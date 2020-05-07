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Танцующие носильщики гробов поблагодарили врачей 

Екатерина Ёлкина 17 часов назад
Работники сферы ритуальных услуг записали видеообращение к врачам. Запись опубликовал телеграм-канал Life Shot. Носильщики гробов из Ганы во главе с церемониймейстером поблагодарили медиков за самоотверженную работу во время пандемии коронавируса. А всех остальных они попросили оставаться дома и предупредили, что в противном случае нарушителям карантина придется танцевать вместе с ними. Послание получилось двусмысленным, но, хочется верить, действенным.
Напомним, что танцующие носильщики из Ганы прославились на весь мир благодаря мему с ними, появившемуся в феврале 2020 года. До коронавирусной эпидемии мало кто знал, что в Гане есть такая традиция — танцевать на похоронах. Это почетная профессия. Танцы с гробом во время ритуальной процессии хорошо оплачиваются. А сами носильщики должны быть весьма крепкими и ловкими, вес гроба вместе с покойником может превышать сотню килограммов.
Ранее "Рамблер" писал о том, зачем парижане в XIX веке ходили гулять в морг.
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Безумный мир , Видео
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