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Средневековые коты, которым тоже сложно
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Средневековые коты, которым тоже сложно 

Рамблер 9 часов назад
Средневековые коты, которые страдали до того, как это стало мейнстримом.
1/20  Так выглядит усталость.
Фото:
2/20  Когда лето выдалось холодным, приходится взывать к помощи богов.
Фото:
3/20  "Погода хорошая, выйди, прогуляйся!"
Фото:
4/20  Утро в маршрутке.
Фото:
5/20  На вечеринке с незнакомыми людьми.
Фото:
6/20  Выскочил перекусить.
Фото:
7/20  Когда уже плохо понимаешь, что происходит.
Фото:
8/20  Когда зимой упаковался в новый пуховик.
Фото:
9/20  Мышам здесь не место.
Фото:
10/20  Ухватил последнюю булочку в столовой и рад.
Фото:
11/20  После тяжелого рабочего дня.
Фото:
12/20  Когда намудрила с контурированием.
Фото:
13/20  Придумал, как отомстить соседям.
Фото:
14/20  Грустная серенада.
Фото:
15/20  Когда смотришь в окно, а там дождь.
Фото:
16/20  Со своим питомцем.
Фото:
17/20  Верхом на коте.
Фото:
18/20  Когда делаешь вид, что не при делах.
Фото:
19/20  Время обедать.
Фото:
20/20  Вышел от зубного и улыбнулся во все 32.
Фото:
Эти усталые и странные коты со средневековых картин пережили далеко не одну эпоху в искусстве. Вероятнее всего, именно поэтому у большинства из них такой потрепанный вид.
Если вы рисуете кошек так же, как эти художники, то расстраиваться не стоит. Вполне вероятно, что нарисованные вами коты через несколько веков тоже станут шедевром. Удивительно то, что наравне с этими странными котами художники писали вполне реалистичные и одухотворенные сюжеты.
Остается только догадываться, почему на некоторых картинах у котов человеческие зубы, что придает им довольно устрашающий вид. Иногда встречаются и котики с человеческими лицами. Причем эмоции на них зачастую глубже, чем у людей на тех же картинах. А взгляд мрачный или же довольно напряженный. Может, конечно, коты тогда были не те?
Как бы то ни было, разглядывать этих животных со средневековых полотен очень увлекательно. Ведь большинство людей склонны к приписывать животным свои эмоции. Мы собрали котиков, которые очень точно описывают эмоции большинства людей. Найдете среди них себя?
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