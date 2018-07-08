Хвостатые иллюзии

Обычные животные в необычном положении

Наши четверолапые друзья не перестают нас радовать! Что может быть милее котиков и собачек? Только животные, которые сгруппировываются так, что не сразу понятно, что происходит на самом деле. Эти пушистики нам показали, что умеют делать.

Надо отметить, что наши пушистые друзья не только умеют забавно сливаться с окружающей реальностью, но и помогают людям справляться со стрессом.

На западе существует отдельное направление в медицине, которое называется "кототерапия". Считается, что кошки обладают лечебными свойствами, которые реально могут помочь человеку. Зачастую этот метод применим при заболеваниях суставов.

Но не стоит забывать и про собак. Собака-компаньон никогда не даст вам заскучать, куда бы вы с ней не отправились. К тому же у вас появится стимул для пеших прогулок, без которых никак нельзя обойтись.