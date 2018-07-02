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Безумные интерьеры со всего мира
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Банан и русалка 

dom.lenta.ru 5 часов назад
Смотрим и ужасаемся.
1/20  Вот такую лестницу придумала молодой американский дизайнер Саша Бикофф (@sashabikoff). Девушку хорошо знают в Нью-Йорке, она популярна и богата, что не мешает ей иногда впадать в настоящее творческое детство.
Фото:
2/20  Зачем выкидывать старую ванную, если можно сделать из нее диван? И все довольны.
Фото:
3/20  Светильник-банан. Это вам не какой-нибудь икеевский «Орстид». Хотя его лайкнули всего 16 человек.
Фото:
4/20  Животные в интерьере — это вообще целый мир. Некоторые в своих домах, квартирах и офисах устраивают настоящие бестиарии, и им не стыдно! Зато не нужно ходить в зоопарк.
Фото:
5/20  Например, вот так. Сразу и не скажешь, что несет большую художественную ценность — огромный попугай или ребята на заднем плане.
Фото:
6/20  Лебедь есть, осталось найти рака, щуку и человека, который согласится спать в такой спальне.
Фото:
7/20  Прекрасный дизайн садового участка. На самом деле, это популярный ресторан в Балтиморе. Но что мешает устроить подобное на шести сотках?
Фото:
8/20  Дельфин и русалка — не пара, а олень и медуза — вполне.
Фото:
9/20  Вешать на стены портреты предков — вчерашний день. Только собака с телом человека, только хардкор.
Фото:
10/20  Африка в интерьере.
Фото:
11/20  Идеальный гость выглядит вот так. Одет хуже, чем хозяева, молчит, не требует кормления, смотрит куда-то вбок и при необходимости легко убирается в кладовку.
Фото:
12/20  Все было хорошо, но вдруг принесли кресло.
Фото:
13/20  Прекрасные кошки. Кстати, они продаются, но придется ждать доставки из Праги.
Фото:
14/20  И там же — вот такая вешалка. Кажется, это самое невинное из подборки #crazydecor.
Фото:
15/20  Стиль «Алиса в стране чудес». Спасибо, Льюис Кэрролл.
Фото:
16/20  Скажем «нет» календарям с котиками, скажем «да» огромным покрывалам с ними же.
Фото:
17/20  Отличный пуфик. Напрочь отбивает аппетит.
Фото:
18/20  Немного цыганщины еще никому не навредило. Главное, знать меру.
Фото:
19/20  Такой интерьер мог бы понравиться пиарщикам одного небезызвестного сотового оператора. И детям, конечно. И пчелке Майе.
Фото:
20/20  Ничего такого, просто зебра на балконе загородного дома. Зачем? А зачем спрашиваете?
Фото:
Недавно в Москве выставили на продажу квартиру, которую москвичи и к ним примкнувшие тут же окрестили «галлюциногенной». Жилье декорировали леопардовыми принтами и перьями павлина. Но это — не самое страшное, что может случиться: в Instagram под хэштегом #crazydecor — тысячи фото. Смотрим и ужасаемся.
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