни россияне стремятся провести на природе, вдали от городского шума. Так, согласно последним опросам, 46% всех участников исследования независимо от дополнительного отпуска в майские праздники обязательно поедут на дачу. А где дача, там и первые в этом году шашлыки. При этом, самым приятным дополнительным ингредиентом к этому замечательному блюду россияне назвали приятную компанию.

В честь долгожданный майских выходных мемы о любимом весеннем отдыхе россиян — в галерее "Рамблера".