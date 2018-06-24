Котики под кайфом: на что способна кошачья мята

Кошки плохо видят предметы перед собой, потому что они дальнозоркие.

8/10 Кошки плохо видят предметы перед собой, потому что они дальнозоркие.

Ученые до сих пор не могут понять, как кошки находят дорогу домой. Одни считают, что им помогает намагниченные клетки в мозге, которые являются своеобразным компасом. Другие предполагают, что местоположение хвостатые определяют по углу падения солнечного света.

7/10 Ученые до сих пор не могут понять, как кошки находят дорогу домой. Одни считают, что им помогает намагниченные клетки в мозге, которые являются своеобразным компасом. Другие предполагают, что местоположение хвостатые определяют по углу падения солнечного света.

В критических ситуациях кошки могут мяукать несколько часов без остановки.

6/10 В критических ситуациях кошки могут мяукать несколько часов без остановки.

95% хозяев кошек разговаривают со своими питомцами. И мы в их числе!

5/10 95% хозяев кошек разговаривают со своими питомцами. И мы в их числе!

Рекорд выживаемости случайно установила кошка, которая упала с 46 этажа. Хорошо, что все закончилось благополучно.

4/10 Рекорд выживаемости случайно установила кошка, которая упала с 46 этажа. Хорошо, что все закончилось благополучно.

Если кошка машет хвостом, значит она решает сложную дилемму. И это вовсе не связано с плохим настроением, как принято считать.

3/10 Если кошка машет хвостом, значит она решает сложную дилемму. И это вовсе не связано с плохим настроением, как принято считать.

Интересно, что кошек можно назвать "правшами", а вот коты в основном "работают" левой лапой.

2/10 Интересно, что кошек можно назвать "правшами", а вот коты в основном "работают" левой лапой.

Кошки получают особое вещество, нормализующее их психическую деятельность, когда вылизывают себя. Поэтому если ваша кошка не вылизывается, то с ней что-то явно не так.

1/10 Кошки получают особое вещество, нормализующее их психическую деятельность, когда вылизывают себя. Поэтому если ваша кошка не вылизывается, то с ней что-то явно не так.

Попробуйте предложить питомцу кошачью мяту: несколько очень веселых минут вам гарантированы.

Растение «кошачья мята» или «котовник кошачий» действует на пушистых друзей почти как валерьянка. Возбуждающее действие растения длится 10 минут, затем коты привыкают к запаху и успокаиваются примерно на 30 минут.

Кошачья мята абсолютно безвредна для котов. Это довольно неприхотливое растение, поэтому его можно вырастить дома, или купить в зоомагазине.

Попробуйте предложить вашему питомцу кошачью мяту, и несколько очень веселых минут вам гарантированы.

Вот еще несколько интересных фактов о кошках:

1. Кошки получают особое вещество, нормализующее их психическую деятельность, когда вылизывают себя. Поэтому если ваша кошка не вылизывается, то с ней что-то явно не так.

2. Если кошка машет хвостом, значит она решает сложную дилемму. И это вовсе не связано с плохим настроением, как принято считать.

3. Кошки плохо видят предметы перед собой, потому что они дальнозоркие.

4. В критических ситуациях кошки могут мяукать несколько часов без остановки.

5. Кошки могут спокойно пить морскую воду, поскольку их почки фильтруют соль.

6. Рекорд выживаемости случайно установила кошка, которая упала с 46 этажа. Хорошо, что все закончилось благополучно для животного.

7. Мозг кошки и человека схожи на 90%.

8. Ученые до сих пор не могут понять, как кошки находят дорогу домой. Одни считают, что им помогает намагниченные клетки в мозге, которые являются своеобразным компасом. Другие предполагают, что местоположение хвостатые определяют по углу падения солнечного света.

9. Интересно, что кошек можно назвать "правшами", а вот коты в основном "работают" левой лапой.

10. 95% хозяев кошек разговаривают со своими питомцами. И мы в их числе!