Средневековые коты, которым тоже сложно

Эти усталые и странные коты со средневековых картин пережили далеко не одну эпоху в искусстве. Вероятнее всего, именно поэтому у большинства из них такой потрепанный вид.

Если вы рисуете кошек так же, как эти художники, то расстраиваться не стоит. Вполне вероятно, что нарисованные вами коты через несколько веков тоже станут шедевром. Удивительно то, что наравне с этими странными котами художники писали вполне реалистичные и одухотворенные сюжеты.

Остается только догадываться, почему на некоторых картинах у котов человеческие зубы, что придает им довольно устрашающий вид. Иногда встречаются и котики с человеческими лицами. Причем эмоции на них зачастую глубже, чем у людей на тех же картинах. А взгляд мрачный или же довольно напряженный. Может, конечно, коты тогда были не те?

Как бы то ни было, разглядывать этих животных со средневековых полотен очень увлекательно. Ведь большинство людей склонны к приписывать животным свои эмоции. Мы собрали котиков, которые очень точно описывают эмоции большинства людей. Найдете среди них себя?