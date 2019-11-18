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Люди

Грузчики — люди с железными мышцами и нервами 

BigPicture.ru 6 часов назад
Работа грузчика тяжела и, чего греха таить, не слишком благодарна. Ежедневно им приходится решать проблемы, способные поставить в тупик кандидатов наук и профессоров. Но если грузчик относит себя к настоящим профессионалам, то он никогда не опустит руки и найдет выход из любой ситуации.
Необходимость перемещать грузы возникла у человека очень давно. Поэтому профессию грузчик можно назвать одной из самых древнейших. Не стоит забывать и о том, что каждый из нас, независимо от пола, уровня физической подготовки и, увы, желания, является в этой жизни немножко грузчиком.
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Теги:
Безумный мир , Фото
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