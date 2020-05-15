Женщина увидела «чудо» при варке макарон 

Мэттью Бернсайд опубликовал в своем аккаунте в Twitter фото "чуда", которое увидела его жена во время варки макарон.
Женщину восхитило то, как прилипла к ложке вермишель. Макароны сложились в улыбку.
«Она прокричала на весь дом, и я прибежал, подумав, что случилось нечто ужасное», — написал мужчина.
Matthew Burnside/ Twitter
Пара назвала увиденное «Святым Спагетелло». Пользователей Сети развеселили улыбающиеся макароны, и они начали искать улыбки в привычных вещах. Например, кто-то поделился снимком хлопьев, выложенных в форме улыбки, а кто-то — фото злого пончика и шокированного огурца.
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