На видео попала лиса, расхохотавшаяся по-человечьи 

На видео попала лисица, рассмеявшаяся после ласк хозяина. Животное живёт в питомнике в штате Миннесота (США), где обитают лисы, пострадавшие от рук человека. Живущие в питомнике дикие звери одомашнены и, скорее всего, в леса уже не вернутся. Зато они привыкают к людям и не боятся с ними общаться. На кадрах видно, как лиса, которую гладит сотрудница питомника, с удовольствием издаёт звуки, очень похожие на человеческий смех.