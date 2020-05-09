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На видео попала лиса, расхохотавшаяся по-человечьи 

Елена Красовская 8 часов назад
На видео попала лисица, рассмеявшаяся после ласк хозяина. Животное живёт в питомнике в штате Миннесота (США), где обитают лисы, пострадавшие от рук человека. Живущие в питомнике дикие звери одомашнены и, скорее всего, в леса уже не вернутся. Зато они привыкают к людям и не боятся с ними общаться. На кадрах видно, как лиса, которую гладит сотрудница питомника, с удовольствием издаёт звуки, очень похожие на человеческий смех.
Ранее «Рамблер» рассказал, как люди по всему миру нашли лица инопланетян у себя дома.
Безумный мир , Видео
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