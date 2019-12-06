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В России произошло нашествие десятков голодных медведей 

Рамблер 5 часов назад
В России произошло нашествие голодных медведей
Фото: depositphotos.com
Больше 50 белых медведей подошли слишком близко к селу Рыркайпий на Чукотке. Об этом сообщила пресс-служба Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.
Оказалось, что медведи обосновались у села из-за установившейся теплой погоды и нехватки еды. Так из-за недостаточных морозов, лед у берегов непрочный, и животные не могут уйти на охоту в море.
Так, они питаются оставшимися с осени тушами моржей на мысе Кожевникова.
По сообщениям жителей на место прибыл "медвежий патруль", который насчитал 56 особей и отметил, что все они худые и среди них даже есть самки с медвежатами.
Чтобы обеспечить местным жителям безопасность, в городе патрулируют специальные люди. Отменены концерты и общественные мероприятия, а детей возят в школу на автобусах.
Ранее "Рамблер" сообщал, что на Чукотке ищут того, кто написал на белом медведе "Т-34".
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Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Безумный мир
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