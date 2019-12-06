В России произошло нашествие голодных медведей

В России произошло нашествие десятков голодных медведей

Больше 50 белых медведей подошли слишком близко к селу Рыркайпий на Чукотке. Об этом сообщила пресс-служба Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

Оказалось, что медведи обосновались у села из-за установившейся теплой погоды и нехватки еды. Так из-за недостаточных морозов, лед у берегов непрочный, и животные не могут уйти на охоту в море.

Так, они питаются оставшимися с осени тушами моржей на мысе Кожевникова.

По сообщениям жителей на место прибыл "медвежий патруль", который насчитал 56 особей и отметил, что все они худые и среди них даже есть самки с медвежатами.

Чтобы обеспечить местным жителям безопасность, в городе патрулируют специальные люди. Отменены концерты и общественные мероприятия, а детей возят в школу на автобусах.