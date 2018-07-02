Безумные интерьеры со всего мира

1/20 Вот такую лестницу придумала молодой американский дизайнер Саша Бикофф (@sashabikoff). Девушку хорошо знают в Нью-Йорке, она популярна и богата, что не мешает ей иногда впадать в настоящее творческое детство. Фото: @joystreetdesign

2/20 Зачем выкидывать старую ванную, если можно сделать из нее диван? И все довольны. Фото: @mariachii__

3/20 Светильник-банан. Это вам не какой-нибудь икеевский «Орстид». Хотя его лайкнули всего 16 человек. Фото: @zakkalux_the_giftshop

4/20 Животные в интерьере — это вообще целый мир. Некоторые в своих домах, квартирах и офисах устраивают настоящие бестиарии, и им не стыдно! Зато не нужно ходить в зоопарк. Фото: @outlinedescription

5/20 Например, вот так. Сразу и не скажешь, что несет большую художественную ценность — огромный попугай или ребята на заднем плане. Фото: @yensidgibble

6/20 Лебедь есть, осталось найти рака, щуку и человека, который согласится спать в такой спальне. Фото: @myfirstmaison

7/20 Прекрасный дизайн садового участка. На самом деле, это популярный ресторан в Балтиморе. Но что мешает устроить подобное на шести сотках? Фото: @laurenkonick

8/20 Дельфин и русалка — не пара, а олень и медуза — вполне. Фото: @life_of_clare

9/20 Вешать на стены портреты предков — вчерашний день. Только собака с телом человека, только хардкор. Фото: @tringbuzz

10/20 Африка в интерьере. Фото: @purpletigeronaswing

11/20 Идеальный гость выглядит вот так. Одет хуже, чем хозяева, молчит, не требует кормления, смотрит куда-то вбок и при необходимости легко убирается в кладовку. Фото: @rstrohdiek

12/20 Все было хорошо, но вдруг принесли кресло. Фото: @firstteam

13/20 Прекрасные кошки. Кстати, они продаются, но придется ждать доставки из Праги. Фото: @kare_prague

14/20 И там же — вот такая вешалка. Кажется, это самое невинное из подборки #crazydecor. Фото: @kare_prague

15/20 Стиль «Алиса в стране чудес». Спасибо, Льюис Кэрролл. Фото: @kare_prague

16/20 Скажем «нет» календарям с котиками, скажем «да» огромным покрывалам с ними же. Фото: @annikahaasphotography

17/20 Отличный пуфик. Напрочь отбивает аппетит. Фото: @deco_tango

18/20 Немного цыганщины еще никому не навредило. Главное, знать меру. Фото: @marivibombarelli

19/20 Такой интерьер мог бы понравиться пиарщикам одного небезызвестного сотового оператора. И детям, конечно. И пчелке Майе. Фото: @identity_direct