Вы даже не подозревали о размерах этих вещей

Реальные размеры объектов, о которых вы не знали

Карьерный самосвал и школьный автобус для сравнения.

17/19 Карьерный самосвал и школьный автобус для сравнения.

Сколько раз Земля может поместиться в Солнце.

14/19 Сколько раз Земля может поместиться в Солнце.

Размер волка по сравнению с койотами.

13/19 Размер волка по сравнению с койотами.

Одна и та же сумма купюрами по $100 и $1.

12/19 Одна и та же сумма купюрами по $100 и $1.

Этот вомбат больше, чем женщина, которая его держит.

9/19 Этот вомбат больше, чем женщина, которая его держит.

Такого размера некоторые дорожные знаки на самом деле.

8/19 Такого размера некоторые дорожные знаки на самом деле.

Один из реквизитов, которые использовались для крупного плана в фильмах "Властелин колец".

5/19 Один из реквизитов, которые использовались для крупного плана в фильмах "Властелин колец".

Если бы вместо Луны оказался Сатурн.

2/19 Если бы вместо Луны оказался Сатурн.

От огромного вомбата до Сатурна вместо Луны — мы собрали кадры, которые потрясут многих.

Глядя на фото, сложно представить себе реальные размеры некоторых объектов. Иногда достаточно добавить человека в кадр, чтобы осознать, насколько огромными могут быть окружающие вещи.

От огромного вомбата до Сатурна вместо Луны — в этой галерее мы собрали кадры, которые удивят многих.