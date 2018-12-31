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Как коты сваливают елки и взбираются на самый верх: фото 

Рамблер 5 часов назад
Крутые парни не смотрят на взрывы, а настоящие зловредные коты не оборачиваются на только что сваленные елки. Эти пушистые домашние создания знают толк в эпичных разрушениях. Иногда коты так нелепо сваливают елки, запутываются в гирляндах и пугаются прыгающего по полу елочного шара, что и ругать-то их как-то уже рука не поднимается.
Остается только принять суровую данность. Каждый раз, когда вы захотите украсить свой дом к празднику, придется быть готовым к тому, что этот самый дом превратится в место эпического противостояния котов с елками.
Иногда хозяевам хвостатых удается запечатлеть картины извечной битвы. Некоторые из фотографий прямо с места преступления — в нашей фотогалерее.
Безумный мир , Фото
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