Как коты сваливают елки и взбираются на самый верх: фото

Крутые парни не смотрят на взрывы, а настоящие зловредные коты не оборачиваются на только что сваленные елки. Эти пушистые домашние создания знают толк в эпичных разрушениях. Иногда коты так нелепо сваливают елки, запутываются в гирляндах и пугаются прыгающего по полу елочного шара, что и ругать-то их как-то уже рука не поднимается.

Остается только принять суровую данность. Каждый раз, когда вы захотите украсить свой дом к празднику, придется быть готовым к тому, что этот самый дом превратится в место эпического противостояния котов с елками.

Иногда хозяевам хвостатых удается запечатлеть картины извечной битвы. Некоторые из фотографий прямо с места преступления — в нашей фотогалерее.