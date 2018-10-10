Владелец работы Бэнкси порезал ее ради денег

Владелец одной из работ Бэнкси решил разрезать ее в погоне за прибылью. Он думал, что так сможет увеличить стоимость работы вдвое.

На неординарный поступок владельца толкнула новость о том, что картина Бэнкси "Девочка с шаром" самоуничтожилась сразу после продажи на аукционе Sotheby's в субботу, 5 октября.

Художник заранее встроил в нее шредер на случай, если картину, которую он подарил, решат выставить на аукцион. Так и случилось.

Поступок был признан колоссальным художественным событием в мире современного искусства.

Предприимчивые владельцы других работ Бэнкси задумались, а что будет, если они тоже уничтожат имеющиеся у них работы? Возрастут ли они в цене? На деле это решил проверить лишь один. Владелец неподписанной картинки "Девочка с воздушным шаром" порезал ее и принес, требуя у оценщиков повысить стоимость вещи до 90 тысяч фунтов вместо изначальных 40 тысяч. Дело в том, что этот принт также считается достаточно ценным, так как в мире таких всего 600 штук.

Но искуссствоведы отметили, что после проделанного, вещь не только не возросла в цене, а попросту обесценилась.