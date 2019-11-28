Женщина выглянула за дверь и улетела

Открывшую входную дверь женщину снесло ураганным ветром

В Китайской провинции Шаньдун стоит ненастная погода. Местные жители хорошо осведомлены о плохих условиях на улице и в целом готовы к непогоде. Но одна из жительниц решила показать, насколько тяжело приходится китайцам иной раз.

На самом деле она хотела всего лишь приоткрыть дверь, чтобы оператор смог заснять, как за пределами ее дома бушует стихия. Но в какой-то момент все вышло из-под контроля: открывшаяся дверь рванула за собой девушку. Ту буквально смело в снежную ураганную бурю.

Таким образом, она смогла наглядно показать реальное положение дел в месте, где она обитает.