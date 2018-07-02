Безумные интерьеры со всего мира

1/20 Вот такую лестницу придумала молодой американский дизайнер Саша Бикофф (@sashabikoff). Девушку хорошо знают в Нью-Йорке, она популярна и богата, что не мешает ей иногда впадать в настоящее творческое детство.
Фото:
@joystreetdesign
2/20 Зачем выкидывать старую ванную, если можно сделать из нее диван? И все довольны.
Фото:
@mariachii__
3/20 Светильник-банан. Это вам не какой-нибудь икеевский «Орстид». Хотя его лайкнули всего 16 человек.
Фото:
@zakkalux_the_giftshop
4/20 Животные в интерьере — это вообще целый мир. Некоторые в своих домах, квартирах и офисах устраивают настоящие бестиарии, и им не стыдно! Зато не нужно ходить в зоопарк.
Фото:
@outlinedescription
5/20 Например, вот так. Сразу и не скажешь, что несет большую художественную ценность — огромный попугай или ребята на заднем плане.
Фото:
@yensidgibble
6/20 Лебедь есть, осталось найти рака, щуку и человека, который согласится спать в такой спальне.
Фото:
@myfirstmaison
7/20 Прекрасный дизайн садового участка. На самом деле, это популярный ресторан в Балтиморе. Но что мешает устроить подобное на шести сотках?
Фото:
@laurenkonick
8/20 Дельфин и русалка — не пара, а олень и медуза — вполне.
Фото:
@life_of_clare
9/20 Вешать на стены портреты предков — вчерашний день. Только собака с телом человека, только хардкор.
Фото:
@tringbuzz
10/20 Африка в интерьере.
Фото:
@purpletigeronaswing
11/20 Идеальный гость выглядит вот так. Одет хуже, чем хозяева, молчит, не требует кормления, смотрит куда-то вбок и при необходимости легко убирается в кладовку.
Фото:
@rstrohdiek
12/20 Все было хорошо, но вдруг принесли кресло.
Фото:
@firstteam
13/20 Прекрасные кошки. Кстати, они продаются, но придется ждать доставки из Праги.
Фото:
@kare_prague
14/20 И там же — вот такая вешалка. Кажется, это самое невинное из подборки #crazydecor.
Фото:
@kare_prague
15/20 Стиль «Алиса в стране чудес». Спасибо, Льюис Кэрролл.
Фото:
@kare_prague
16/20 Скажем «нет» календарям с котиками, скажем «да» огромным покрывалам с ними же.
Фото:
@annikahaasphotography
17/20 Отличный пуфик. Напрочь отбивает аппетит.
Фото:
@deco_tango
18/20 Немного цыганщины еще никому не навредило. Главное, знать меру.
Фото:
@marivibombarelli
19/20 Такой интерьер мог бы понравиться пиарщикам одного небезызвестного сотового оператора. И детям, конечно. И пчелке Майе.
Фото:
@identity_direct
20/20 Ничего такого, просто зебра на балконе загородного дома. Зачем? А зачем спрашиваете?
Фото:
@jayesmee
Недавно в Москве выставили на продажу квартиру, которую москвичи и к ним примкнувшие тут же окрестили «галлюциногенной». Жилье декорировали леопардовыми принтами и перьями павлина. Но это — не самое страшное, что может случиться: в Instagram под хэштегом #crazydecor — тысячи фото. Смотрим и ужасаемся.