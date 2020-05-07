Работники сферы ритуальных услуг записали видеообращение к врачам. Запись опубликовал телеграм-канал Life Shot. Носильщики гробов из Ганы во главе с церемониймейстером поблагодарили медиков за самоотверженную работу во время пандемии коронавируса. А всех остальных они попросили оставаться дома и предупредили, что в противном случае нарушителям карантина придется танцевать вместе с ними. Послание получилось двусмысленным, но, хочется верить, действенным.

Напомним, что танцующие носильщики из Ганы прославились на весь мир благодаря мему с ними, появившемуся в феврале 2020 года. До коронавирусной эпидемии мало кто знал, что в Гане есть такая традиция — танцевать на похоронах. Это почетная профессия. Танцы с гробом во время ритуальной процессии хорошо оплачиваются. А сами носильщики должны быть весьма крепкими и ловкими, вес гроба вместе с покойником может превышать сотню килограммов.